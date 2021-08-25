Организаторами нападения на Порошенко были правоохранители, а заказчиком - ОП, - Кононенко

Нападение на пятого президента Петра Порошенко было организовано правоохранителями, а непосредственным заказчиком было руководство Офиса Президента Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет генерал СБУ, депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко.

"Анализируя вчерашнее нападение титушек на пятого Президента, хочу напомнить, что еще год назад мы обнаружили незаконную слежку за лидером "ЕС" Петром Порошенко. Несмотря на соответствующие заявления в правоохранительные органы до сих пор никто так и не ответил, кто и зачем следит за Порошенко. Эту тему уже год пытаются "замять", - говорится в сообщении.

"Как человек, причастный к органам безопасности, могу утверждать - нападение на охраняемое в соответствии с законом лицо (а Порошенко как президент Украины охраняется по закону) был осуществлен именно по воле Банковой. И это вывод не только на основе факта незаконной слежки за лидером оппозиционной партии. Все же понимают, что организаторы Марша согласовывали с органами власти маршрут колонны заранее? Так вот, власти запретили проход по улице Грушевского - ее вообще заблокировали в стиле позднего Януковчиа автозаками и бронированными машинами.

Так же отказали и в других альтернативных маршрутах, оставив только путь по улице Институтской", - добавил Кононенко.

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По словам депутата, этот маршрут "слили".

"По моим данным, организаторами нападения были правоохранители, а непосредственным заказчиком - руководство Офиса главы государства. Единственным выгодоприобретателем является лично Зеленский. Первая попытка нападения была совершена, когда зеленую смесь пытались бросить в Порошенко с моста на Аллее Героев Небесной Сотни. Но в конце концов воспользовались "узким местом" у Мемориала, где колонна остановилась по просьбе членов семей погибших героев", - продолжил Кононенко.

Кроме того, по словам депутата, Управление государственной охраны почему-то "сняло с охраны Петра Порошенко трех человек".

"Лично я считаю, что таким образом исполнителям этого нападения был создан режим наибольшего благоприятствования. Хочу также напомнить - когда люди задержали нападавшего, полиция быстро повела его и фактически спрятала за рубежом силовиков на улице Банковой. Это только усилило подозрение в том, что за этим стоит Офис Зеленского", - подытожил Кононенко.

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой. Полиция задержала нападавшего, это 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

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