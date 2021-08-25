Зеленский наградил орденом "За заслуги" мэра Бучи Федорука, который называл майдановцев "террористами"

Ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд депутатов и городских голов. Орден "За заслуги" II степени получил мэр Бучи Анатолий Федорук. Он фигурирует в деле о незаконном распределении земли, а также ранее называл участников Майдана "террористами".

На это обратило внимание движение "ЧЕСНО", сообщает Цензор.НЕТ.

Федорук возглавляет Бучу с 1998 года. До Оранжевой революции он был в "Партии регионов", после чего перешел в "Нашу Украину", но с 2010 года вновь стал регионалом. В октябре 2020-го его выбрали мэром от "Слуги Народа".

"В 2014 году он поддержал Виктора Януковича и выступил против Майдана, называя участников террористами. Генпрокуратура обвиняет его в незаконном распределении земли. Суд избирал Федоруку меру пресечения - домашний арест, но впоследствии политик вернулся к исполнению обязанностей мэра города, а судебные заседания откладывают", - рассказали в "ЧЕСНО".

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Кроме Федорука, награды от Зеленского получили мэры Житомира, Тернополя и города Кицмань Черновицкой области, а также 14 депутатов, из которых девять - от "Слуги Народа". Всего ко Дню Независимости государственные награды вручили около 300 людям.