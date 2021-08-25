РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5720 посетителей онлайн
Новости Спорт
1 799 12
Зеленский (16498) Паралимпиада (248) поздравление (1029)

Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные!

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с завоеванием медалей в первый день Паралимпийских игр в Токио.

Слова поздравления Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю паралимпийцев Украины с отличными результатами в первый день на Паралимпийских играх в Токио. Золото принесла пловчиха Елизавета Мерешко, серебро завоевали Антон Коль, Максим Крипак, Алексей Вирченко, Артем Манько и Елена Федота, бронзу - Евгения Бреус и Анна Гонтарь. Вы невероятные!", - написал глава государства.

Читайте также: Паралимпиада-2020: украинские спортсмены уже завоевали 8 медалей

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями

====================
ЗЕпіздравун ...Краще обісцянки свої виконуй! Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные! - Цензор.НЕТ 6934
показать весь комментарий
25.08.2021 16:11
+4
Вава, тєбя ж просілі нікого нє поздравлять, бєдоносєц малоросський!
показать весь комментарий
25.08.2021 16:28
+2
Це криворогате чмо аж 30 разів на протязі багато- годинних зйомок і склеєк, тіпо підтягнулося!))) Вєрю! Нєстаніславський.)
показать весь комментарий
25.08.2021 16:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями

====================
ЗЕпіздравун ...Краще обісцянки свої виконуй! Зеленский поздравил украинских спортсменов с медалями в первый день Паралимпиады-2020: Вы невероятные! - Цензор.НЕТ 6934
показать весь комментарий
25.08.2021 16:11 Ответить
Це криворогате чмо аж 30 разів на протязі багато- годинних зйомок і склеєк, тіпо підтягнулося!))) Вєрю! Нєстаніславський.)
показать весь комментарий
25.08.2021 16:24 Ответить
ЗАКРИЙ РОТИК ! КАЦАП! НЕ ІНАЧЕ! ВІН НАШ ПРЕЗИДЕНТ! ВИБРАНИЙ МАЙЖЕ ОДНОГОЛОСНО УКРАІНСЬКИМ НАРОДОМ І ВСІМ СВІТОМ!!!
показать весь комментарий
25.08.2021 17:47 Ответить
Шо ж ти так надриваєсся капсом, зебіле?!) Шо, тоже унюхав зелін конєц?!))) Нінєрвнічай так. Порохоботи нє кровожадні. Ще поживьош в конце епохі бєдності!) Зельцману прівєт.)
показать весь комментарий
25.08.2021 18:03 Ответить
Вава, тєбя ж просілі нікого нє поздравлять, бєдоносєц малоросський!
показать весь комментарий
25.08.2021 16:28 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
25.08.2021 16:38 Ответить
Зеленський привітав українських спортсменів з медалями у перший день Паралімпіади-2020: Ви неймовірні! - Цензор.НЕТ 5034
показать весь комментарий
25.08.2021 16:45 Ответить
Призедент-поздравець і виношувальник ідіотских прожектів, про загибель бійців ні пари з уст
показать весь комментарий
25.08.2021 17:05 Ответить
А загиблі воїни то дріб'язок, так, віслюче??? Головне медальки! Вони блискучі і на них можна попіаритись! От же ж падло криворізське...
показать весь комментарий
25.08.2021 17:05 Ответить
Молодці наші спортсмени. Ось на кого рівнятися треба нашій основній олімпійської команди.
показать весь комментарий
25.08.2021 20:21 Ответить
 
 