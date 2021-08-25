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Новости Общество
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долг (1144) коммунальные услуги (342)

В Украине снят мораторий на отключение должников от коммунальных услуг

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине снят мораторий на отключение должников от коммунальных услуг

В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которая предусматривалась законодательством в рамках адаптивного карантина (для нераспространения коронавирусной инфекции).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий закон, вступивший в силу.

До принятия таких изменений на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисления пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращения предоставления таких услуг.

Согласно поправкам в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право восстановить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям кроме погашения задолженности придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Украины приказом № 1061/5 от 23.03.2021 позволило государственным и частным исполнителям налагать арест на счета должников за коммунальные услуги, а банкам - автоматически списывать средства с таких арестованных счетов.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики Украины, долги населения за коммунальные услуги по состоянию на конец июня 2021 года составили 70,6 млрд грн.
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Топ комментарии
+39
держите покращення зебобики
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25.08.2021 17:41
+34
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2265 В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2652
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25.08.2021 18:07
+20
а як би ви означили кінець епохи бідності?
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25.08.2021 17:43
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Правила форума Совет форумчан
держите покращення зебобики
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25.08.2021 17:41 Ответить
А почему за чужие долги по коммуналке должна платить я?
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25.08.2021 17:58 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2265 В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2652
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25.08.2021 18:07 Ответить
А до 2019-го кто платил за должников?
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25.08.2021 18:37 Ответить
...вообще-то "Спасение утопающих - ..." В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 6829 А впрочем, "...какаяразница"(с) В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2173
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25.08.2021 18:54 Ответить
Я то помню как при Пете я из шкуры вылазил,после поднятия цен,чтобы оплатить
тепло.
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25.08.2021 18:58 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 8760
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25.08.2021 19:39 Ответить
...поэтому захотел опять "доллар по 8"? В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 2150
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25.08.2021 19:41 Ответить
а при вове вам просто отрежут газ, и вы будете благодарить зелю, что оплачивать тепло вам больше не нужно
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25.08.2021 21:31 Ответить
А кто вас заставляет?
А почему весь стояк многоквартирного дома должен страдать из-за того, что кто-то один не платит за комуналку? (отключить газ на конкретную квартиру эти долбодятлы не могут, отключают весь стояк).
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25.08.2021 18:10 Ответить
Как раз могут. Ставят заглушки.
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25.08.2021 18:15 Ответить
Где? У нас тупо отключают стояки.
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25.08.2021 18:17 Ответить
если ваш стояк согласен платить необоснованные тарифы и несуществующие долги - флаг в руки, платите, лохи
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25.08.2021 19:13 Ответить
Еще один "нелох"?
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25.08.2021 20:47 Ответить
Тому що у нас "жидобільшовицький кібуц" вже понад 100 років. Спитайте у своїх батьків як це сталось.
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25.08.2021 18:30 Ответить
А что не так? Не платишь - не получаешь
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26.08.2021 08:46 Ответить
Всё для людей,какое социальное государство
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25.08.2021 17:43 Ответить
а як би ви означили кінець епохи бідності?
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25.08.2021 17:43 Ответить
Зедякуємо !
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25.08.2021 17:44 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 4484
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25.08.2021 19:33 Ответить
В мае 2021 года в Украине появился газовый рынок, вследствие чего в стране больше нет единой цены на услуги поставщиков газа. В связи с этим осенью ожидается значительный рост цен на отопление. Они также не будут одинаковыми для всех граждан. В Украине снят мораторий на отключение должников от коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 5123
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25.08.2021 17:52 Ответить
Брехня !!!
Я звонил в теплосеть, у меня долг "болтается" 26грн. Просил - отключите меня от отопления. Байпасы на всех батареях стоят, и краны тоже.
Сказали - фигу тебе, отключим холодную воду или электричество. В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 5966
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25.08.2021 17:54 Ответить
И вы думаете что где-нибудь можно по телефону отказаться от услуг? Отрезаться от теплосети можно только после решения мэрии,пишите заявление. Я хотел от газа отрезаться-пиши заяву и оплачивай всё - проект нарисуют(а как вы хотели?), работы сделают, изготовят будивельный паспорт, т д-всего расходов на 17 тыс грив.
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25.08.2021 18:47 Ответить
а таки просто что бы пришли и опломбировали - что не так ?
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25.08.2021 19:12 Ответить
Да не так то, что наши люди ту пломбу быстренько снимут и потом в квартиру никого не пустят. Мы потомственные паталогические воры.
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26.08.2021 07:46 Ответить
Не по телефону, а за неуплату.
Может ведь быть ситуация, когда я не могу оплачивать или услуга мне не нужна?
От отопления отключиться невозможно! Только всем домом, при согласии 12 инстанций. Полтора года рассматривали инстанции, последняя была теплосеть, сказала из-з-зя!
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26.08.2021 09:16 Ответить
а зачем им отключать если в первом чтении прошло о конфискации единственного жилья за долг 60 000 грн. а субсидии режут всем - можно прибарахлиться что и внукам хватит
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25.08.2021 19:10 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 3968
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25.08.2021 19:37 Ответить
Готовьтесь платить больше: почему коммуналка в Украине будет стремительно расти?

