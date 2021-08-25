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Зеленский (16498) Киевская область (3537) награда (1672) Буча (429) Федорук (27) ЧЕСНО (89)

Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский наградил орденом

Ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд депутатов и городских голов. Орден "За заслуги" II степени получил мэр Бучи Анатолий Федорук. Он фигурирует в деле о незаконном распределении земли, а также ранее называл участников Майдана "террористами".

На это обратило внимание движение "ЧЕСНО", сообщает Цензор.НЕТ.

Федорук возглавляет Бучу с 1998 года. До Оранжевой революции он был в "Партии регионов", после чего перешел в "Нашу Украину", но с 2010 года вновь стал регионалом. В октябре 2020-го его выбрали мэром от "Слуги Народа".

"В 2014 году он поддержал Виктора Януковича и выступил против Майдана, называя участников террористами. Генпрокуратура обвиняет его в незаконном распределении земли. Суд избирал Федоруку меру пресечения - домашний арест, но впоследствии политик вернулся к исполнению обязанностей мэра города, а судебные заседания откладывают", - рассказали в "ЧЕСНО".

Также читайте: Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Героя Украины, - ЧЕСНО

Кроме Федорука, награды от Зеленского получили мэры Житомира, Тернополя и города Кицмань Черновицкой области, а также 14 депутатов, из которых девять - от "Слуги Народа". Всего ко Дню Независимости государственные награды вручили около 300 людям.

Зеленский наградил орденом За заслуги мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев террористами 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+61
зелейоби, то ви натворили.....
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25.08.2021 21:31
+50
А чего? Братья по мировоззрению. Все логично.
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25.08.2021 21:36
+36
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 1418
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25.08.2021 21:41
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зелейоби, то ви натворили.....
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25.08.2021 21:31 Ответить
Так його Порошенко нагородив, чи зеленський? То при кому він святим став ардєнаносцем?
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25.08.2021 23:36 Ответить
Награждение непричастных и наказание невиновных-осел гринпоц оманский во всей своей красе.
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26.08.2021 00:55 Ответить
Не может быть! Наговаривают, плетут интриги, врут.
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25.08.2021 21:33 Ответить
Да,шото мутят,интриганты)))
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25.08.2021 21:44 Ответить
Ага интрига горшок стоит а вокруг воняет...загадка..ответ а какая разница....
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25.08.2021 22:04 Ответить
А чего? Братья по мировоззрению. Все логично.
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25.08.2021 21:36 Ответить
Его мировоззрение мир видел и слышал вчера на Дне Независимости.
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25.08.2021 21:39 Ответить
Ага. Об этом я и говорю. Манкурт под личиной патриота. Не приглашен и ни награжден ни ОДИН человек, имеющий непосредственное участие к созданию независимой Украины в 1991 году и боровшиеся за нее до этого.
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25.08.2021 21:42 Ответить
И так "восхитился",что сегодня вылил на зекрысу таз дерьма))))
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25.08.2021 22:01 Ответить
Не дерьма, а зелёнки))))
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26.08.2021 14:52 Ответить
На зекрысу вылили дерьмо)кстати,представитель США на платформе тоже -зачвила,что не о чем ей с зекретинами было разговаривать
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26.08.2021 14:56 Ответить
Ну, твои фантазии от скабеевских почти не отличаются, поэтому опускаю.
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26.08.2021 15:01 Ответить
Ну да)"фантазии"...наезд президентов Эстонии и Польши тоже мои фантазии,наверно,зесрань))))
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26.08.2021 15:04 Ответить
Дану,братья?)))
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25.08.2021 21:39 Ответить
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 7355
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25.08.2021 21:45 Ответить
А шототам крайний сверху? Стройный шото пацан был)))
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25.08.2021 21:50 Ответить
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 175
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25.08.2021 21:47 Ответить
лысого хоть оставь в покое-гнилого достаточно))((...
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25.08.2021 21:54 Ответить
патрийот, агась...

Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 6720
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25.08.2021 22:25 Ответить
Предатель наградил другого предателя
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26.08.2021 00:52 Ответить
ЗеЛеный подонок.за все будет отвечать
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25.08.2021 21:37 Ответить
Будет сидеть. Ему бежать некуда. На зоне будет очень популярен. Только непонятно в какой сфере... Там писюном по роялю играют немного по-другому...
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25.08.2021 21:42 Ответить
Новое лицо.
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25.08.2021 21:37 Ответить
Такий з ясними очима і ****** расію вступить, якшо хутін введе
Зрозуміло, що абсолютно безпринципний
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25.08.2021 21:38 Ответить
тячевские повстанцы уже в маршрутке?
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25.08.2021 21:39 Ответить
Да, станкостроение набирает в Украине обороты: и бабло усиленно печатают, ордена и медальки для своих.
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25.08.2021 21:39 Ответить
та він взагалі совок прикацаплений той Зеленський
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25.08.2021 21:39 Ответить
Це талант. Це талантище - вміти бурити ДНО.
Є ж у вас там консультатнти, інші нероби. Ну ось навіщо ригоанальне гівно нагороджувати? Ще й таке гівно як це.
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25.08.2021 21:39 Ответить
***
гениальные люди гениальны во всем...
та же фигня и с идиотами ))))
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25.08.2021 21:48 Ответить
Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 3569
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25.08.2021 22:01 Ответить
Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами" - Цензор.НЕТ 1418
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25.08.2021 21:41 Ответить
Десь напевно заридав Карплюк, обідно стало
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25.08.2021 21:41 Ответить
а не треба бути жлобом. Ось Федорук регулярно возить гроші кому треба і під слідством отримує нагороди.
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26.08.2021 11:02 Ответить
А фирташа когда? Или ахметова?
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25.08.2021 21:42 Ответить
Им эти бранзолетки до одного места.
Капитал удвоили за два года и довольны.
Кстати, где боты, методички запаздывают?
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25.08.2021 21:47 Ответить
коли вже Портнова нагородять?
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25.08.2021 21:42 Ответить
это свидетельство коррупции в Офисе перЗедента..
значит, звания продаются прямо из кабинета Ермака..
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25.08.2021 21:44 Ответить
Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 3721

...
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25.08.2021 21:49 Ответить
Зеля міг нагородити тільки зрадника або злодія.
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25.08.2021 21:48 Ответить
Зе клоун риє собі могилу дуже наполегливо. Питання в тому чи заважати йому це робити? Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 8966
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25.08.2021 21:49 Ответить
Кого нагороджено Указом Президента:
https://novynarnia.com/2021/08/24/nahorody24/
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25.08.2021 21:50 Ответить
ой как найсветлейший любит медальками разбрасываться...
прямо коксом хлебом не корми )))
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25.08.2021 21:51 Ответить
Ох уже это советское наследие, глубоко засело в менталитете, тогда раздавать любили всякие значки для простого человека и партработники медали друг другу, Брежневу уже вешать не было куда. Наша элита тоже себя любит чествовать и героев Украины награждали людей, которые ничего серьезного не сделали для страны, а некоторые предали и лепят эти медали людям по которым тюрьма плачет.
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25.08.2021 21:53 Ответить
Даже не удивлен...
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25.08.2021 22:01 Ответить
Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 7124
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25.08.2021 22:01 Ответить
Для цього ушльопка Майдан це щось абстрактне, якийсь міф який його не стосується.
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25.08.2021 22:05 Ответить
Не смішно. Це якийсь безкінечний третьорічний зЕздець.
Все сепарське сміття, кожен корупціонер обласкані обігріті ВАЗеленським і прилаштовані на керіні посади. Наобирали, су.и.
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25.08.2021 22:07 Ответить
А вийди звідси розбійник, ярослава годунока нагородили не обійшли ласкою?
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25.08.2021 22:12 Ответить
ну и кто Зе на подпись мог бумаги с такими одиозными фамилиями на стол то положить?))а мне вот Золотую Рыбку, олимп. чемпионку жаль,что на парад не пригласили..вот за это Бубке шелбан таки отвесить нужно! Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 8930
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25.08.2021 22:14 Ответить
Если уже давать ордена мэрам, чиновникам, не понимая, что это их работа, то нужно давать хлебопекарям, они хлеб выпекают, весь город кормят, еще сантехникам и сварщикам, они на морозе трубы ремонтируют, спасают жителей от замерзания. Многие из них заслуживают орден ЗА ЗАСЛУГИ, а тут Зеля подмахнул не глядя список, не тот человек к власти прошел, к сожалению, в систему влился, одел бронежилет и сидит как в танке.
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25.08.2021 22:18 Ответить
Сидит в тёплой ванне, а его хозяева aka агенты путлера подливают водичку.
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25.08.2021 23:46 Ответить
Я навіть Яника не ненавидів так як цього тупого клоуна.
Я взагалі до Яника був байдужий, ну був собі такй був простий донецький крадій.
Але це зелене ЧМО... це самий справжній антихрист.
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25.08.2021 22:22 Ответить
Не ви один , нас багато 👍🏼🙁
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26.08.2021 00:23 Ответить
Ненависть то занадто для тої мерзоти. В мене просто огида. Як тільки, так відразу рвотний рефлекс спрацьовує.
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26.08.2021 21:13 Ответить
Не перший раз Зрадник зєлєнскій нагороджує посіпак ворога. Це ще когось дивує?
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25.08.2021 22:23 Ответить
А чого ви дивуєтесь ?
Уявіть почуття Зеленського до Майдану.
Він, совєцький хлюпчик, який жартами про хохлів розважав росіску та місцеву ватяну публіку. Наварив мільйонний статок на цьому. Мав перспективні проекти з кацапами. Всі оті фільми, сріали , концерти...
І раптом МАЙДАН !
Це ж кінець світу для снгешного клована . Де тепер годуватись бідосикові... Зеленський нагородив орденом "За заслуги" мера Бучі Федорука, який називав майданівців "терористами" - Цензор.НЕТ 4018
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25.08.2021 22:28 Ответить
Ждем скорейшего возвращения Януковича и его реабилитации проведенной лично ЗЕ-командой во главе с Ермаком и Зеленским, хотя кто этого Зеленского спрашивать будет... Ведь это 74% хотят, не так ли?
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25.08.2021 22:29 Ответить
І чого після подібних нагороджень варті ці ордени, а?
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25.08.2021 22:38 Ответить
Вчорашній парад - один з наймасштабніших за всі тридцять років відновлення незалежності України. Заперечувати це безглуздо.

