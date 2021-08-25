Главные новости 25 августа: оператор "Северного потока-2" проиграл суд, 8 медалей в первый день Паралимпиады

Оператор газопровода "Северный поток-2" проиграл суд в Германии, представитель "Слуги народа" отказался возглавить Кривой Рог, Украина в первый день Паралимпиады завоевала 8 медалей, в том числе золотую - главные новости 25 августа.

Кривой Рог временно возглавил Вилкул-старший. СН заявляет о "предательстве"

Представитель партии "Слуга народа" Александр Котляр сложил с себя полномочия секретаря горсовета Кривого Рога - и таким образом потерял возможность стать временно исполняющим обязанности мэра вместо погибшего 15 августа Константина Павлова.

Депутаты горсовета после этого проголосовали за то, чтобы возложить обязанности мэра на депутата от партии "Украинская перспектива" Юрия Вилкула.

В партии "Слуга народа" действия Котляра назвали "предательством".

Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии

Суд постановил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС - для этого компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газопрома", а 50% пропускной способности газопровода - быть доступны для других поставщиков.

По словам главы "Оператора ГТС Украины" Макогона, решение суда - "именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по "Северному потоку-2". А советник министра энергетики Зеркаль пишет, что решение суда "испортило планы Кремля", уточняя, правда, что строительство газопровода оно не остановит.

Русский язык лишили статуса регионального на Днепропетровщине

Суд отменил решение облсовета от 2012 года, которым русскому языку был предоставлен статус регионального.

Зеленский наградил мэра Бучи, называвшего майдановцев "террористами"

Анатолий Федорук получил орден "За заслуги" II степени вместе с рядом депутатов и городских голов. Назначение было приурочено к 30-летию независимости Украины. Движение "ЧЕСНО" напомнило, что Федорук не только является фигурантом уголовного дела о незаконном распределении земли, но и печатал во время Революции Достоинства календарики, на которых призывал "не допустить террористов-майдановцев к власти".

Вакцинированным украинцам обещают привилегии

Какие именно - министерство здравоохранения пока не знает, министр Ляшко обещает ориентироваться в этом вопросе на опыт Европы и США. А вот власти Ивано-Франковска предельно конкретны: учителям, которые до 31 августа успеют сделать хотя бы одну прививку вакцины от COVID-19, обещают по 1000 грн. премии.

8 медалей в первый день Паралимпиады

Вот список медалистов: первое серебро для Украины завоевал пловец Антон Коль. Еще одно серебро завоевал для Украины фехтовальщик Артем Манько. Серебро в фехтовании на колясках получила 35-летняя Елена Федота. Алексей Вирченко выиграл серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Максим Крипак стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем. Фехтовальщица Евгения Бреус завоевала бронзу. Также "бронза" досталась 17-летней Анне Гонтарь на дистанции 50 метров вольным стилем. А у пловчихи Елизаветы Мерешко - золото!

Спортсменка отдала "призовую" квартиру тренеру

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ирина Коляденко отдала подаренную ей квартиру в Ирпене своему тренеру Владимиру Яременко. Спортсменка рассказала, что тренер работал и помогал ей 8 лет, и было время, когда он даже покупал ей одежду.