Министерство экономики Украины опубликовало "Прогноз экономического и социального развития Украины". В нем говорится о том, что в следующие четыре года, украинцам стоит ожидать удорожания всех коммунальных услуг. Почему тарифы ежегодно растут, и к каким последствиям это приведет
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25.08.2021 17:54 Ответить
жизнь хороша и жить хорошо
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25.08.2021 17:54 Ответить
А хорошо жить, ещё лучше...
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25.08.2021 18:43 Ответить
Прошли времена, когда можно было не платить за коммуналку и жить на широкую ногу.

Такую страну в 2019-м потеряли!
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25.08.2021 17:55 Ответить
Ты про председателя и главбуха моего кооператива?
Дык они и по сегодня тунеядствуют.
А я плачу за все, кроме обслуживание дома.
Пусть выкусят.
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25.08.2021 17:59 Ответить
Они из коммуналки не получают. Вывоз мусора, уборка территории, обслуживание дома их работа.
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25.08.2021 18:23 Ответить
В коммунальных платежах это отдельная строка.
Оплачивалось аналогично другим через ГИОЦ.
Теперь эта коза требует бросать ей на карточку.
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25.08.2021 18:36 Ответить
Хитроанусных шаровиков постигла беда...
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25.08.2021 17:59 Ответить
"Жить стало лучше,жить стало веселее." (с) Все вірно,зе-дебіли?
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25.08.2021 18:15 Ответить
Папріколу, нажаль.
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25.08.2021 19:02 Ответить
Отлично. Когда повышали тарифы, то население ворчало, но на улицы не выходило. Просто перестают платить и продолжают потреблять газ, тепло и т.д. Когда же эту хитромудрость прикроют, то и люди будут по активнее: не ворчать, а требовать справедливых цен на коммуналку.
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25.08.2021 18:21 Ответить
А що, епоха бідності не закінчилась? А то як?
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25.08.2021 18:27 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 7103
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25.08.2021 19:38 Ответить
А тем временем, в стране продолжают копиться долги. На конец мая общий долг украинцев за ЖКУ составил 79,1 млрд гривен. Самые большие долги у граждан за газ, а в среднем каждая украинская семья должна за ЖКУ 5,3 тысячи гривен. У опрошенных экспертов тоже неутешительный прогноз для власти, если ситуация будет продолжаться и ухудшаться, то региональные протесты, которые мы наблюдали в начале этого года, покажутся мелкими проблемами.
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25.08.2021 18:40 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 1665
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25.08.2021 20:26 Ответить
висоту флагштоку ще може увєлічіть
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26.08.2021 01:03 Ответить
Ты дурак! еще и зебил.
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25.08.2021 18:45 Ответить
Вот за эту херню, этого гнома зе, утопить мало! Падла такая. Чуть шо, блокируют карту. 300грн боргу было, а карты у всей семьи заблокировали! За вшивых 300грн! Сперва доводят человека до положения, а потом на этих основаниях лишают всего. Налоги на лишний квадрат поднял. На важные места посадил бандитов. Жду не дождусь, когда тебя повесят падлу.
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25.08.2021 18:44 Ответить
А не копить долги не пробовали? Зажали вшивых 300 гр? Так вам и надо! Это расплата за разгильдяйство. Взял услуги и не заплатил-значит украл.
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25.08.2021 18:50 Ответить
