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Германия (6000) суд (24691) Северный поток (1428) Макогон Сергей (52)

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Глава

Вердикт суда Германии по оператору "Северного потока-2" - очень долгожданное и важное решение.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение суда не освобождать СП2 от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для них для обеспечения честной конкуренции, – "это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по "Северному потоку-2".

"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - написал в комментирии к данному посту Макогон.

Читайте также: Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия

Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Зачётный троллинг. Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 2366
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25.08.2021 15:40
+8
надсилайте ваші пропозиції разом із засобами по охолодженню пердака
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25.08.2021 15:44
+7
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 3105правильно...дави их б...
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25.08.2021 15:45
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Зачётный троллинг. Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 2366
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25.08.2021 15:40 Ответить
они бы предложили европейцам управление и владение нашей трубой в виде Консорциума,
еще 20 лет тому назад !
а не устраивали ритуальные танцы вокруг трубы во главе с ************* жЮлькой!

тогда бы и не имели никаких "потоков" !
и безопасность была бы гарантирована....
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25.08.2021 15:58 Ответить
ну как знать в пику России с Путиным и что Украина таки заинтересована в стабильном получении газа Украина вполне даже может стать оператором СП №" 2 как бы иронично и фантастично сие не звучало ..не исключен вариант консорциума с участием стран Европы и Украины также с долевым участием и пакетом акций...
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25.08.2021 16:13 Ответить
Можно было еще зачетнее. например, предложить РФ выкупить их газопровод. Уверен, **** с удовольствием бы кредитнул такую сделку.
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25.08.2021 16:20 Ответить
а що буде тендер де можна демпінганувши стати керманичем. щось невіриться
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25.08.2021 15:41 Ответить
надсилайте ваші пропозиції разом із засобами по охолодженню пердака
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25.08.2021 15:44 Ответить
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 3105правильно...дави их б...
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25.08.2021 15:45 Ответить
Правильно Макогон.Украине не нужны компенсации в виде меморандумом и грошей.Украине треба место в совете директоров управления СП с долей акций в 30%.Это будет лучшее решение и лучше чем любая компенсация Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон о решении суда Германии по "Северному потоку-2": Именно то, на чем мы настаивали. Предложим наши услуги по управлению газопроводом - Цензор.НЕТ 5703
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25.08.2021 15:47 Ответить
Смешно. Шютка Квартал 95...ишо Кобелева управляющим поставьте с зарплатой пару лямов зелени в месяц!
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25.08.2021 15:49 Ответить
снова топор в ср*** бумеранг откуда не ждали.
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25.08.2021 15:49 Ответить
"Украина может обзавестись границей с РФ на Балтике"
https://www.youtube.com/watch?v=Q3AdfFv2ZPM
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25.08.2021 15:57 Ответить
предложим свои услуги... вот эта фраза настораживает.. пифдец2 тогда северному потоку2.. вы бы с нашим справились бы для начала, кто вас пустит то к пиру, когда свой стол не можете содержать нормально.. идиото
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25.08.2021 16:03 Ответить
"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком-2" как реально независимый от РФ оператор ГТС", - написал в комментирии к данному посту МакогонИсточник: https://censor.net/ru/n3284466

в этом случае у Украины может появиться кусочек границы с эрэфией на Балтике. "верной дорогой идете товарищи!"
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25.08.2021 16:21 Ответить
Перепишите все на наших,ботоксный карлик охренеет от тарифов на перекачку.
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25.08.2021 16:37 Ответить
 
 