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Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении беглого бывшего президента и его сына.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего владельца государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн", - сказано в сообщении.

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Это решение суда даст возможность закончить досудебное расследование против Януковича, отметили в САП.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем" - Цензор.НЕТ 775
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25.08.2021 19:51
+3
а если бі не разрешил ?
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25.08.2021 19:48
+1
А заочний розстріл теж дозволив?)
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25.08.2021 21:40
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а если бі не разрешил ?
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25.08.2021 19:48 Ответить
Нифига себе. Семь лет прошло. Как же так? Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем" - Цензор.НЕТ 6107
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25.08.2021 19:50 Ответить
Суд разрешил заочное расследование против Януковича и его сына по делу о завладении "Межигорьем" - Цензор.НЕТ 775
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25.08.2021 19:51 Ответить
Наш ЗЕбил кинул глаз на Хонку, будет вдали от глаз Ленкы ему Мендельвошка яйки парить!?)
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25.08.2021 20:44 Ответить
А заочний розстріл теж дозволив?)
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25.08.2021 21:40 Ответить
Так нужно национализовать все имущество беглых казнакрадов и все.Давно пора!
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26.08.2021 00:36 Ответить
Як то так, якщо всі в темі 🙃😉
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26.08.2021 12:00 Ответить
Биин!
Прочёл с разбега "разрешил заочно расстрелять..."
👹
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26.08.2021 10:56 Ответить
в стотыщпятисотый раз спрашиваю- куда делась казна госдарства в 2014????????????????
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26.08.2021 10:57 Ответить
То був розіграш національної лотореї , щасливчик , який зірвав джекпот лишився невідомим 😆
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26.08.2021 11:59 Ответить
Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича і його сина у справі про заволодіння "Межигір'ям" - Цензор.НЕТ 9679
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26.08.2021 11:04 Ответить
 
 