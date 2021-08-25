Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия

Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока-2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, компания должна сама определять дальнейшие шаги.

"Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", - сказал Песков.

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