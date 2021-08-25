С начала суток войска РФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Новолуганского российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 2 взрывоопасных предмета.

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