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Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков о проигрыше оператора

Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока-2" от требований Газовой директивы ЕС. В Кремле назвали это дело корпоративным вопросом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, компания должна сама определять дальнейшие шаги.

"Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", - сказал Песков.

Читайте также: Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Это вопрос обтекания,письков.)
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25.08.2021 13:43
+19
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
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25.08.2021 14:23
+8
Руководство "Газпрома" уже проводит конкурс на название новой независимой от "Газпрома" компании. Пока лидирует название "НеГазпром".
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25.08.2021 13:50
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Это вопрос обтекания,письков.)
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25.08.2021 13:43 Ответить
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
показать весь комментарий
25.08.2021 14:23 Ответить
привіз слухачів курсів перепідготовки снаперів. Ротація.То Сирія то Лівія, напевне, уроджений осетин, вони зовні схожі з арабами.
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25.08.2021 14:42 Ответить
"Мышебрата" Кагыза мочканули. Истинного славянина и ревнителя православной веры😂
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25.08.2021 14:44 Ответить
Один ватний хмирь це ніщо порівняно з тією кількістю наших воїнів
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25.08.2021 15:45 Ответить
Дай Бог ему здоровячка.
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25.08.2021 16:43 Ответить
мі тут пасаветуємса - і компанія сама вирішить
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25.08.2021 13:45 Ответить
я віроно зрозумів, що вартість труби гаптоматично виросла удвічи ? Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 9883
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25.08.2021 13:49 Ответить
Себестоимость, теоритически) Но скорей всего рашка на вторые 50% втулит свою "западную" прокладку и будет ей продавать газ на входе)
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25.08.2021 13:53 Ответить
любая прокладка утолщает изделие Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 9621.в смысле продажной цены
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25.08.2021 14:00 Ответить
Эта прокладка будет состоять из уборщицы бабы Анжелы и бухгалтера, работающего по контракту, на оплату труда которых будет уходить вся прибыль, составляющая около 0,000000001% от дохода.
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25.08.2021 14:09 Ответить
да какая разница,из кого состоит Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії - Цензор.НЕТ 8238.налоги платить обязана,как юридическое лицо?отож...
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25.08.2021 14:20 Ответить
Так их с прибыли платить будут, а ее еле на зп уборщицы хватает.
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25.08.2021 14:24 Ответить
плюс страховки,плюс юристы Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії - Цензор.НЕТ 7263
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25.08.2021 14:42 Ответить
Скорее всего руководить ей будет Меркель)))
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25.08.2021 14:21 Ответить
Ихтамнет?) А если бы выиграли, то это было бы вяличеем нарасии?)
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25.08.2021 13:49 Ответить
Кстати, "Ихтамнет" тоже хорошее название для независимой от "Газпрома" компании.
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25.08.2021 13:53 Ответить
Руководство "Газпрома" уже проводит конкурс на название новой независимой от "Газпрома" компании. Пока лидирует название "НеГазпром".
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25.08.2021 13:50 Ответить
Байден вас баранов сделал за 5 копеек... Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 2187
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25.08.2021 13:51 Ответить
Хрюкните Афган наш,Талибан наш,Лаптестан наш... Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 6217
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25.08.2021 13:52 Ответить
а вже хотіли відмічати свято газового сабантуя. А тут навіть у пескова ус відклеївся Програли апеляцію по самій Директиві ЕС, програли суд по застосуванню директиви - залишились Ольгінські понти. Вольдемар (як у фільмі Біле сонце пустелі) просив Фрау - Договорись з таможней (судом), у Фрау відповіла -Вольдемар, таможня (суд) добро не дає, за державу обідно.
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25.08.2021 14:50 Ответить
а вже хотіли відмічати свято газового сабантуя. А тут навіть у пескова ус відклеївся Програли апеляцію по самій Директиві ЕС, програли суд по застосуванню директиви - залишились Ольгінські понти. Вольдемар (як у фільмі Біле сонце пустелі) просив Фрау - Договорись з таможней (судом), у Фрау відповіла -Вольдемар, таможня (суд) добро не дає, за державу обідно.
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25.08.2021 14:53 Ответить
Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5901 Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5861Избуха Хрюкни...РАБссия наше всьо...
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25.08.2021 13:54 Ответить
канешна-канешна... ))))
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25.08.2021 13:56 Ответить
Всё за ваш счёт.
Просто организация прокладок будет стоить сколько-то лямов бабла.
Но, за это заплатит биомасса, голосующая за пуйла.
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25.08.2021 13:58 Ответить
ершик-эксперт по газовым вопросам Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5488
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25.08.2021 13:58 Ответить
Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 5593 Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 3466вам когда то дойдет ...что значит Порошенко в мировой политике..депилы
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25.08.2021 13:59 Ответить
Стиль Пескова:
- включить дурака
- упасть на мороз
- лепит горбатого
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25.08.2021 14:03 Ответить
-гнать пургу
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25.08.2021 14:18 Ответить
Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 8195
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25.08.2021 14:05 Ответить
многаходовачка "батут рагозіна")
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25.08.2021 14:08 Ответить
Подробности из Госдепа излагать не буду,поскольку РАБссия запретила в ЮТЬЮБЕ излагать мысли украинского Контента Омельчук ТВ....Подпишитесь на мой любимый канал...Дуже Дякую ПАНОВЕ... Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия - Цензор.НЕТ 7224
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25.08.2021 14:08 Ответить
Пєсков про програш оператора "Північного потоку-2" в суді Німеччини: Компанія сама визначить подальші дії - Цензор.НЕТ 1629
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25.08.2021 14:47 Ответить
Ваши дальнейшие действия - заткнуть хлебало величия, вытереть сопли могучести и заменить памперсы непобедимости.
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25.08.2021 14:48 Ответить
да да ))) "ускорили падение", "усилили проседание", "подняли снижение"
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25.08.2021 14:52 Ответить
Блин, преподносят это...
Ребята, да эти требования по новым директивам ЕС - относятся чуть ли не ко всем уполномоченным экспортерам в ЕС.
С бумагами поработают менеджеры и все.
Один только момент - на суды таки потратились.
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25.08.2021 14:58 Ответить
Таки да...
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25.08.2021 19:18 Ответить
 
 