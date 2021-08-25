В Украине снят мораторий на отключение должников от коммунальных услуг
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В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусматривалась законодательством в рамках адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон, вступивший в силу.
До принятия таких изменений на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисления пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращения предоставления таких услуг.
Согласно поправкам в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.
Поставщики имеют право восстановить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.
Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.
Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23.03.2021 позволило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам - автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.
Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики Украины, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021 года составили 70,6 млрд грн.
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тепло.
А почему весь стояк многоквартирного дома должен страдать из-за того, что кто-то один не платит за комуналку? (отключить газ на конкретную квартиру эти долбодятлы не могут, отключают весь стояк).
Я звонил в теплосеть, у меня долг "болтается" 26грн. Просил - отключите меня от отопления. Байпасы на всех батареях стоят, и краны тоже.
Сказали - фигу тебе, отключим холодную воду или электричество.
Может ведь быть ситуация, когда я не могу оплачивать или услуга мне не нужна?
От отопления отключиться невозможно! Только всем домом, при согласии 12 инстанций. Полтора года рассматривали инстанции, последняя была теплосеть, сказала из-з-зя!
Министерство экономики Украины опубликовало "Прогноз экономического и социального развития Украины". В нем говорится о том, что в следующие четыре года, украинцам стоит ожидать удорожания всех коммунальных услуг. Почему тарифы ежегодно растут, и к каким последствиям это приведет
Такую страну в 2019-м потеряли!
Дык они и по сегодня тунеядствуют.
А я плачу за все, кроме обслуживание дома.
Пусть выкусят.
Оплачивалось аналогично другим через ГИОЦ.
Теперь эта коза требует бросать ей на карточку.
Ось так і залишиш своїм дітям борги, а жидоклоунським - скарби
І не мені вам пояснювати скільки законодавчого лайна наприймали нові обличчя у турбо режимі - там розгрібати та розгрібати....
Я б купив наперед на пару років кіловат і кубів.
Куби-кіловати можна розрахувати і прогнозувати. А от тарифи і олігархічні апетити - ні.
***
Пакетнник вмикнути - 2000 грн
"Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!"
Вовка в тридевятом царстве
Зе-зе-зе
бе-бе-бе
зе-зе-зе
бе-бе-бе
На "крышу" уже не хватает у 25% населения.
Хуже рабов?
За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/9/674846/