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Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ

Стоимость нефти с момента начала пандемии и ее значительного падения выросла в 3 раза, а мировые цены на газ в течении августа остаются рекордно высокими.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий анализ цен провел УНИАН.

Итак, с началом пандемии в марте 2020 года цены на нефть марки Brent обвалились в два раза, до 20 долларов за баррель. На некоторых торговых площадках с началом пандемии цены падали до уровня ниже 10 долларов за баррель.

Но, с приходом 2021 года, цены на нефть начали снова расти и уже в середине февраля стоимость нефти превысила 60 долларов за баррель. В июле стоимость нефти уже была выше отметки 77 долларов за баррель. Затем в середине августа произошел незначительный спад до уровня 68 долл. за баррель. Таким, образом расценки на нефть вернулись на уровень до начала пандемии.

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В то же время, в июле цена на газ в Европе превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час, что эквивалентно почти 500 долларов за тысячу кубометров. В течении августа цена на голубое топливо продолжили свой рост, достигнув 560 долларов за тыс. куб. м.

При этом, за год стоимость газа в мире выросла в 3 раза, с 180 долларов год назад.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ в Европе и мире находятся на одной из высших отметок за последние 20 лет.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак объяснила, что рост стоимости сырьевых товаров был спровоцирован сразу несколькими факторами, связанными с выходом мировой экономики из самой острой фазы коронакризиса.

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В частности, стремительный рост экономик многих стран привел к увеличению спроса на сырье. За время пандемии производство во многих отраслях сокращалось, поэтому объемы предложения были меньше, а на некоторых рынках даже начали говорить о вероятном дефиците.

С другой стороны, за время пандемии мировая экономика получила мощную инъекцию ликвидности, то есть увеличились денежные вливания со стороны Центральных банков.

Часть этих средств неизбежно попала на биржи, что привело к стремительному росту сначала цен на акции технологических гигантов, которые, как считалось, меньше всего пострадают от коронакризиса. А затем, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, пошли вверх и цены на сырьевые товары.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
А зарплата працівників, задіяних в нафтогазовидобувній компанії зросла аж на "достойні" 10% за ДВА!!! роки, тобто по 5% за рік. А тепер згадаємо рівень річної інфляції і осягнемо той масштаб "покращення" від команди турборежимних члєнів та члєнкинь.
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25.08.2021 19:19
+3
"Анаконда" сдохла...
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25.08.2021 19:15
+3
В США стоїть чи не вся нафтогазова галузь, зокрема, видобуток сланцевого газу. Тепер все різко рушило. І видобуток нафти, і знову пішли вгору вітроенергетика і сонячні панелі. Поки ціни на енергоносії високі - демократичні економіки знову прискорять монтаж сонячних батарей та вітряків. До речі, сумарна потужність сонячних панелей в зовсім не південній Польщі перевищила потужність великої атомної електростанції.
І ще, догадайтесь, що буде, коли США знову вийдуть на перше місце в світі по видобутку природнього газу. Так було перед епідемією.
Так що ця гойдалка, як тільки починає розгойдуватись - кожного разу б'є Рашку в зуби.
А чи знаєте ви, що більшість автомобілів, які зараз продаються в Норвегії - електричні? Чи міг би хтось про таке мріяти ще пару років тому?
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25.08.2021 19:39
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Какая разніца - Запад нам допоможе.
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25.08.2021 19:13 Ответить
"Анаконда" сдохла...
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25.08.2021 19:15 Ответить
Задавилася.
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25.08.2021 19:20 Ответить
Нефть Мавзолейная белорусские заводы колхозника вырубила за сутки...,это типа качество говна уменьшилась,или заводы Лукашеску не купили фильтры у фрау Риббентроп? Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 6460
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25.08.2021 19:17 Ответить
кацапам поперло.***** Трамп вернись!
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25.08.2021 19:17 Ответить
Это как беременность, временно.
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25.08.2021 19:22 Ответить
А зарплата працівників, задіяних в нафтогазовидобувній компанії зросла аж на "достойні" 10% за ДВА!!! роки, тобто по 5% за рік. А тепер згадаємо рівень річної інфляції і осягнемо той масштаб "покращення" від команди турборежимних члєнів та члєнкинь.
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25.08.2021 19:19 Ответить
За неделю на РАБссии сгорело 5 самолетов,тут по любасу нефть вырастет в цене...Астрахань Рулит и МИГ-29.... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 6223
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25.08.2021 19:19 Ответить
Шо, апять?
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25.08.2021 19:21 Ответить
Как только вонючая парашная бензоколонка будет уничтожена, цены на нефть и газ вернутся на нормальный уровень. Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 9369
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25.08.2021 19:21 Ответить
Ціни взагалі зникнуть... Разом із цивілізацією в наслідокок термоядерної війни. Якби так було все легко і просто.
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25.08.2021 20:34 Ответить
Раковую опухоль тоже удаляют нелегко и непросто. Химиотерапия, облучение, вырезание, повторные курсы, побочные эффекты. Но удалять надо, иначе всему человечеству придёт хана. Вартість нафти від початку пандемії зросла втричі, ціна на газ у Європі перевищила історичний максимум, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7519
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25.08.2021 21:54 Ответить
Дмитрий Потапенко вещает из РАБссии...,на Мацковии резко возросли цены на Гробы... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 1856видать пожары в Якутии и Красноярском Крае помогли быдлу Путлера...
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25.08.2021 19:22 Ответить
Так в чому проблема? Сонячними панелями топіть.🙂
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25.08.2021 19:26 Ответить
Значить вся Європа буде активно фінансувати міжнародний тероризм
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25.08.2021 19:27 Ответить
Зеленский своим избирателям на осень готовит сюрприз...

