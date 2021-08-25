В Буче открыли Академию спорта, которая станет площадкой для соревнований по олимпийским видам спорта

В городе Буча на Киевщине в День Независимости состоялось открытие современной Академии спорта.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Академия стала одним из проектов, реализованных в Киевской области по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".

Новопостроенная Академия будет работать в формате многофункционального спортивного комплекса и станет площадкой для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения и занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу и большому теннису, сообщил глава Киевской ОДА Василий Володин.

Там есть спортивный зал, трибуны для зрителей, раздевалки с душевыми и санузлами и рабочие кабинеты. На территории — пять спортивных площадок: два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, одна баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, одна многофункциональная площадка, а также площадка для занятий strit-файтом.

Академия, по словам Володина, будет открыта абсолютно для каждого. Предусмотрены проектом и нормы инклюзивности.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский дал старт программе "Здоровая Украина", которая, в частности, предусматривает возможность для украинцев раз в два года проходить полное медицинское обследование бесплатно.