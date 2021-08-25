Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну
Новости Цензор.НЕТ Общество
Теперь свое жилье будет и у Ирины Коляденко, и у ее тренера Владимира Яременко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".
Через несколько часов после публикации, в которой Ирина рассказала, что отдаст свою квартиру тренеру, ей позвонили из горсовета Ирпеня и сказали, что дарят квартиру.
"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", - прокомментировал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что бронзовая медалистка Олимпиады Ирина Коляденко решила отдать подаренную ей облсоветом квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.
Топ комментарии
+31 sokrovichshe
показать весь комментарий25.08.2021 22:30
+29 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий25.08.2021 22:31
+18 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий25.08.2021 22:39
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Пожалуйста, подождите...
ПС. І ще раз: менталітет закладений природою і ніякий совок його змінити не в змозі, як і жодного злочинця тюрма не виправила...
Сразу же созвали экстренное заседание?
Надо понимать прочитанное, а не сочинять небылицы. Деньги дал Бизнес....
Нехай тоді громада питає з обранців чому держава вирішила що Ірпіню вже досить
А прибиральниці з охматдиту таке прокатить? Чи може двірнику на печерську? О! Знаю! Охоронцю в Кончі-Заспі прокатить? А охороні дачи ЗЕ??
Най ця Коляденко віддає житло кому завгодно і отримує нове - так і буде вирішена проблема житла для малоймущих!
Вперед "уЗЕленськи" негайно, бо "смєтуни" на марші!
по - человечески...
Слава Україні !
так бы стырили, или вымутили , для своих...
откуда у тебя счет, да еще такой, за который можно покупать квартиру?
Складывается впечатление, что главное процесс💩, а не тема