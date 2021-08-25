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Афганистан (599) аэропорт (1494) Талибан (168) эвакуация (1749)

Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал

Движение "Талибан" в среду превратило в жизнь прозвучавшие ранее угрозы и прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула.

Об этом сообщает "Аль-Джазира", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Корреспондент телеканала отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран. По его информации, такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт.

"Аль-Джазира" отмечает, что в результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт, и в Кабуле среди населения начинается паника.

В минувший вторник талибы предупреждали, что в дальнейшем не будут пропускать к аэропорту граждан Афганистана. Они мотивировали этот тем, что на подступах к аэропорту и так скопилось множество людей, надеющихся на эвакуацию за границу.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Прямо по сценарию КПП Лугандона...
Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира" - Цензор.НЕТ 2542
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25.08.2021 13:12
+13
Результат "ністрілять".
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25.08.2021 13:23
+8
а шо, непоганий бізнес план: зажахати населення, а потім за великі гроші видавати дозвіл на втечу
як раз під стать наркоторгівцям талібану
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25.08.2021 13:20
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Прямо по сценарию КПП Лугандона...
Талибы установили КПП и не пропускают афганцев в аэропорт Кабула. Начинается паника, - телеканал "Аль-Джазира" - Цензор.НЕТ 2542
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25.08.2021 13:12 Ответить
Четко помечено.👍
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25.08.2021 13:19 Ответить
Населення всієї ж країни вивезти неможливо. Нехай ті, що не зможуть виїхати, пристосовуються або боряться. У всх же гаряча афганська кров.
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25.08.2021 13:28 Ответить
Ну такой РАЙ такой РАЙ и не выпускают из него всех кто вырывается из рая....ясно Что Альбан это помесь идей нацизма религиозного фанатизма смеси бреда с явью не имеющего ничего общего с реальностью кучка дебилов и психосоциатов захватила целую страну чтобы ещё раз преподать урок планете что опухоль или гангрену надо удалять а не выпестовывать
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25.08.2021 14:03 Ответить
неправильно называть кучкой большинство населения страны
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25.08.2021 14:17 Ответить
300000 отлично вооруженных афганцев проспали страну кучке дикарей. Теперь закономерный результат. Если что клоун убежит, а мы будем как те афганцы
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25.08.2021 14:22 Ответить
афганської крові як і афганської національності не існує - ця штучно створена країна заселена пуштунами, таджиками, узбеками і т.д.
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25.08.2021 16:05 Ответить
а шо, непоганий бізнес план: зажахати населення, а потім за великі гроші видавати дозвіл на втечу
як раз під стать наркоторгівцям талібану
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25.08.2021 13:20 Ответить
У свій час Чаушеску, так би мовити, торгував із Заходом своїми німцями і євреями, - випускав їх тільки тоді, коли платили грубі гроші.

«Евреи, немцы и нефть - наш лучший экспорт»
Эти слова принадлежат румынскому диктатору Николае Чаушеску, который правил Румынией с 1965г. и был расстрелян по приговору военного трибунала в 1989 г. И это были не только слова, но и дела. За две недели до свержения и казни диктатору был отправлен последний отчет о доходах Румынии от «продажи» евреев и немцев.
Чаушеску не был автором этой «гениальной» идеи, торговать «живым товаром», которого в Румынии было достаточно: 350 тыс. оставшихся после Холокоста евреев и 300 тыс. Volksdeutsche. Ещё его предшественник Георгиу-Деж начал рассматривать румынских евреев и немцев как предмет выгодной торговли с Израилем и Германией по принципу монтёра Мечникова из романа «12 стульев»: утром - деньги (и желательно налом!), вечером - евреи (или немцы). Но именно Чаушеску поставил это дело на поток, и бартер заменил исключительно чистым налом.
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25.08.2021 14:09 Ответить
ой, да кому нужны эти афганцы, чтобы за них платили талибам?
это ж не евреи
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25.08.2021 16:50 Ответить
Мы не можем им сказать за это спасибо.
Тусть еще вытребуют взад разных наемов и тех, кого бубочка успел привезти.
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25.08.2021 13:21 Ответить
Результат "ністрілять".
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25.08.2021 13:23 Ответить
Україна - не член НАТО. То тепер громадян України не випустять?
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25.08.2021 13:24 Ответить
Талібам не цікаві іноземні громадяни. Вони можуть їхати куди захочуть.
Навіть якщо кабульський аеропорт буде зачинено, то можна виїхати в сусідній Пакистан/Узбекистан/Туркменистан/Іран , а далі вже додому.
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25.08.2021 13:37 Ответить
Го.роту спецуры туда.
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25.08.2021 13:42 Ответить
Они не хотели защищать себя, какого кто-то должен им? Параллель с Украиной не напоминает?
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25.08.2021 14:13 Ответить
кальсони на прямому зв'язку з мордором. Адінарот...
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25.08.2021 14:14 Ответить
Народ, який не здатний себе захистити, приречений на зникнення.
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25.08.2021 15:05 Ответить
у талибов широкая поддержка у народного населения, так что там речь о защите только в отношении небольшой "кучки" тех, кто хотел прогресса для страны, и тех, кто прикрываясь прогрессивными лозунгами пилил американские деньги, а народ по аулам в ущельях там веками жил по тем законам, которые на щите у талибов, и его всё устраивает
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25.08.2021 16:21 Ответить
Пол века утюжили тот афган. Недожали. Теперь там будет присутствие только руssких и ******** талибов.
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25.08.2021 16:25 Ответить
талибов поддерживает афганский народ
и это факт
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25.08.2021 16:49 Ответить
Не поддерживает. Никогда. Не путайте.
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25.08.2021 17:05 Ответить
Якби народ не підтримував талібан,то за місяць влади вони не побачили,а пкртизанили ще років 30
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25.08.2021 18:29 Ответить
Это вам так сказали сми и другие лицемерные особи. У нас в Украине поддерживают лнр днр? нет. Так же и там. Руки пожаты, обмыты и все утрясено.
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25.08.2021 18:36 Ответить
Ну вот, талибы сделают всю грязную работу за американцев, которые не знали, что делать с толпами беженцев в аэропорту.
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25.08.2021 16:48 Ответить
 
 