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У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У нас нет недоразумений с США по

Украина и США воспринимают "Северный поток - 2" как геополитический проект Российской Федерации.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас нет недоразумений относительно самого "Северного потока-2". И мы, и США воспринимаем его очень однозначно: это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом. Относительно освобождения от санкций - нам это может нравиться или не нравиться, но это суверенное право Соединенных Штатов принимать такие решения. Но мы совершенно четко ощущаем заинтересованность в США вместе с нами дальше работать над тем, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием против Украины и региона", - подчеркнула она.

По словам посла, активная работа против "Северного потока - 2" продолжается.

Также читайте: Зеркаль: Решение суда по "Северному потоку-2" испортило планы Кремля

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Витя, пока тебя снова не забанили и под этим ником, повторю тебе служивому еще раз -- Тебя не устраивает наш языковый закон и Конституция? Без проблем, тебя никто на форуме силком не держит, служивый -- чемодан, вокзал и вали,в страну своей мечты.
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25.08.2021 22:32
+4
Вот и я о том-же. Символ зеленой дипломатии во всей красе -- никто сотрясает воздух ни о чем.
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25.08.2021 22:02
+4
Ольгинское тело -- твоя хата под шконкой. Еще раз если не дошло -- Тебя не устраивают украинский языковый закон и Конституция Украины -- пшел вон, служивый. Тебя здесь никто силком не держит.
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25.08.2021 22:42
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А Маркарова-хто це ?
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25.08.2021 21:53 Ответить
Новая сосна,хз...
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25.08.2021 22:02 Ответить
збочинець У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1856

У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1556
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25.08.2021 22:27 Ответить
Знаток...
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25.08.2021 22:40 Ответить
Фу! Ещё и воровка. Её уже аккредитовали?
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26.08.2021 08:40 Ответить
Не чув. Але подібне призначення як мінімум дивує.
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26.08.2021 08:47 Ответить
Вот и я о том-же. Символ зеленой дипломатии во всей красе -- никто сотрясает воздух ни о чем.
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25.08.2021 22:02 Ответить
Ага. И именно поэтому ты "патриот" ольгинский сидишь под прокси, а я у себя дома в Украине. И где вас таких недалеких набирают?
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25.08.2021 22:11 Ответить
Витя, пока тебя снова не забанили и под этим ником, повторю тебе служивому еще раз -- Тебя не устраивает наш языковый закон и Конституция? Без проблем, тебя никто на форуме силком не держит, служивый -- чемодан, вокзал и вали,в страну своей мечты.
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25.08.2021 22:32 Ответить
Ольгинское тело -- твоя хата под шконкой. Еще раз если не дошло -- Тебя не устраивают украинский языковый закон и Конституция Украины -- пшел вон, служивый. Тебя здесь никто силком не держит.
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25.08.2021 22:42 Ответить
Баба на самоваре))))
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25.08.2021 22:07 Ответить
Конечно , после того как Талибайден дал пуйлу возможнoсть его достроить .
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25.08.2021 21:54 Ответить
А тебе нахера на диване этот Талибан????
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25.08.2021 22:09 Ответить
Зелень і є тим непорозумінням.
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25.08.2021 22:00 Ответить
ксюха,кстати поссал...по недоразумению...
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25.08.2021 22:08 Ответить
Помоєму цій послиці пора додому
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25.08.2021 22:18 Ответить
Норвегия ваще прекратила добычу газа.Бедные северяне замерзнут....Мавзололейные хмыри спасите братский норвежский народ У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 9041
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25.08.2021 22:22 Ответить
Димон Ведмедев будучи премьером РАБссии пожаловался Путлеру...
Ваваныч, уровень газификации РАБссии 47,7 %...денег нет но держатся... У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 4470
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25.08.2021 22:25 Ответить
Министерство торговли США ввело пошлины на импорт стальных труб из России, Украины и Южной Кореи. В случае с российскими трубам пошлина достигла 210%.



Отмечается, что пошлина на российские трубы составила 209,72% У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1329 , для украинский - 23,75%, а для корейских - 4,44%.
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25.08.2021 22:28 Ответить
У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 3381 У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 7478Байден и Порошенко хоронят Северное дерьмо Путлера
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25.08.2021 22:31 Ответить
Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 8275 открыто для участия России У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1481 в афганской экономике, в том числе в сфере освоения месторождений. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов
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25.08.2021 22:34 Ответить
Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 4143
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25.08.2021 22:36 Ответить
В горах Афгана найдут и газ и нефть и золото и бриллианты с Алмазами сгоревшей Якутии... У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 7077
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25.08.2021 22:36 Ответить
Забрали даже огнетушители. У нас нет недоразумений с США по "Северному потоку - 2", - Маркарова - Цензор.НЕТ 1848
Что известно об ограблении российского Ми-8 в КабулеUtair перебазировала поврежденный вертолет Ми-8 из аэропорта Кабула
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25.08.2021 22:40 Ответить
 
 