Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков

Россия считает позицию Турции по Крыму, озвученную в рамках "Крымской платформы", абсолютно неверной.

Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим "российским регионом", - сказал он, комментируя выступление турецкой делегации на саммите "Крымской платформы".

Он отметил, что российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.

К области существенных разногласий относится крымская тема", - указал пресс-секретарь Путина.

Читайте также: Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает