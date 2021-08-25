РФ сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы ТКГ, привлекая к участию осужденную за терроризм Пирогову, - украинская делегация

Российская делегация менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская делагация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом. Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", - следует из сообщения.

Также отмечается, что таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное. Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны.

"Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям", - добавили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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