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сахар (111) цены (2278) зерновые (92)

Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг десятилетнего рекорда

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг десятилетнего рекорда

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.

Резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые в мае текущего года достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Согласно данным организации в мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, а относительно прошлого года цены выросли почти на 40%.

Одним из факторов роста этого индекса стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые, он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года, которое лишь на 7,6 процента ниже его исторического максимума в номинальном выражении.

Согласно отчету, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 млн тонн зерновых, что на 1,9 процента превысит объем производства 2020 года, причем самый большой прирост в 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом ожидается по кукурузе.

Как сообщал УНИАН, государственная служба статистики сообщила, что цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Как известно, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.
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Топ комментарии
+10
У липні був у Чорногорії. В супермаркетах курортної Будви ціна на соняшникову олію - 1.5 євро / літр, ціна на цукор 0.6 євро / кг. Порівняйте з цінами у нас!
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25.08.2021 15:01
+8
Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 4620 Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 6131
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25.08.2021 14:56
+7
Две недели назад, ездили в Украину и нас просили привезти подсолнечное масло и сахар. Как раз те продукты в которых Украина лидер. Вчера жена купила масло венгерское за 35 крон, а украинское за 50.
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25.08.2021 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Значит,нужно быстренько распродать земельку,которая скоро станет даже не золотой,а бриллиантовой..
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25.08.2021 14:46 Ответить
Прості україні так раді зростанню цих цін. Так раді. Агробарони озолотяться.Зє отримає додаткові кошти на будівництво свого університету. Гривня посилиться, а бабуся пенціонерка з 2 тисячами пенсії загнеться.
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25.08.2021 14:59 Ответить
Частник рулит и загребает !
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25.08.2021 14:50 Ответить
Согласно данным организации в мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, а относительно прошлого года цены выросли почти на 40%.

Источник: https://censor.net/ru/n3284451

А чому в Україні, яка виробляє рослинну олію, ціна на неї виросла на 100% ?
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25.08.2021 14:53 Ответить
тому що "є одне цікаве рішення..." (с)
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25.08.2021 15:09 Ответить
на какие 100%? - на все 200%!
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25.08.2021 15:39 Ответить
300
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25.08.2021 16:07 Ответить
Була по 30 +, стала 60 +.
200% виходить по підручниках трускавецької "академії" ?
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25.08.2021 16:53 Ответить
потому что и для нее начали применять формулу Роттердам +
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25.08.2021 16:48 Ответить
Та ні, тут вже формула "Кінець епохи бідності".
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25.08.2021 16:50 Ответить
Тому що масово вивозять за валюту за кордон. А населенню України українські виробники пропонують користатися формулою "віддай жінку дяді, - сам іди на *****".
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25.08.2021 22:56 Ответить
с сахаром еще хуже.

Фьючерс на сахар Лондон - (LSU)

478,80 +1,30 +0,27%

25/08 - Закрыт. Цена в USD

Вид: Товар

Группа: Сельское хозяйство
Единица: 1 тонна
12800грн. за тонну! Лондон. Украина АТБ 27,50 грн. кг.!!!
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26.08.2021 09:24 Ответить
И это не предел! И мы не намерены останавливаться на достигнутом. Вы, должны нас понять - мы ведь всего два с половиной года у власти!
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25.08.2021 14:54 Ответить
Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 4620 Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 6131
показать весь комментарий
25.08.2021 14:56 Ответить
У липні був у Чорногорії. В супермаркетах курортної Будви ціна на соняшникову олію - 1.5 євро / літр, ціна на цукор 0.6 євро / кг. Порівняйте з цінами у нас!
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25.08.2021 15:01 Ответить
Німеччина 2006 рік: олія- 0,99 євро/л...2021 рік- 1,19 євро/ л
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25.08.2021 15:16 Ответить
пальмовая
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25.08.2021 16:49 Ответить
Соняшникова олія...Пальмовий умнiк Зростання світових цін на рослинні олії, цукор і зернові досягло десятирічного рекорду - Цензор.НЕТ 2927
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25.08.2021 18:01 Ответить
Все Зелене Лайно потрібно переробити на біогаз.
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25.08.2021 15:07 Ответить
Две недели назад, ездили в Украину и нас просили привезти подсолнечное масло и сахар. Как раз те продукты в которых Украина лидер. Вчера жена купила масло венгерское за 35 крон, а украинское за 50.
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25.08.2021 15:08 Ответить
почему в Польше эти продукты дешевле? неужели польские шпекулянты добрее наших
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25.08.2021 15:14 Ответить
Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые достиг десятилетнего рекорда.

Поменять " мировых" на " украинских " и "десятилетнего" на " стадесятилетнего" и всё встаёт на свои места!)
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25.08.2021 15:30 Ответить
У нас уже все дороже чем в Польше. Львов Одесса Киев, самые дорогие города. В польше на 100злотых выжить неделю проще, чем у нас на те же 760грн.
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25.08.2021 16:14 Ответить
Рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые.-Поэтому Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично".
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25.08.2021 16:20 Ответить
Украина лидер по ценам😁😁😁😁
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25.08.2021 16:34 Ответить
Вы слышали чтобы эта проблема обсуждалась в парламенте? На телеканалах?
Вот вам и ответ: "Почему так". Проблемы индейцев вождя ...
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25.08.2021 16:36 Ответить
Ожидаем рост цен на хлеб.
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25.08.2021 17:37 Ответить
Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного маслаИсточник: https://censor.net/ru/n3284451
Уф, отлегло. Теперь все понятно, а я волновался, почему в стране-мировом производителе подсолнечного масла цены на это самое масло для собственных граждан вдруг достигли десятилетнего рекорда.
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25.08.2021 19:58 Ответить
Странное дело - в статье ссылки - а в них НИЧЕГО про цены на масло / сахар.
Мировая цена на сахар - 12-13 грн / кило ...
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25.08.2021 20:40 Ответить
 
 