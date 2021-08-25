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Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили"

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру:

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в вольной борьбе до 62 кг Ирина Коляденко отдала подаренную ей квартиру в Ирпене своему тренеру Владимиру Яременко.

Об этом Коляденко сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось еще одно очень важное, и такое нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич вручил мне ключи, уже от моей квартиры, в моем городе Ирпень. Что это значит для меня? Ну чтобы вы понимали, я даже своей комнаты никогда не имела! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье - это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль. И вот сегодня я держу право собственности на однокомнатную квартиру в 41 м. кв. И уже завтра я могла начать ремонтные работы. Но .... но за всеми моими победами стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени", - говорится в сообщении.

По словам спортсменки, было время, когда тренер ей даже покупал одежду.

"Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы", - добавила Коляденко.

Кроме того, она заявила, что в Украине "к сожалению, тренеров оставляют без внимания".

"Я все же хочу сказать своему тренеру спасибо! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А вы мне как всегда поможете", - подытожила она.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
Прекрасный поступок.
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25.08.2021 17:45
+34
Умничка!
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25.08.2021 17:45
+27
не каждый сможет сделать такой поступок
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25.08.2021 17:49
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Умничка!
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25.08.2021 17:45 Ответить
Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили" - Цензор.НЕТ 7434
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25.08.2021 19:23 Ответить
Прекрасный поступок.
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25.08.2021 17:45 Ответить
Талантливая и очень щедрая. Надеюсь, и, скорее всего , так будет - судьба у нее сложится счастливо. Иначе, для чего тогда справедливость?
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25.08.2021 17:58 Ответить
Браво! Бронзовый призер Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили" - Цензор.НЕТ 5338
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25.08.2021 17:46 Ответить
Достойный поступок!
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили" - Цензор.НЕТ 1491
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25.08.2021 17:48 Ответить
это жесть
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25.08.2021 17:49 Ответить
не каждый сможет сделать такой поступок
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25.08.2021 17:49 Ответить
А це ПОСТУПОК!
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25.08.2021 17:56 Ответить
_Девочке жить негде, а она - тренеру. Это неправильный поступок, неодобряю. И тренер, по совести, должен отругать за глупость, поблагодарить за благородство и великодушие - и отказаться.
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25.08.2021 17:56 Ответить
Я так понял, что у тренера тоже нет жилья.
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25.08.2021 17:58 Ответить
Так завжди було ...Базар йде до змагань про поділ *призових * (якщо не дають грошей для тренера )
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25.08.2021 18:00 Ответить
И если на то пошло, киевская область сможет найти квартиру и для такого тренера, полагаю.
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25.08.2021 18:00 Ответить
Я поражена! Вот это благородство!
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25.08.2021 18:16 Ответить
Это вам не дупататы имющие десятки домов и квартир...Поступок достойный уважения,умница.
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25.08.2021 18:21 Ответить
Круто......Після цієї олімпіади на спортсменів дивишся зовсім по-іншому....

P.S... Я б купив ще одну квартиру для цієї дівчини...Заслужила...
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25.08.2021 18:21 Ответить
на это и расчет(и это не плохо). благодаря резонансу найдется меценат
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25.08.2021 19:11 Ответить
Поступок достойный, но очень печальный. Надеюсь теперь будет меньше вопросов: Почему у Украины такие печальные результаты на Олимпиадах.Олимпийская чемпионка и ее тренер не имели собственного жилья.

А, например, среднестатистический прокурор имеет их с десяток.
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25.08.2021 18:23 Ответить
Вже не пам"ятаю прізвища тоі шахматистки що виграла першість Європи два чи три роки назад, так вона взагалі жила в якійсь халабуді без опалення і води. Оце так в роки незалежності влада , але незрозуміло чия, але точно не краінська, дбає про престиж дерави і плекає своіх спортсменів.
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25.08.2021 19:21 Ответить
если это нужно для тренировочного процесса то почему и нет?
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25.08.2021 19:16 Ответить
вы скот
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25.08.2021 23:20 Ответить
кацап, сиди на бутылке молча Бронзова призерка Олімпіади-2020 Коляденко віддала подаровану їй квартиру своєму тренеру: "Ви її заслужили" - Цензор.НЕТ 915
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26.08.2021 01:40 Ответить
Я бы так не смог...
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25.08.2021 19:00 Ответить
Удивляет что еще есть такие люди.
Наверное, если бы юзеки-голобородьки получили квартиру, то предъявили бы претензии почему квартира без мебели!
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25.08.2021 19:08 Ответить
Шляхетний вчинок
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25.08.2021 19:09 Ответить
можно только шляпу снять перед ней...
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25.08.2021 19:20 Ответить
"губернатор" это все-таки что-то явно "оттуда", в смысле, из могилы. у нас вроде - "голова" или как-то так. или уже вдруг губернии запилили пока народ бухал видимо от офигения?
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25.08.2021 19:28 Ответить
Молодец! Пусть у нее все в дальнейшем хорошо сложится и заработает себе квартиру.
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25.08.2021 19:35 Ответить
Добровільно примусово віддала, бо практика така - віджимають . Як надавати спортспорядження, то за свої бабки, і виключно у тренера купувати його, який сам їх отримав безкоштовно для передачі спортсменам.
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25.08.2021 19:45 Ответить
Дуже людяний і гідний вчинок.
Перемог тобі надалі, землячко !
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25.08.2021 21:09 Ответить
Этим она показала власти её никчемность !!!

У власти в почете выступающие под фонограмму напомаженные уроды и поющие трусы
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26.08.2021 06:49 Ответить
 
 