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Новости Происшествия
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адвокат (1402) Кривой Рог (1126) Павлов Константин (28)

Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк утверждает, что в течение месяца до того злополучного дня над домом Павловых летали квардокоптеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской". 

"От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом", - рассказал адвокат.

Также, по словам Манелюка, последнюю неделю Константин Павлов опасался возвращаться домой. 

"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", - отметил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге похоронили мэра Павлова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
Не знаю что там летало а по фото видно что умер от Ковид 100%
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25.08.2021 16:50
+21
ну дык...кому выгодно-ясно...временным мэром будет вилкул
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25.08.2021 16:45
+12
рыгоанальная братва не поделила баблишко.
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25.08.2021 16:48
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ну дык...кому выгодно-ясно...временным мэром будет вилкул
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25.08.2021 16:45 Ответить
А вдруг это инсценировка и он живой и скоро воскреснет как Аркадий Бабченко в свое время? кто его знает Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2397
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25.08.2021 16:53 Ответить
Неясно какие квадрокоптеры летали.....вдруг черные.....или Байрактары.....а если Черные Байрактары - оч плохая примета-а.....
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25.08.2021 17:05 Ответить
это смотря для кого...
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25.08.2021 17:10 Ответить
А почему Падлов не заявил в полицию или мог потренироваться в стрельбе из своей "Сайги" по дронам?
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25.08.2021 18:13 Ответить
СТО ПРОЦЕНТІВ, НАВІТЬ СЛУГА ЗЛЯКАВСЯ І ВТІК ІЗ СЕКРЕТАРЯ.
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25.08.2021 20:59 Ответить
Так кого же он так боялся, фамилии будут озвучены или жители Кривого Рога их прекрасно знают?
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25.08.2021 16:46 Ответить
рыгоанальная братва не поделила баблишко.
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25.08.2021 16:48 Ответить
Ложкулу приготовиться Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3161
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25.08.2021 16:49 Ответить
занял деньги. Вот результат.
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25.08.2021 16:49 Ответить
А как покойник долг отдаст если его убить? Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога - Цензор.НЕТ 944
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25.08.2021 16:51 Ответить
дійсно, якось тупо виглядає
коли б же він ще міг більше заробити, ніж будучи мером?
і вбити його в цей період...
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25.08.2021 16:55 Ответить
тим більш, він міг би на цьому посту надати послуги більш цінні, ніж гроші
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25.08.2021 16:58 Ответить
И кинуть он никого не пытался как гаврик из полиции Измаила. Видимо морально довели чувака до суицида. Перестарались маленько Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога - Цензор.НЕТ 157
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25.08.2021 17:00 Ответить
Например, уступит кресло мэра. На выборы надо кучу бабла кидать, а тут оп-ля, секретарь (из слуг урода) самоустранился и Вилкул-старший стал мэром с офигенной экономией.
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25.08.2021 17:30 Ответить
секретарь (из слуг урода) возможно не самоустранился,а решил не привлекать внимание. может он и причастен
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25.08.2021 19:36 Ответить
Мером Кривого Рогу Павлов став у листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
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26.08.2021 07:23 Ответить
Не знаю что там летало а по фото видно что умер от Ковид 100%
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25.08.2021 16:50 Ответить
Ну шо ви таке кажете! Там же явна ангіна!)))
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25.08.2021 16:56 Ответить
я теж за ангіну (ну чого б то він літом... вдома.... шкарпетки натягнув та туфлі? ) (які чомусь на домашню камеру відео спостереження (яку він чомусь не виключа коли вдома))) здаються шлёпками і...не видно носків)...бррр...ангіна - явно !
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25.08.2021 17:11 Ответить
Может крышу рвануло, боязнь Карлсона
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25.08.2021 16:53 Ответить
це що, ви показуєте громадянам, що навіть мер великого міста не може захиститись від бандюків?
афігенно
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25.08.2021 16:54 Ответить
А как же он может от них защититься, если он сам - член их банды? Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2008
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25.08.2021 16:58 Ответить
Побеждать должен был Вилкул,этому фигуранту в носках просто купили мэрство,но он видать плохо отрабатывал.
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25.08.2021 16:55 Ответить
Выходит передал эстафету Вилкулу.
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25.08.2021 16:56 Ответить
Якщо тебе дістали сусідські дрони так сильно, що ти готовий витратити 500 баксів, купи глушилку антидрон, та створи навколо свого будинку безполітну зону.
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25.08.2021 17:03 Ответить
вже мовчимо що маючи зброю міт тихенько їх сбивати...
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25.08.2021 17:12 Ответить
Дроны) от ваших дронов есть отличное приспособление. Берем микроволновку, берем магнетрон, удлинняем провода, делаем направленный инвертор на магнетрон (по желанию если есть знания, делаем усилитель СВЧ. А потом выходим с этой палкой в руках и сбиваем направленным сигналом все летучую срань вокруг дома. За одно подрываем все мобилы и смартфоны и зачищаем всю електронику в доме. Вместе с жучками и другой мелочью.
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25.08.2021 17:12 Ответить
А если из микроволновок построить дом...то и рептилоиды будут не страшны...😀
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25.08.2021 17:16 Ответить
Ну, сама микроволновка это ничего интересного. Но в качестве ЕМИ ею можно прекрасно избавляться от прослушки) Вот на границе было бы хорошо попрятать такие скрытые СВЧшки, на детектор движения попался и поджарился.
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25.08.2021 18:27 Ответить
Ойц! Це навідь веселіше, ніж у кварталі!) Якби я раніше про це знала, то половина б мого 16-ти поверхового будинку не проголосувала б за беніного кловуна дебільного!)
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25.08.2021 17:27 Ответить
Не хотел говорить, но раз такое дело...
В-общем, за три месяца до этого вокруг дома Павлова ходили ... белые медведи.
Матерно ругались и пили пиво "Десант"!
Вот нервы у бедолаги ине выдержали...(
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25.08.2021 17:24 Ответить
И дом и машины и бабло- а домой боялся!!!!
Работа такая!!! У Чиновников ОПАСНАЯ!!!!
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25.08.2021 17:27 Ответить
Там ещё и сейчас НЛО летают.
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25.08.2021 17:39 Ответить
Каждый, каждый мэр Кривого Рога!!!.....который не вмэр!! Должен в приказном порядке посмотреть фильм ..."Леон". Он должен знать движения героев на зубок,....даже ночью....чуть, чо эт.......СНАЙПЕР!...Снааайпееррр!!!....на землю!! Ложись! Ложись на землю!......вспышка слеваааа! ...вспышка справаааа!!....Под кровать ползком!.....Точки, точки на лбуууу!!!
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25.08.2021 19:03 Ответить
Так обосрался, что решил застрелиться? Какой нервный мер на родине неЛоха.
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25.08.2021 20:22 Ответить
какая чушь
там госохрана за каждым кустом на посту днюет и ночует
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25.08.2021 20:48 Ответить
явно явочная квартира опэзжопника была провалена, даже если цветок на подоконнике не стоял ))
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25.08.2021 21:37 Ответить
Зебил ситуацию в стране не контролирует.
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26.08.2021 06:29 Ответить
Ваших бьют?)

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19.10.2021 07:06 Ответить
...а ты не воруй! ©

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19.10.2021 07:05 Ответить
 
 