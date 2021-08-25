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В Буче открыли Академию спорта, которая станет площадкой для соревнований по олимпийским видам спорта

Новости Цензор.НЕТ Спорт

В городе Буча на Киевщине в День Независимости состоялось открытие современной Академии спорта.

Об этом сообщает Киевская ОГА.

Академия стала одним из проектов, реализованных в Киевской области по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".

Новопостроенная Академия будет работать в формате многофункционального спортивного комплекса и станет площадкой для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения и занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу и большому теннису, сообщил глава Киевской ОДА Василий Володин.

Там есть спортивный зал, трибуны для зрителей, раздевалки с душевыми и санузлами и рабочие кабинеты. На территории — пять спортивных площадок: два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, одна баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, одна многофункциональная площадка, а также площадка для занятий strit-файтом.

Академия, по словам Володина, будет открыта абсолютно для каждого. Предусмотрены проектом и нормы инклюзивности.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский дал старт программе "Здоровая Украина", которая, в частности, предусматривает возможность для украинцев раз в два года проходить полное медицинское обследование бесплатно.

Автор: Слава Козир
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Таки смогли украсть землю у протестантов.
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25.08.2021 14:23 Ответить
У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 5922 У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 4775
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25.08.2021 14:26 Ответить
при чем ту зедебилы вообще? Они и тут достижения Порошенка присвоили?
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25.08.2021 15:03 Ответить
А будут соревнования по стрип-дансу? Это же олимпийский вид. Или по толканию ядра трансексуальными женщинами? Такая толерантная планета.
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25.08.2021 14:43 Ответить
ще одна надспортивна структура-кормушка для чиновників?
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25.08.2021 14:44 Ответить
Буча - показательная Громада на всю Украину, детище Децентрализации Петра Алексеевича - нашего Президента
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25.08.2021 15:03 Ответить
Слава Украине! Пороху Слава!
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25.08.2021 15:09 Ответить
Красота,среди бегущих
Первых нет и отстающих
Бег на месте общепримиряющий..
Теперь задача СБУ защитить эту красоту от китайской синтетики, афганского наркотрафика и мордовского коксо картеля.Тому как мало построить площадку для здоровья нации.Треба уметь эту площадку защитить.Як вариант У Бучі відкрили Академію спорту, яка стане майданчиком для змагань з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 8272
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25.08.2021 15:25 Ответить
 
 