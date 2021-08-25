Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия считает позицию Турции по Крыму, озвученную в рамках "Крымской платформы", абсолютно неверной.
Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим "российским регионом", - сказал он, комментируя выступление турецкой делегации на саммите "Крымской платформы".
Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.
К области существенных разногласий относится крымская тема", - указал пресс-секретарь Путина.
Пожалуйста, подождите...
В своєму репертуарі диверсіями, підпалами та іншою підлотою?
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Армянам вже пояснили дикуни козлорилі?
когда меркель приезжала то про это тоже говорила
но в своих сми они обычно эти реплики не показывают
Ще в 1991 році, після історичного розпаду кривавої в'язниці народів срср коли Україна перестала бути колонією і відновила свій суверенітет, свободу і незалежність. Ще тоді турецький уряд Тургута Озала повністю визнав суверенітет України над Кримом, в обмін на відновленням автономії і прав кримських татар, які на півострові становлять корінну національну меншину, створенні кримсько - татарської автономії в складі Української держави. Тоді ж турецька влада, з посиланням на норми міжнародно права, вказали на те, що на Український Крим в складі незалежної Української держави категорично не може претендувати кривава мілітаристська Росія. (паРаша).
Але прокляті російські фашисти загарбники )(уйла тимчасово злочинно - окупували Український Крим і проводят свої криваві репресії і геноцид проти корінних українського і кримсько - татарского народів: вбивства, викрадення, тортури, депортація, масові взяття під варту ...
І природно Туреччина як і всі держави демократичного світу не визнали злочинну окупацію і тимчасову анексію Українського Криму проклятими кривавими російськими фашистами -окупантами )(уйла.-
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А реально з окупованою Росією територією України , корінним народом якої є дуже близькі Турції - кримські татари !
Словоблудієм займаєшся і усе тут