Але яку техніку нам показали на Хрещатику?

Перш за все усі зразки українського та закордонного озброєння, які ми побачили - отримані та розроблені в 2014-2019 роках.

Реактивна система залпового вогню «Вільха», мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», БТР-4К, ПТРК «Стругна-П», ПТРК «Javelin», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», РЛС П-18 «Малахіт» - все це, м'яко кажучи, або зовсім не досягнення нинішніх, або фінансуються та приймаються на озброєння під тиском суспільної думки...

Щоб не бути голослівними, швидко пройдемося по переліку:

⁃ мобільний мінометний комплекс «Барс 8 ММК» - не експлуатується через численні дефекти, які були виявлені ще в кінці 2019 року. За два роки жодних робіт щодо усунення дефектів не проведено;

⁃ броньований автомобіль «Новатор» з ПТРК «Стугна-П» - фактично є масогабаритним макетом, а не зброєю. Не дивлячись на те, що проєкт не новий, за два роки МОУ не спромоглися підписати дозвіл на початок дослідно-конструкторських робіт. На озброєнні ці зразки не стоять і не можуть стояти.

⁃ 152 мм гармата «Гіацинт-Б» - зразок модернізованої радянської гармати. Проблема тільки в одному - для неї нема снарядів, які намагаються закупати за кордоном, при тому що за два с половиною роки МОУ робить все для того, щоб зірвати вітчизняне виробництво снарядів цих калібрів, переважно розтягуючи строки держвипробувань.

⁃ РСЗВ «Вільха» - розробка в рамках програми «Ракетний щит». Випробування модернізованої установки «Вільха-М» штучно затягуються МОУ з незрозумілих мотивів.

Єдиним "новим зразком" великої техніки, яка з'явилася за останні пару років можна назвати хіба що тягач "Татра".

На ньому йшов ракетний комплекс берегової оборони «Нептун», який був розроблений та профінансований у 2014-2019 роках в рамках тієї ж концепції «Ракетний щит».

Але найсумніша іронія цього сьогоднішнього перформансу полягає у тому, що на параді широко представлені бойові автомобілі на платформі «Богдан». Їх присутність, вочевидь, підтверджує, успішне використання цих машин на фронті та їх якість попри справжню істерію тоді ще "опозиційних" ЗМІ, яку почали роздмухувати десь с 2018 року.

