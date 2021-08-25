РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8916 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
3 199 14
Донбасс (26945) военнослужащие (5634) потери (3857) Ян Осока (1501)

24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько, - ОТУ

Вчера, 24 августа, во время несения службы на взводном опорном пункте погиб старший сержант Вячеслав Питько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

"С прискорбием сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов", - следует из сообщения.

"Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Схід" выражают глубокие соболезнования семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавили в пресс-центре ОТУ "Схід".

24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько, - ОТУ Схід 01

Читайте также: В зоне ООС на Донбассе погиб младший сержант Александр Аксенов, житель Борисполя, - мэр Борисенко

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Так.
Цікаво би було почитати коментарі від журноглистів, блохерів, які стібались над полуницями, що були додатком до антиснайперських систем, які були відвезені на передову для захисту бійців. При повній бездіяльності верховного головноклоуна.
показать весь комментарий
25.08.2021 17:59
+7
Земля пухом...
показать весь комментарий
25.08.2021 18:17
+5
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
показать весь комментарий
25.08.2021 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову снайпер?
показать весь комментарий
25.08.2021 17:53 Ответить
Так.
Цікаво би було почитати коментарі від журноглистів, блохерів, які стібались над полуницями, що були додатком до антиснайперських систем, які були відвезені на передову для захисту бійців. При повній бездіяльності верховного головноклоуна.
показать весь комментарий
25.08.2021 17:59 Ответить
А с чего ты взял, что в кацапов не стреляют?
показать весь комментарий
25.08.2021 18:09 Ответить
Земля пухом...
показать весь комментарий
25.08.2021 18:17 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
показать весь комментарий
25.08.2021 20:28 Ответить
Вічна пам'ять герою....

24 серпня на взводному опорному пункті в зоні ООС загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1565
показать весь комментарий
25.08.2021 21:07 Ответить
За два дня --две смерти от пули снайпера в одном месте...
Царствия Небесного Воину!
показать весь комментарий
26.08.2021 01:53 Ответить
 
 