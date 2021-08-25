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РФ сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы ТКГ, привлекая к участию осужденную за терроризм Пирогову, - украинская делегация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы ТКГ, привлекая к участию осужденную за терроризм Пирогову, - украинская делегация

Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская делагация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом. Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", - следует из сообщения.

Также отмечается, что таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное. Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны.

"Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям", - добавили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ничего нового.
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25.08.2021 12:53 Ответить
Кому потрібна та ваша ткг і що вона взагалі вирішує? Баку і Єреван дояр лука 30 років водив по мінську поки турецький байрактар все не вирішив.
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25.08.2021 13:00 Ответить
в Карабахе победили все части слаженно действующей азербайджанской армии. Турецкий байрактар сам по себе ничего не решает и вообще зависит от погоды.
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25.08.2021 14:10 Ответить
Майка алкашка, к тому же раньше осужденная за мошенничество.
Во всей Лугандонии получше не нашлось, выехали.
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25.08.2021 16:20 Ответить
Давно пора из Минска уматываться , там международные правила не работают , а где нибудь в Европе глядиш и Интерпол отработал бы !
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25.08.2021 16:53 Ответить
А могли Косачёва запустить, как частное лицо. Он, дурачок, обижается, что не пустили, а мог бы стать хорошим обменным фондом. Заодно и Родину научился бы любить
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25.08.2021 21:47 Ответить
 
 