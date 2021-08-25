Организаторами нападения на Порошенко были правоохранители, а заказчиком - ОП, - Кононенко
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Нападение на пятого президента Петра Порошенко было организовано правоохранителями, а непосредственным заказчиком было руководство Офиса Президента Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко.
"Анализируя вчерашнее нападение титушек на пятого Президента, хочу напомнить, что еще год назад мы обнаружили незаконную слежку за лидером "ЕС" Петром Порошенко. Несмотря на соответствующие заявления в правоохранительные органы до сих пор никто так и не ответил, кто и зачем следит за Порошенко. Эту тему уже год пытаются "замять", - говорится в сообщении.
"Как человек, причастный к органам безопасности, могу утверждать - нападение на охраняемое в соответствии с законом лицо (а Порошенко как президент Украины охраняется по закону) был осуществлен именно по воле Банковой. И это вывод не только на основе факта незаконной слежки за лидером оппозиционной партии. Все же понимают, что организаторы Марша согласовывали с органами власти маршрут колонны заранее? Так вот, власти запретили проход по улице Грушевского - ее вообще заблокировали в стиле позднего Януковчиа автозаками и бронированными машинами.
Так же отказали и в других альтернативных маршрутах, оставив только путь по улице Институтской", - добавил Кононенко.
По словам депутата, этот маршрут "слили".
"По моим данным, организаторами нападения были правоохранители, а непосредственным заказчиком - руководство Офиса главы государства. Единственным выгодоприобретателем является лично Зеленский. Первая попытка нападения была совершена, когда зеленую смесь пытались бросить в Порошенко с моста на Аллее Героев Небесной Сотни. Но в конце концов воспользовались "узким местом" у Мемориала, где колонна остановилась по просьбе членов семей погибших героев", - продолжил Кононенко.
Кроме того, по словам депутата, Управление государственной охраны почему-то "сняло с охраны Петра Порошенко трех человек".
"Лично я считаю, что таким образом исполнителям этого нападения был создан режим наибольшего благоприятствования. Хочу также напомнить - когда люди задержали нападавшего, полиция быстро повела его и фактически спрятала за рубежом силовиков на улице Банковой. Это только усилило подозрение в том, что за этим стоит Офис Зеленского", - подытожил Кононенко.
Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.
Пожалуйста, подождите...
А скільки залишилося?
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.