Около 90 граждан Украины остаются в Афганистане. Прорабатываем пути эвакуации, - спикер МИД Николенко
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В понедельник, 23 августа, Украина выполнила третий рейс из Кабула, эвакуировав из захваченного талибами Афганистана 41 украинца и 57 афганцев. Однако по состоянию на сегодня в Афганистане продолжают находиться около 90 граждан Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины. МИД и наше посольство в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации наших граждан из Афганистана, в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров", - заявил он.
Николенко отметил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей, но Украина также не исключает и эвакуацию иностранцев, если для этого будут возможности.
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Зеленский - конченый идиот!!!!
Україна їх туда не посилала, чого тепер паритись. Захотілось хлопцям східної екзотики, тепер отримали. Дивно, що у колишніх військових відсутній інстинкт самозбережння, давно пора було валити звідти.
ВСЕХ СВОИХ, Хотели-перехотели - их дело. И всех не украинцев кто просит помощи.
Потому что добро плодит добро. А желать зла - оно тебе и вернется.
Не переломится наш самолет если вывезет пару десятков афганцев, спасет их жизни.
Каждый должен делать что может. Не хочешь спасть людей, когда есть такая возможность - гореть тебе в аду.
Рекомендації громадянам України у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Афганістані
Опубліковано 12 серпня 2021 року о 18:55 https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-********-u-zvyazku-iz-zagostrennyam-bezpekovoyi-situaciyi-v-afganistani
Бедные люди …
Учитывая тенденции нужно попробовать их туда завозить. Тогда число оставшихся уменьшится, а при массовом завозе может и вообще их там не останется.