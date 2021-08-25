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Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока-2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, компания должна сама определять дальнейшие шаги.
"Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", - сказал Песков.
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На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...
Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
Просто организация прокладок будет стоить сколько-то лямов бабла.
Но, за это заплатит биомасса, голосующая за пуйла.
- включить дурака
- упасть на мороз
- лепит горбатого
Ребята, да эти требования по новым директивам ЕС - относятся чуть ли не ко всем уполномоченным экспортерам в ЕС.
С бумагами поработают менеджеры и все.
Один только момент - на суды таки потратились.