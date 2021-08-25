Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ

Стоимость нефти с момента начала пандемии и ее значительного падения выросла в 3 раза, а мировые цены на газ в течении августа остаются рекордно высокими.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий анализ цен провел УНИАН.

Итак, с началом пандемии в марте 2020 года цены на нефть марки Brent обвалились в два раза, до 20 долларов за баррель. На некоторых торговых площадках с началом пандемии цены падали до уровня ниже 10 долларов за баррель.

Но, с приходом 2021 года, цены на нефть начали снова расти и уже в середине февраля стоимость нефти превысила 60 долларов за баррель. В июле стоимость нефти уже была выше отметки 77 долларов за баррель. Затем в середине августа произошел незначительный спад до уровня 68 долл. за баррель. Таким, образом расценки на нефть вернулись на уровень до начала пандемии.

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В то же время, в июле цена на газ в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час, что эквивалентно почти 500 долларов за тысячу кубометров. В течении августа цена на голубое топливо продолжили свой рост, достигнув 560 долларов за тыс. куб. м.

При этом, за год стоимость газа в мире выросла в 3 раза, с 180 долларов год назад.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ в Европе и мире находятся на одной из высших отметок за последние 20 лет.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак объяснила, что рост стоимости сырьевых товаров был спровоцирован сразу несколькими факторами, связанными с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса.

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В частности, стремительный рост экономик многих стран привел к увеличению спроса на сырье. За время пандемии производство во многих отраслях сокращалось, поэтому объемы предложения были меньше, а на некоторых рынках даже начали говорить о вероятном дефиците.

С другой стороны, за время пандемии мировая экономика получила мощную инъекцию ликвидности, то есть увеличились денежные вливания со стороны Центральных банков.

Часть этих средств неизбежно попала на биржи, что привело к стремительному росту сначала цен на акции технологических гигантов, которые, как считалось, меньше всего пострадают от коронакризиса. А затем, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, пошли вверх и цены на сырьевые товары.

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