До чего мерзкий комментарий. Полка по таким как ты плачет. Услуги взял. Моя бы воля, вообще бы не платил за такой сервис конченый. В розетке 240в, что бы счета выше приходили, вода грязная и ее вечно то есть то нету. Осбб вонючее ничего не делает, только за место срутся. А зимой за отопление всегда завышенные цифры приходят из за сломанного счетчика, который тоже, никто не делает. То за какие услуги, я должен заплатить а? И к стати, заблокировав мне карту, они сами лишили меня возможности, быстро погасить долг. На карту, то, я забил болт, а водой все равно пользуюсь как все остальные, весь стояк отрезать не могут. Так что пусть тебя страна нагибает .послушного.
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25.08.2021 18:59 Ответить
А ты засранец для того ж своего ОСББ хоть что-то сделал? Для улучшения качества услуг хоть что-то (кроме вяканья в соцсетях) сделал?
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26.08.2021 07:49 Ответить
ты , ************, хочешь - и плати необоснованные тарифы. Осенью твоих хозяев и таких как ты на столбах вороны на вкус будут пробовать
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25.08.2021 19:19 Ответить
Колективні покарання впровадили ще монголи. Вони прижились в московії і насаджені кацапами та жидобільшовиками у нас. Тим самим займалися і німецькі окупанти на окупованій території України - за "провину" одного карали всіх для того щоб усі слідкували за всіма. Така практика знищує соціальну солідарність бо кожен починає бачити поряд с собою ворогів власного добробуту і гомеостазу (життя) і жити в постійному страху якогось западла від "сусіда" та "карателя"... І сьогодні, після того як проголосували за жидобільшовика, тупе населення, дивується "Як так можна?" А чому ж "ні"! Не тільки можна а й "історично необхідно" - щоб з останнього недоумка витравити совок потрібно борг одного розподіляти на всіх, борг усіх вішати на одного і робити з нього "козла відпущення" і головне розподіляти, перерерозподіляти, маніпулювати з тарифами і все це на користь "пєрєразподєльніков"... А питання боргів вирішується просто - лічильник передоплати в кожну квартиру - спершу купи "булочку" а потім їж коли зголоднієш. І боргів не буде. Зовсім! Але ж тоді неможлива "перетарифікація" з можливістю перепродавати і маніпулювати тарифами на свою корупційну користь... В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 474
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25.08.2021 18:45 Ответить
Не помню где так из бывших сэрэсэр. Там газ как телефон счет пополняешь и пользешься. Сначало деньги,потом стулья.
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25.08.2021 18:55 Ответить
в Азербайджане
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25.08.2021 19:15 Ответить
На Захід я потрапив в 1995 і вже тоді вся Європа сплачувала саме так. Тому навіть дуже бідні люди спершу купували тепло воду та електроенергію а вже потім їжу, одежу та бухло... За капіталізму борги, яких можна легко уникнути унеможлививши їх виникнення, нікому не потрібні.
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25.08.2021 19:22 Ответить
Ой як я з Вами погоджуюся. Моєму чоловіку, ще років 7 назад чи узбек чи казах, вибачте, вже не пам'ятаю, розповідав, що у них на світло, купуєш картку, наприклад на 100 квт. Цю картку считує пристрій в квартирі і світла рівно на 100 квт. Не хочеш платити - сиди в темряві, або вчись економити.
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25.08.2021 19:19 Ответить
Ось так я і жив 12 років за кордоном. Так звик економити ресурси що вже давно роблю це автоматично і весь час щось покращую щоб зменшити витрати і не тому що жадібний, а просто тому що це правильно - ми ж маємо щось і дітям лишити.
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25.08.2021 19:33 Ответить
От такий досвід нам і треба переймати, щоб в кожній людині було легше виховувати особистість. А не какая разница, это моя лампочка, пусть горит круглыми сутками.
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25.08.2021 19:47 Ответить
ти економь, економь, а Клоун буде знижувати ренту тим хто продає наші ресурси за кордон за безцінь.
Ось так і залишиш своїм дітям борги, а жидоклоунським - скарби
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26.08.2021 01:07 Ответить