Але й це ще не все. В рамках воєнно-морського параду в Одесі морем пройдуть бойові катери «Гюрза-М», проєкту «Кентавр», які виготовляються на заводі «Кузня на Рибальському». І яка теж, відповідно до підозри Дер жбюро, є "неналежною".

Не можна також не згадати протиповітряний комплекс 9К330 «Тор», який продемонстрували суспільству як "штатну техніку".

Але "Тори" на сьогодні на озброєнні ЗСУ не стоять!

Ну і коли ми говоримо про нові зразки техніки, закуплені для армії за часи "Зе", не можна обійти дві спроби приймати парад на спеціально закуплених "членовозах". Спочатку це були европейські лімузини, а надалі, після того, як справа отримала розголос, "командно-штабні машини" з відкритим дахом, на які було витрачені шалені 18 мільйонів гривень. Але ці "парадно-бойові" членовози-кабріолети є фактично перефарбованими в хакі версіями цивільних машин Iveco - всесвітньо відомого виробника фур...
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26.08.2021 01:01 Ответить
Та стаду пох, если никаким боком суда Петю нельзя приплести...
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25.08.2021 22:39 Ответить
Вот что скрывается под маской веселого комика, да уж, зелебобики какие на этот раз отмазки будете лепить.
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25.08.2021 22:42 Ответить
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны..."
А тепер ми бачимо результати прогнозу більш ніж двохлітньої давності.
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25.08.2021 22:43 Ответить
"...идут литовцы - на параде их называют латышами, идут шведы - их называют финнами. А какая разница! И это в присутствии лидеров этих государств..."
( Владимир Цибулько)
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25.08.2021 22:44 Ответить
Справедливости ради это не нелох наградил, а те,кто подавал списки на награждение. Похожие истории были и при Порошенко, когда его обвиняли в назначении одиозных судей. Ну просто физически не может человек знать все и обо всех, для того и существует администрация или как сейчас модно офис.
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25.08.2021 22:52 Ответить
Ну так если завхоз у клована занимается государственными делами,то по идее у клована в обязанностях следить за списками для награждений.
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25.08.2021 23:47 Ответить
Справедливости заради з Федоруком знайомі всі політики, і якось жодного разу в історії не призначили "помилково" когось зі звичайних волонтерів, чи активістів Майдану. А от Федоруків/Карплюків аж на раз.
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25.08.2021 23:54 Ответить
ЗЕленое быдло это состояние "души", они находят друг дружку интуитивно, кто по тупой морде лица, кто по тупому стебу, кто по количеству просмотров "квартальных шлюх" или сКатов ... Как тут не вспомнить слова классика: А быдло сбивается в кодло и счастливо скотским единством...
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25.08.2021 23:19 Ответить
Отлить в металле Но только золотом....🤫
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26.08.2021 00:31 Ответить
Силуминий - самое то...
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26.08.2021 00:59 Ответить
А зелоху что с того? Оно готово награждать всех, кто готов лизать ему очко.
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25.08.2021 23:40 Ответить
Государственные награды Украины превращены всякими клованами в никчемные бряцалки. В бижутерию для подонков и мразей. Позорище.
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25.08.2021 23:44 Ответить
Заслужил бл*.
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26.08.2021 00:04 Ответить
- діду, а ви бачили як Зельонський вчора щиро плакав? 😀
Що тепер скажете на це?
- як в народі кажуть, не вір клятві наркомана, сльозам повії та посмішці прокурора.😭😂
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26.08.2021 00:25 Ответить
кто бы сомневался... предатель предателю глаз не выклюет. зеленский такой же коллаборант как и те которые сбежали в рашку после Майдана. только 73-процентным идиотам это было неочевидно, и они стали соучастниками всех преступлений совершенных этой ЗЕленой "властью".
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26.08.2021 00:30 Ответить
Наша задача дати 100к трупиків. Зеля команду "фас" недасть, до осені не померзнемо.
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26.08.2021 00:40 Ответить
А ми можемо. Нас мало.х12. Ми такі.
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26.08.2021 00:42 Ответить
А ми можемо. Нас мало.х12. Ми такі.
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26.08.2021 00:42 Ответить
Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины ликвидировал в "серой зоне" на Донбассе всех боевиков одного из опорных пунктов, нарушавших режим прекращения огня и обстреливавших украинские позиции.
Об этом подвиге украинского бойца пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook в среду, 25 августа, вечером.
"Слова о борьбе с российской оккупацией это хорошо. Но вместо слов куда более убедительней поскорей увидеть день, когда будет награжден званием Герой Украины человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021-го года.
Со временем мы опубликуем все детали, это произошло некоторое время назад.
Один украинский воин в одиночку зашел на позиции противника и уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Это происходило в "серой зоне", которая по условиям Минских соглашений должна была находиться под контролем Украины. В результате сразу пять наемников оккупационных войск на Донбассе, имеющих паспорта граждан РФ, были нейтрализованы на месте. Причем подтвержденных самим противником, с опубликованными личными данными. Теперь они уже никогда не нарушат "перемирие".
Герой благополучно вернулся.
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26.08.2021 01:33 Ответить
Та ну, вони самі перестрілялися! У нас же "перемир*я".
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26.08.2021 07:23 Ответить
В какой помойке эти бумажки выкопали?))))
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26.08.2021 05:02 Ответить
Все логічно, У нас ті, хто паплюжив майданівців, навіть президентами і депутатами стають.
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26.08.2021 07:21 Ответить
все вірно- заслуги в нього таки є ! "правильной дорогой идут товарищи" які набрали 73%
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26.08.2021 07:30 Ответить
А чому б і ні? Не своє ж віддає?!! А людина буде длячна, підставить плече, якщо що. Правда, стосовно "людини" дуже сумніваюсь. Гидота...
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26.08.2021 08:20 Ответить
Концерт за бюджетні гроші слухали лише "слуги урода"
З приводу так званого «безкоштовного» концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі.

