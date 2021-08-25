Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Движение "Талибан" в среду превратило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула.
Об этом сообщает "Аль-Джазира", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Корреспондент телеканала отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран. По его информации, такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт.
"Аль-Джазира" отмечает, что в результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт, и в Кабуле среди населения начинается паника.
В минувший вторник талибы предупреждали, что в дальнейшем не будут пропускать к аэропорту граждан Афганистана. Они мотивировали этот тем, что на подступах к аэропорту и так скопилось множество людей, надеющихся на эвакуацию за границу.
Пожалуйста, подождите...
як раз під стать наркоторгівцям талібану
«Евреи, немцы и нефть - наш лучший экспорт»
Эти слова принадлежат румынскому диктатору Николае Чаушеску, который правил Румынией с 1965г. и был расстрелян по приговору военного трибунала в 1989 г. И это были не только слова, но и дела. За две недели до свержения и казни диктатору был отправлен последний отчет о доходах Румынии от «продажи» евреев и немцев.
Чаушеску не был автором этой «гениальной» идеи, торговать «живым товаром», которого в Румынии было достаточно: 350 тыс. оставшихся после Холокоста евреев и 300 тыс. Volksdeutsche. Ещё его предшественник Георгиу-Деж начал рассматривать румынских евреев и немцев как предмет выгодной торговли с Израилем и Германией по принципу монтёра Мечникова из романа «12 стульев»: утром - деньги (и желательно налом!), вечером - евреи (или немцы). Но именно Чаушеску поставил это дело на поток, и бартер заменил исключительно чистым налом.
это ж не евреи
Тусть еще вытребуют взад разных наемов и тех, кого бубочка успел привезти.
Навіть якщо кабульський аеропорт буде зачинено, то можна виїхати в сусідній Пакистан/Узбекистан/Туркменистан/Іран , а далі вже додому.
и это факт