Вони тимчасові. Скоро їх час закінчиться і не факт що без кримінальних позовів з конфіскацією до третього коліна. Звичка не витрачати більше ніж потрібно за будь якої влади корисна бо впливає на стан довкілля в якому ми знаходимось кожного дня.
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26.08.2021 01:51 Ответить
Щось я дуже сумніваюся що ці що прийшли залишать владу так само як Порох - без крові та потрясінь....
І не мені вам пояснювати скільки законодавчого лайна наприймали нові обличчя у турбо режимі - там розгрібати та розгрібати....
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28.08.2021 07:21 Ответить
Схоже що без майдану Лінча не обійдеться. Там не розгрібати, а згрібати всіх підряд ("Бог своїх відбере") в каналізацію...
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28.08.2021 07:34 Ответить
Так це ж дуже зручно, якщо картка рахує кіловати, а не закинуті гроші!
Я б купив наперед на пару років кіловат і кубів.
Куби-кіловати можна розрахувати і прогнозувати. А от тарифи і олігархічні апетити - ні.
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25.08.2021 19:46 Ответить
Повністю з Вами погоджуюсь, але в такому випадку в нас з Вами не вийте вкрасти.
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25.08.2021 19:50 Ответить
Це питання також і мене цікавило за кордоном. Але "чомусь" за кордоном ніхто такого не робить бо це означає довгострокове кредитування чужого бізнесу замість інвестицій у власний. Гроші мають працювати на власника а не бути на чужому рахунку і обертатися в його інтересах. За добу в Британії, наприклад, гроші можна прокрутити до 8 разів на біржі і заробити (або втратити) на цьому досить великі кошти якщо Ви маєте доступ до "безвідсоткових" чужих грошей.
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25.08.2021 20:53 Ответить
А я ,вообще,за жестокий капитализм. Это быдло иначе не перевоспитаешь.
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25.08.2021 18:50 Ответить
Сам з якого бидла виліз?
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25.08.2021 19:28 Ответить
Жорстокого капіталізму сьогодні на планеті не існує взагалі. Завжди існували соціальні інститути та громадські організації які допомагали найбільш нужденним вижити. Але тільки вижити! Режими які спокійно споглядали вимирання свого населення завжди короткочасні.
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25.08.2021 19:28 Ответить
Главное закрыть шахты, будем греться от солнца и ветра..!
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25.08.2021 18:50 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 4694
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25.08.2021 18:53 Ответить
а мені подобається новина! супер!
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25.08.2021 18:57 Ответить
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 7135
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25.08.2021 19:25 Ответить
"Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн"
***
Пакетнник вмикнути - 2000 грн
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25.08.2021 19:26 Ответить

"Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!"
Вовка в тридевятом царстве
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25.08.2021 21:03 Ответить
А теперь 72%, хором, взявшись за руки, на мотив детской песенки:
Зе-зе-зе
бе-бе-бе
зе-зе-зе
бе-бе-бе
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25.08.2021 21:32 Ответить
Рабы - это те, кто работает за еду, одежду и крышу над головой.
На "крышу" уже не хватает у 25% населения.
Хуже рабов?
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26.08.2021 09:26 Ответить
Нарешті вдихнули європейський дух свободи, газ по 12 гривень без доставки, це не те що юлькин кабальний по 73 копійки
За рік - з травня 2020 року по травень 2021 року - тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 35%.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/9/674846/
В Україні знято мораторій на відключення боржників від комунальних послуг - Цензор.НЕТ 1954
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26.08.2021 09:52 Ответить
Интересно, резервации для должников уже начали строить ? 🤔
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26.08.2021 22:57 Ответить
 
 