Встреча Зеленского и Байдена назначена на самую "мертвую" неделю в политическом календаре. Лидер Украины уедет с заверениями в дружбе и поддержке, - Forbes
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Зеленский совершит официальный визит в Вашингтон 31 августа. Встреча с президентом США Джо Байденом была назначена на самую "мертвую" неделю в политическом календаре столицы США.
Об этом пишет с своей статье издание Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский, вероятно, убедит Вашингтон в постоянной финансовой поддержке, но Украина в основном остается сама по себе. Зеленский недоволен невыполненными обещаниями Запада", - цитирует издание новость The Washington Post.
В качестве примера приводится ситуация с отменой администрацией Байдена санкций против "Северного потока-2".
"Это почти наверняка сокращает долю Украины в транзите газа и лишает ее годового дохода в 2 миллиарда долларов, что составляет около 1,33% ВВП. Украине необходимо доказать своим иностранным инвесторам, что она может в конечном итоге просто заменить "Газпром" и стать реальной альтернативой. На данный момент в энергетику Украины поступает мало серьезных корпоративных инвестиций", - подчеркивает Forbes.
"Учитывая пандемию и недавние заголовки об Афганистане, поездка украинского лидера в округ Колумбия вряд ли повторит тот случай, когда страну объявляли бедной жертвой плохого человека в Белом доме. Если Байдену не будет предъявлен импичмент из-за Афганистана (что весьма маловероятно), ему, безусловно, не будет предъявлен импичмент из-за Украины", - следует из статьи.
"Учитывая все, что сейчас на тарелке президента Байдена, Зеленский, скорее всего, пойдет домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии. Украине отчаянно нужно больше иностранных корпораций, чтобы вкладывать деньги в работу. Особенно в сфере энергетики. Но если это место останется таким же коррумпированным и неблагополучным, как старое шоу Зеленского "Слуга народа", только не таким смешным, то американские компании потеряют интерес. США в лучшем случае прохладно относятся к Украине", - резюмирует издание.
Пожалуйста, подождите...
А вот у Украины - проблемы, да
а клоун убедит Байдена, что коррупционер мельник - "лутшая кОндидатура" в БЭБ?
Или снова клован останется "недовольным" - что ему давно никто не верит))
И - приняли "свой, 100% нужный" закон, по которому импичмент объявить нереально (одна их норм импичмента - чуть ли не согласие самого президента на импичмент)
(кстати было бы лучше)))))
Але в ОПі так і планували. Пріоритет-не політики США (конгресмени,урядовці),а відомі особистості:Маск,Безос,Кук,може з актором відомим заселфиться.Бидлоелекторату таке сподобається.
"Видання зазначає, що від ідеї зустрічі українського лідера з членами американського уряду вирішили відмовитися."....Зеленський у США може зустрітись з Ілоном Маском і главою Apple Куком - ЗМІ
"Но, если это место /Украина / останется таким же коррумпированным и неблагополучным, как старое шоу Зеленского "Слуга народа", только не таким смешным, то американские компании потеряют интерес. США в лучшем случае прохладно относятся к Украине" - Forbes.
прохладновраждебно относится к Украине - и ещё кучка путлеровских холуёв вокруг него. В отличие от Конгресса. Зато они очень тепло относятся к фашистскому, людоедскому режиму путлера! Мрази.
Тупо путают Зеленского и Украину. "Патриоты" еще те, да...
Теперь тебе большие дяди из США просто говорят, что ты теперь участник ********* шоу, а не гражданин Украины, какой она была до 2019 года.
Про його бабушку Бєню?
Чи про його фсбешника деьмака?
Чи про його відкати від крадівництв?!
Не в бровь, а в глаз.
А Кулебяки и Арахламии хай дальше рассказывают ЗЕбилам, что ща вот ЗЕ поедет к Байдену и все порешает.