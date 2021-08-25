Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг десятилетнего рекорда
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Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.
Резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые в мае текущего года достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.
Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Согласно данным организации в мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, а относительно прошлого года цены выросли почти на 40%.
Одним из факторов роста этого индекса стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые, он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года, которое лишь на 7,6 процента ниже его исторического максимума в номинальном выражении.
Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9 процента превысит объем производства 2020 года, причем самый большой прирост в 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом ожидается по кукурузе.
Как сообщал УНИАН, государственная служба статистики сообщила, что цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.
Как известно, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.
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Источник: https://censor.net/ru/n3284451
А чому в Україні, яка виробляє рослинну олію, ціна на неї виросла на 100% ?
200% виходить по підручниках трускавецької "академії" ?
Фьючерс на сахар Лондон - (LSU)
478,80 +1,30 +0,27%
25/08 - Закрыт. Цена в USD
Вид: Товар
Группа: Сельское хозяйство
Единица: 1 тонна
12800грн. за тонну! Лондон. Украина АТБ 27,50 грн. кг.!!!
Поменять " мировых" на " украинских " и "десятилетнего" на " стадесятилетнего" и всё встаёт на свои места!)
Вот вам и ответ: "Почему так". Проблемы индейцев вождя ...
Уф, отлегло. Теперь все понятно, а я волновался, почему в стране-мировом производителе подсолнечного масла цены на это самое масло для собственных граждан вдруг достигли десятилетнего рекорда.
Мировая цена на сахар - 12-13 грн / кило ...