Так от. Виявляється ніякий він не безкоштовний. Бюджету він обійшовся у 19,5 млн грн.

Звісно, якби його виступ масово почули люди - тоді жодних зауважень

А так Маріїнський парк заблокували і люди не змогли до нього потрапити.

Пр факту, його змогли побачити і почути виключно ЗЕленський і півтора сотні чиновників, депутатів та ЗЕоточення

Такий собі приватний корпоративчик для ЗЕкоманди за наші гроші 🤦‍♂️

Так і хочеться сказати словами класика: «только по прежнему Слуги народние лучше народа живут» 😉

Мародери і сибарити.
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26.08.2021 08:24 Ответить
Типичный послужной список "перекрашенки"- до 91 года ярый коммунист, потом демократ, потом "заЕду", наша Украина, регионал, потом резко-оранжевый, снова регионал (или БЮТ- тут на выбор), после победы сил Майдана- резко за Майдан, но ближе к выборам уже разводил вовсю саботаж и готовил ЗЕленый флаг.

Но наши 73% таких любят, и таких выбирают, ибо сами такие же беспринципные, жадные, недальновидные, с интеллектуальрым лимитом уровня председателя колхоза.
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26.08.2021 09:13 Ответить
кличко который был с первого дня на майдане и который сотни раз побеждал на рингах с национальным флагом - зеупырь ненавидет, а сепары для него свои.
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26.08.2021 10:27 Ответить
"Красти треба зразу і багато, аби потім було чим відкупатися"- це, слова самого Федорука. Два рази на нього відкривали справи і у нього було чим "парєшать". В 2013-2014 роках він утримував загони тітушок в таборах Бучі та Ворзеля готових до захоплення адмінбудівель за донецьою схемою.Було навть місце, куди звезли купу зброї та *********** але там залишили мінімальну охорону з міліції. Місцеві з Бучі, Ворзелю та Ірпеня тоді заблокували ключові точки аби тітухани не дорвалися до зброї. Про цей епізод в історії якось забули бо, мало хто тоді розумів усю загрозу. До подій на сході були ще місяці. Ну, а тепер, медаль знайшла свого героя.
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26.08.2021 11:24 Ответить
Коли тягали Федорука з Карплюком при генпрокурорі Луценко, то мер Бучі в одному інтерв"ю сказав: "докази своєї невинуватості я особисто заніс в генпрокуратуру".
Який був той доказ здогадатися не важко, тому і медальку купити може запросто, в офісі найвеличнішого ********** "кеш".
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26.08.2021 18:18 Ответить
,,Родственные дущи".
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26.08.2021 20:17 Ответить
Яка там подія на черзі, щоб приурочити, а то Портнов вже зачекався?
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26.08.2021 21:15 Ответить
 
 