Вава честный еврейский мальчик, обещал снизить коммунальные тарифы, значит снизит, он не обманет ....😊 Он же не "барыга", чтобы на пенсионерах зарабатывать, и друзья его "честнейшие люди", особенно Коломойский, Ахметов, Пинчук ( на каналах которых так агитировали голосовать за Владимира Ссаныча....)
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25.08.2021 19:28 Ответить
Таисия Повалий споет болванам Мавзолейным песенку про то,что по ночам выбухає....РАБссия єто вам не Олег Винник с песней Волчица подмосковная *********... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 5623Пропаганда кремлескиих шакалов,єто не Мракобессие Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 5623
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25.08.2021 19:29 Ответить
Джо Байден прислал Путлеру визитку Яроша...,у Ольги ********** начались преждевременніе уРоды Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 1672 Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 1672 ...Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 149
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25.08.2021 19:32 Ответить
Это еще цветочки. Америка с начала пандемии в некоторые месяцы печатает по триллион долларов. То же самое делает Центробанк Европы. Это главная причина.
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25.08.2021 19:35 Ответить
)))) да неужели? ))))
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25.08.2021 19:41 Ответить
Пятница, беги покупать зеленые бусы, чтобы в Америке или ЕС не случилась гиперинфляция или супердевальвация. Они на тебя рассчитывают. Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 4644
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25.08.2021 19:51 Ответить
Странно, а почему это рубль стоит 0,011 Евро? То-есть, рубль стоит одну европейскую копейку...
Жалкое зрелище. ))))
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25.08.2021 21:20 Ответить
О зелёных бусах.
Для упрощения берём не газ, а нефть. Один баррель нефти стОит сейчас 70 долларов. Один баррель, если прикинуть в килограммах, это 135кг. Округляем до 140 кг. Итак, стоимость 1 кг нефти составляет 0,5 доллара. Ну, или 500 долларов тонна. По такой цене Запад покупает российское сырьё.
И там из этой нефти делают, предположим, пластик. А из пластика уже чуть ли не наполовину состоят автомобили.
Вес Мерседеса или БМВ около 2 тонн (ориентировочно).
Это значит, что доля нефтяного сырья в его себестоимости составляет, скажем, 500 долларов. Это столько немцы потратили на пластик (ориентировочно) для каждого своего автомобиля. Что дальше? А дальше автомобиль продают в Россию. По цене 100 тысяч долларов. Что эквивалентно 200 тоннам нефти.
Вот вам и бусы.))))) За КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ РАШКА ОТДАЁТ 200 ТОНН НЕФТИ.
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25.08.2021 21:35 Ответить
24 августа 1991 года Горбачев звонит Ельцину...
Боря это ты виноват что цена на нефть 9 долларов за баррель...
Нет Миша это ты виноват,что приехал в Берлин за грибами Отсосиновиками к Рейгану,потому и Гермиания соединилась...в экстазе... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 9557
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25.08.2021 19:39 Ответить
В США стоїть чи не вся нафтогазова галузь, зокрема, видобуток сланцевого газу. Тепер все різко рушило. І видобуток нафти, і знову пішли вгору вітроенергетика і сонячні панелі. Поки ціни на енергоносії високі - демократичні економіки знову прискорять монтаж сонячних батарей та вітряків. До речі, сумарна потужність сонячних панелей в зовсім не південній Польщі перевищила потужність великої атомної електростанції.
І ще, догадайтесь, що буде, коли США знову вийдуть на перше місце в світі по видобутку природнього газу. Так було перед епідемією.
Так що ця гойдалка, як тільки починає розгойдуватись - кожного разу б'є Рашку в зуби.
А чи знаєте ви, що більшість автомобілів, які зараз продаються в Норвегії - електричні? Чи міг би хтось про таке мріяти ще пару років тому?
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25.08.2021 19:39 Ответить
Если США напечатает 500 триллионов долларов,на РАБссии утром в Сбербанке Германа Грефа буже 700 триллионов...баксов...Это РАбссия... Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 8324 Шарико-Швондеров и баранов КГБистов...Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 8324
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25.08.2021 19:42 Ответить
значит лабораторию надо искать не в Ухане...
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25.08.2021 19:44 Ответить
Норвегия первая в Мире страна прекратившая добычу газа...
Видать Викинги шойся знають наперед...
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25.08.2021 19:48 Ответить
кому ж була вигідна пандемія?
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25.08.2021 20:12 Ответить
Модер, витри мій месаг. Але залиш підписаним, я урочисто обіцяю не казати слів типу: кака, бяка, какашка, кізяк, срань господа, а також схожі за змістом.
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25.08.2021 20:14 Ответить
РАБссиянцы,если крым ваш,то почему в крыму нет ни одного отделения Сбербанка РАБссии Германа Грефа....,санкции или очко жим жим...? Стоимость нефти с начала пандемии выросла в 3 раза, цена на газ в Европе превысила исторический максимум, - СМИ - Цензор.НЕТ 3513
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25.08.2021 20:16 Ответить
теперь всё ясно кто этот вирус создал и запустил
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25.08.2021 20:30 Ответить
Сама ес виновата,что подсела на монополии газа из рф.Нужно прокладывать другие газопроводы из ближнего востока.И иметь свой стратегический запас нефти,чтобы можно было выбросииь его на рынок и сбить цены на нефть и газ.А сейчас только сша могут снова обвалить цену выкинуть критическую массу нефти из своих запасов и сбить нефть до 20-30$ баррель!
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26.08.2021 00:32 Ответить
 
 