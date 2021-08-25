Над домом Павлова месяц летали квадрокоптеры, в последнюю неделю он боялся подходить к окнам, - адвокат семьи о смерти мэра Кривого Рога

Адвокат семьи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Дмитрий Манелюк утверждает, что в течение месяца до того злополучного дня над домом Павловых летали квардокоптеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской".

"От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом", - рассказал адвокат.

Также, по словам Манелюка, последнюю неделю Константин Павлов опасался возвращаться домой.

"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", - отметил адвокат.

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Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.