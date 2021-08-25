РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14379 посетителей онлайн
Новости Здоровье Борьба с коронавирусом
10 139 63
вакцина (3815) COVID-19 (18599) Pfizer (180) AstraZeneca (141)

Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование

Исследователи из Великобритании установили, что защита двух наиболее распространенных вакцин ослабевает против "дельта"-штамма SARS-CoV-2 после трех месяцев действия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Согласно последнему анализу данных приложения Zoe, укол Pfizer был эффективен на 88 процентов через месяц после второй дозы, но защита упала до 74 процентов через пять-шесть месяцев.

В исследовании используются реальные данные, собранные с помощью приложения для мобильного телефона с более чем миллионом активных пользователей, которые регистрируют подробности своих прививок и результатов тестов, которые затем анализируются исследователями, в том числе учеными из Королевского колледжа Лондона.

В исследовании приняли участие более 1,2 миллиона участников. Защита от вакцины AstraZeneca упала с 77 процентов через месяц после второй дозы до 67 процентов через четыре-пять месяцев.

Читайте: Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии

Ведущий научный сотрудник приложения Zoe, профессор Тим Спектор, сказал, что необходимы дополнительные данные о том, как меняется эффективность вакцины в разных возрастных группах.

Число случаев заболевания в Великобритании резко выросло после того, как в июле были сняты социальные ограничения, но в течение последнего месяца количество госпитализаций оставалось стабильным. Но Спектор, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона, предупредил, что снижение эффективности вакцины среди наиболее уязвимых может привести к большему количеству госпитализаций и смертей к зиме.

"На мой взгляд, в самом худшем случае к зиме уровень защиты пожилых людей и медицинских работников может быть ниже 50 процентов", — сказал он.

Также читайте: Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных украинцев: Будем перенимать опыт ЕС и США, посмотрим, что срабатывает

Если сохранится высокий уровень инфекции, вызванный более передаточным вариантом Delta и ослаблением ограничений, "этот сценарий может означать увеличение количества госпитализаций и смертей", — сказал ученый.

Последние результаты появились после того, как другое исследование ученых Оксфордского университета, опубликованное на прошлой неделе, показало, что эффективность вакцины Pfizer снижается быстрее, чем эффективность вакцины AstraZeneca.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 758
показать весь комментарий
25.08.2021 21:07
+5
Вот тут Файзер говорит что даже третьей прививки мало . Нужен бустер от вариантов . То есть четвертая шчепенка .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/pfizer-ceo-says-covid-19-vaccine-resistant-variant-likely-emerge-pharma-co-system-place-release-new-variant-specific-jab-3-months-video/
показать весь комментарий
25.08.2021 21:20
+5
не знаю в какую группу тебя записать .
показать весь комментарий
25.08.2021 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 758
показать весь комментарий
25.08.2021 21:07 Ответить
Ты вакцинировался ?
показать весь комментарий
25.08.2021 21:12 Ответить
С какой целью интересуешься?
показать весь комментарий
25.08.2021 21:13 Ответить
не знаю в какую группу тебя записать .
показать весь комментарий
25.08.2021 21:22 Ответить
А не знаешь, так и ступай к себе в палату. Приляг Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 1681
показать весь комментарий
25.08.2021 21:24 Ответить
не знаю в какую группу тебя записать .

Это платный бот,рекламирующий вакцинацию и пугающий смертельными последствиями,в случае нежелания привиться...
показать весь комментарий
26.08.2021 11:53 Ответить
Ты слеп? Повторяю специально для тебя:

Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження - Цензор.НЕТ 4536
показать весь комментарий
26.08.2021 21:51 Ответить
я переболел в апреле. В июне вакцинировался первой, в июле - второй дозами.
Дальше что?
вакцинировал всех близких и сагитировал друзей.
Все довольны.
После Модерны побочка была жесткой. Двое суток с температурой. Потом норм.
Доволен.
показать весь комментарий
25.08.2021 23:30 Ответить
У переболевшего иммунитет лучше чем от любой прививки .Официально выздоровевший от короны имеет такой же статус как и привитый . По крайней мере в США. Вы если решили прививаться то хотя бы через год после болезни . Ибо прививаясь с уже имеющимся имунитетом вы вредите своему организму . прививка вынуждает ваш организм генерировать спайк протеин на присутсвие которого организм вырабатывает анитела к вирусу. спайк протеин гораздо опаснее самого вируса и может вызывать поражение сердечной мышцы , клеток головного мозга , печени , почек . самое опасное то что эта привика может явиться причиной болезни Альцгеймера . . .
показать весь комментарий
25.08.2021 23:59 Ответить
Брехня - я через п'ять місяців захворів вдруге
показать весь комментарий
26.08.2021 07:59 Ответить
Это потому что иммунитет у вас слабый , а вирус после активной стадии еще долго остаеться в организме в горле , верхней части легких и верхней части желудка и может вызывать повторное заражение . как вирус герпеса дремлет , ослабленный иммунитет начинает активизироватся.
показать весь комментарий
26.08.2021 21:22 Ответить
Кацапы должны вакцинироваться только новачком V.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:18 Ответить
А кацапам вакцины запрещены к ввозу на лаптестан.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:19 Ответить
Так, а "Новачок V" це чістА кацапсячє ізобрєтєніє... Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 4799
показать весь комментарий
25.08.2021 21:37 Ответить
Каждому своё... Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 614
показать весь комментарий
25.08.2021 21:40 Ответить
У них уже есть новачок 5 лайт. Хватает одной таблэтки
показать весь комментарий
25.08.2021 21:24 Ответить
Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 8800
показать весь комментарий
25.08.2021 21:34 Ответить
Вот как выглядит естественный отбор
Смертность после вакцин
показать весь комментарий
26.08.2021 12:00 Ответить
Ти ковідом сам хворів?
показать весь комментарий
25.08.2021 21:39 Ответить
Два раза. С перерывом в 1 год и 3 месяца. Ничем не лечился. Грипп как грипп. Ничего хорошего, но и танцы с бубном устраивать по этому поводу смысла нет.
показать весь комментарий
26.08.2021 06:54 Ответить
то есть ты считаешь, что для изобретения вакцины "ничего делать не надо"? просто печатать деньги?
ты дурак с рождения или это благоприобретенное свойство твоего головного мозга?
показать весь комментарий
25.08.2021 23:31 Ответить
Скоро скажут, что надо колоться через каждые 2недели
показать весь комментарий
25.08.2021 21:11 Ответить
это если спутник
показать весь комментарий
25.08.2021 21:15 Ответить
Если спутник, то через две недели могут не успеть...
показать весь комментарий
25.08.2021 21:19 Ответить
Вот тут Файзер говорит что даже третьей прививки мало . Нужен бустер от вариантов . То есть четвертая шчепенка .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/pfizer-ceo-says-covid-19-vaccine-resistant-variant-likely-emerge-pharma-co-system-place-release-new-variant-specific-jab-3-months-video/
показать весь комментарий
25.08.2021 21:20 Ответить
А откуда такая инфа, шо он не хочет?
показать весь комментарий
25.08.2021 21:41 Ответить
Как и все кацапские фейки - из "анналов" Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 4107
показать весь комментарий
25.08.2021 21:44 Ответить
Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 7780
показать весь комментарий
25.08.2021 22:00 Ответить
якщо цей вірус раптом зникне, як колись "іспанка", то інерція з рекомендацій по щепленню буде тривати ще роками. як і самі щеплення. 5028 доза, 11246 доза... Защита от COVID-19 после вакцин Pfizer и AstraZeneca начинает слабеть уже через 3 месяца, - исследование - Цензор.НЕТ 2672
показать весь комментарий
25.08.2021 21:26 Ответить
Почему не догадывались? Большинство социальных фантастов жили на западе. Что же они, живя в свободном обществе видели, описывая тоталитаризм? Видимо неизменяемость человека.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:42 Ответить
Отделить вакцинированных было-бы неплохо . Ибо именно вы виноваты в том что вирус генерирует варианты и быстро мутирует на привитых . Ученые предупреждали что массовая вакцинация породит больше проблем чем принесет положительный результат . Мы бы уже давно забыли о пандемии , лямбда и дельта вариантах если бы не желающие вколоть себе мРНА шмурдяк .
показать весь комментарий
26.08.2021 00:09 Ответить
Дело не в деньгах - в их количестве!
показать весь комментарий
25.08.2021 21:27 Ответить
тиць-пердиць
показать весь комментарий
25.08.2021 21:27 Ответить
У мене вже 2 міс минуло(
показать весь комментарий
25.08.2021 21:31 Ответить
Вирусы мутируют - от, прививка от вируса до вирус для прививки
показать весь комментарий
25.08.2021 21:34 Ответить
От коли виявиться, що через рік у вакцинованих пропадає весь імунітет, то тоді треба буде реально лікуватись . Чи такого не може бути?
показать весь комментарий
25.08.2021 21:43 Ответить
может. если заболеешь ВИЧ.
показать весь комментарий
25.08.2021 23:33 Ответить
Так, Данелія був справжнім пророком.
показать весь комментарий
25.08.2021 23:37 Ответить
у некоторых прививок, не будем тыкать пальцем - защита 2 года...
показать весь комментарий
26.08.2021 05:11 Ответить
весь Мир - на иглу.... "бабки" нужны.....
показать весь комментарий
26.08.2021 13:19 Ответить
 
 