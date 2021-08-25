С начала суток войска РФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
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С начала суток российско-оккупационные войска на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи Новолуганского российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 2 взрывоопасных предмета.
Пожалуйста, подождите...
За дні підготовки до параду та самого свята, з 22 серпня, в нас на фронті троє загиблих та один поранений. І все це сталося тому, що Зеленський наказав вивести контрснайперські та протидиверсійні групи ЗСУ, щоб "не провокувати" окупантів. При чому, командування йому доповідало про зосередження додаткових груп російських снайперів та ПТУРистів для загострення ситуації спеціально на свята. Але клоун вирішив, що він краще знає і віддав розпорядження зняти з фронту тих, хто міг запобігти смертям наших воїнів. І у мить, коли Зеленський нагороджував Монатика, коли слухав Бочеллі на закритому концерті у Маріїнському парку, коли після бухав на закритій вечірці - вбивали наших воїнів.
Serg Marco
А теперь пост негатива.
В связи с празднованием Дня Независимости, с САМОГО верха спустилась просьба, ну очень большая просьба заморозить противостояние на передовой с 22 августа.
Потому что верховному главнокомандующему не хотелось во время праздника отвлекаться на "провокации".
Нет, в ответ никто стрелять не запрещал, это действо непосредственно в распоряжении непосредственного командира и он никогда не запретит защищать свою жизнь бойцу.
Но.
Снайперам работу запретили, те кто работали- на свой страх и риск. Открытие огня- только по разрешению вышестоящего командования. Превентивные действия- запрещены. Спецов, что вели антиснайперскую и антидиверсионную работу- вообще вывели.
При этом довели что с той стороны планируются провокации, зашли группы снайперов, птурщиков и диверсантов. Потому заходы безпеки и вот это все...
Результат- у нас с 22 августа трое погибший и один раненый. Снайпера. Просто потому что на праздники мы отдали инициативу в руки врага зная при это о том, что он будет действовать максимально в этом окне возможностей.
И пролистнув страницы Новососии вы не найдете новостей про погибших от наших снайперов, арты. Только подорвавшиеся типы, предположительно пытавшиеся пройти через заминированое поле на позиции ЗСУ.
Это не претензия к Залужному, не подумайте. Залужный боевой генерал, он не по наслышке знает что такое удерживать армию от открытия огня.
Просто знайте что за бравурными речами на параде на тему "будем лететь, всех бамбить", по итогу у нас трое погибших и один раненый. Приказ действует и дальше. Пока что.
Вывода не будет. Просто помните о погибших.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!