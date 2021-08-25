Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения. ВИДЕО
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом пригласил своего австрийского коллегу посетить Москву и оккупированный Крым. Его приглашение было отвергнуто.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Лавров обвинил Шалленберга в том, что у министра "нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму".
Тот ответил, что не намерен направлять делегацию в Крым.
"В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия", - сказал он.
Шалленберг добавил, что "с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности".
Австрийский министр сделал такое заявление после того, как Лавров заявил о том, что Россия согласна допустить международные миссии и делегации на полуостров, но не через украинские КПВВ на административной границе, то есть самолетом в Симферополь или по Керченскому мосту.
Пожалуйста, подождите...
ответил австрияка
дистанция огромного размера
но это как все время
Подождёт и Ненька,а за время ожидания поднакачает мышцы и хорошо поставит удар..
с нарасией будет еще смешнее
и это не считая целевых программ: на воду, канализацию, дороги, засуху, потоп...
золотой Крым для рашкованов
а всьо одно - ..опа !
Шалленберг это не родственник и даже не однофамилец Шелленберга !
да и политические убеждения у них разные.....