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В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко

23 августа зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Васильевич Аксенов, 1982 года рождения, младший сержант, военнослужащий одного из подразделений ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко 01

"Печальная весть с Востока ... В зоне проведения ООС погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет. Независимость приобретается ... К сожалению, такой болезненной ценой. Светлая память Герою! "- говорится в сообщении.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Нет слов,одна боль..
23 августа на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко - Цензор.НЕТ 9891
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25.08.2021 13:07
+22
Ответка пришла извергам.
УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР ЗАСТРЕЛИВ РОСІЙСЬКОГО ПІДПОЛКОВНИКА НА ДОНБАСІ - РОЗВІДКА

24 серпня в госпітальну установу у Ростові з тимчасово окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза

Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.
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25.08.2021 13:08
+20
До Дня Незалежності снайпер застрелив на Донбасі підполковника армії РФ
23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".
Вже 24 серпня в госпітальну установу Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові з тимчасово-окупованій території ОРДЛО було доставлено тіло підполковника ВС РФ Кагіза Олександровича Манакова, 1985 року народження.
Мінаков офіційно був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091). Причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиничне кульове поранення.
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25.08.2021 13:10
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Нет слов,одна боль..
23 августа на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко - Цензор.НЕТ 9891
показать весь комментарий
25.08.2021 13:07 Ответить
Ответка пришла извергам.
УКРАЇНСЬКИЙ СНАЙПЕР ЗАСТРЕЛИВ РОСІЙСЬКОГО ПІДПОЛКОВНИКА НА ДОНБАСІ - РОЗВІДКА

24 серпня в госпітальну установу у Ростові з тимчасово окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Манакова Кагиза

Український снайпер застрелив підполковника Збройних сил Російської Федерації на Донбасі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.
показать весь комментарий
25.08.2021 13:08 Ответить
До Дня Незалежності снайпер застрелив на Донбасі підполковника армії РФ
23 серпня на окупованому Донбасі "стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике".
Вже 24 серпня в госпітальну установу Південного військового округу Збройних сил РФ в Ростові з тимчасово-окупованій території ОРДЛО було доставлено тіло підполковника ВС РФ Кагіза Олександровича Манакова, 1985 року народження.
Мінаков офіційно був заступником начальника курсу спеціальної підготовки 54-го центру підготовки розвідувальних підрозділів ЗС РФ Владикавказ (в/ч 90091). Причиною смерті російського підполковника є не сумісне з життям одиничне кульове поранення.
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25.08.2021 13:10 Ответить
Мабуть бурят із кацапіі !
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25.08.2021 13:48 Ответить
Іх та х... поймеш якоі вони національності. Виродки роду людського.
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25.08.2021 18:28 Ответить
вони рюзьге...кацацо-орда, коротше.
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25.08.2021 20:47 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪
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25.08.2021 13:12 Ответить
Вічна пам'ять герою....

23 серпня на Донбасі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов, житель Борисполя, - мер Борисенко - Цензор.НЕТ 1398
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25.08.2021 13:36 Ответить
Вечная память Александру!
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25.08.2021 14:02 Ответить
В его похоронах должен весь город участвовать.Надо с флагами и музыкой тело героя через весь город пронести на кладбище.Напряжение должно возрастать и город должен почуствовать войну и возрастающий гнев народа,а не только слезы.В Одэрбэйджане гробы в сопровождении людей и воинственной музыки входят во все селении.Шахидами гордятся и хотят отомстить, ими страна живет.Слава умершим за Родину!!!
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25.08.2021 15:22 Ответить
В Баку во время войны на ветринах многих магазинов,ресторанов,госучреждений были фотографии шахидов.Они в мирной жизни там работали-молодые красивые ребята-танцоры,продавцы телефонов,поставщики еды надом и т.д.Это только обьединяло народ и его любовь к РОДИНЕ.
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25.08.2021 15:28 Ответить
Клоуни поверніть наших снайперів на передову хватить гратись односторонє перемир'я у ворога земля під ногами має горітим ,а нам про якісь мінські домовленості і міфічне перемир'я.
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25.08.2021 15:27 Ответить
эти сволочи активизировались скоты
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25.08.2021 15:29 Ответить
Зато парадік був гарний
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25.08.2021 15:35 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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25.08.2021 16:06 Ответить
R.I.P. Земля пухом...
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25.08.2021 17:31 Ответить
Слава Герою !

Загинув Воіном

Земля пухом !
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25.08.2021 19:33 Ответить
 
 