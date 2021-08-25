Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные!
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с завоеванием медалей в первый день Паралимпийских игр в Токио.
Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляю паралимпийцев Украины с отличными результатами в первый день на Паралимпийских играх в Токио. Золото принесла пловчиха Елизавета Мерешко, серебро завоевали Антон Коль, Максим Крипак, Алексей Вирченко, Артем Манько и Елена Федота, бронзу - Евгения Бреус и Анна Гонтарь. Вы невероятные!", - написал глава государства.
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