Встреча Зеленского и Байдена назначена на самую "мертвую" неделю в политическом календаре. Лидер Украины уедет с заверениями в дружбе и поддержке, - Forbes

Зеленский совершит официальный визит в Вашингтон 31 августа. Встреча с президентом США Джо Байденом была назначена на самую "мертвую" неделю в политическом календаре столицы США.

Об этом пишет с своей статье издание Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский, вероятно, убедит Вашингтон в постоянной финансовой поддержке, но Украина в основном остается сама по себе. Зеленский недоволен невыполненными обещаниями Запада", - цитирует издание новость The Washington Post.

В качестве примера приводится ситуация с отменой администрацией Байдена санкций против "Северного потока-2".

"Это почти наверняка сокращает долю Украины в транзите газа и лишает ее годового дохода в 2 миллиарда долларов, что составляет около 1,33% ВВП. Украине необходимо доказать своим иностранным инвесторам, что она может в конечном итоге просто заменить "Газпром" и стать реальной альтернативой. На данный момент в энергетику Украины поступает мало серьезных корпоративных инвестиций", - подчеркивает Forbes.

"Учитывая пандемию и недавние заголовки об Афганистане, поездка украинского лидера в округ Колумбия вряд ли повторит тот случай, когда страну объявляли бедной жертвой плохого человека в Белом доме. Если Байдену не будет предъявлен импичмент из-за Афганистана (что весьма маловероятно), ему, безусловно, не будет предъявлен импичмент из-за Украины", - следует из статьи.

"Учитывая все, что сейчас на тарелке президента Байдена, Зеленский, скорее всего, пойдет домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии. Украине отчаянно нужно больше иностранных корпораций, чтобы вкладывать деньги в работу. Особенно в сфере энергетики. Но если это место останется таким же коррумпированным и неблагополучным, как старое шоу Зеленского "Слуга народа", только не таким смешным, то американские компании потеряют интерес. США в лучшем случае прохладно относятся к Украине", - резюмирует издание.

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