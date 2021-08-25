У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова

Украина и США воспринимают "Северный поток - 2" как геополитический проект Российской Федерации.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас нет недоразумений относительно самого "Северного потока-2". И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом. Относительно освобождения от санкций - нам это может нравиться или не нравиться, но это суверенное право Соединенных Штатов принимать такие решения. Но мы совершенно четко ощущаем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием против Украины и региона", - подчеркнула она.

По словам посла, активная работа против "Северного потока - 2" продолжается.

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