С погибшим от пули российских наемников воином 74-го отдельного разведбатальона Вячеславом Питько простятся 27 августа на Днепропетровщине

С погибшим командиром отделения 74-го разведывательного батальона Вячеславом Питько простятся 27 августа в Каменском (Днепропетровская область).

Об этом сообщает Каменский горсовет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Питько Вячеслав Павлович, 1972 года рождения, проходил службу по контракту с июля 2019 года. Служил командиром отделения 74-го разведывательного батальона.



Погиб 24 августа от обстрела позиций вооруженных сил Украины из стрелкового оружия.



Дома у погибшего остались жена, 10-летняя дочь и брат.



Верный гражданскому долгу и военной присяге, Вячеслав самоотверженно отстаивал свободу родной страны, защищал мирное небо и нашу спокойную жизнь.



Светлая память о Вячеславе навсегда останется в сердцах каменчан.



Похоронят героя 27 августа в 10:00 на Аллее Славы военного кладбища по ул. Весенняя (Соцгород)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа на взводном опорном пункте в зоне ООС погиб старший сержант Вячеслав Питько.

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