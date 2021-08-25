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Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну

Новости Цензор.НЕТ Общество

Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну

Теперь свое жилье будет и у Ирины Коляденко, и у ее тренера Владимира Яременко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".

Через несколько часов после публикации, в которой Ирина рассказала, что отдаст свою квартиру тренеру, ей позвонили из горсовета Ирпеня и сказали, что дарят квартиру.

"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", - прокомментировал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Читайте: Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что бронзовая медалистка Олимпиады Ирина Коляденко решила отдать подаренную ей облсоветом квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Молодец и спортсменка и тренер и мэр. !!!!!!!
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25.08.2021 22:30
+29
Трогательно, но не знал что в Украине чиновники из налогов граждан покупают спортсменам квартиры даже за бронзовую медаль. Такого нет даже в богатых Европе и Америке.
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25.08.2021 22:31
+18
Европа и Америка богаты потому, что чиновники без спроса не берут деньги у общины. В Европе если бы чиновник потратил народные деньги даже таким образом его бы судили.
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25.08.2021 22:39
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Девка,ты молодчина,умница...но не сходи с ума...
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25.08.2021 22:29 Ответить
В смысле,оставь себе свою мечту...
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25.08.2021 22:31 Ответить
Молодец и спортсменка и тренер и мэр. !!!!!!!
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25.08.2021 22:30 Ответить
а ти дебіл)) як і твоя спацмєнка разом з мєром, ви би так квартири роздавали сім'ям наших хлопців яких вбивають расєйскіє снайпєри...
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26.08.2021 00:58 Ответить
gavniche ти а не...
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26.08.2021 01:01 Ответить
Якщо враховувати скільки навколо Ірпеня вкрадено сотень гектарів і забудовано, то мер міг і багатоповерховий будинок подарувати. А в норм країні просто відсидіти років 10. Гарно попіарився
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26.08.2021 04:45 Ответить
Трогательно, но не знал что в Украине чиновники из налогов граждан покупают спортсменам квартиры даже за бронзовую медаль. Такого нет даже в богатых Европе и Америке.
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25.08.2021 22:31 Ответить
Наверное поэтому Европа и Америка богаты...😀
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25.08.2021 22:33 Ответить
Европа и Америка богаты потому, что чиновники без спроса не берут деньги у общины. В Европе если бы чиновник потратил народные деньги даже таким образом его бы судили.
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25.08.2021 22:39 Ответить
дык наверное депутаты горсовета проголосовали, об изменении бюджета, мер подписал, думаю так и было
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25.08.2021 22:54 Ответить
Теперь мэра население выберет повторно повторно. Так же население, именно население не Народ, думает что когда Зеленский перерезает ленточки строительства объектов "Большой Стройки" то это он финансирует строительство и деньги налогоплательщиков потрачены не были. Пока совковый менталитет будет у украинцев, украинцы будут жить как в совке.
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25.08.2021 23:01 Ответить
А про того, що перерізає стрічки дорожніх знаків, що думає "насєлєніє"? Скільки їх залишилось з 27%?
ПС. І ще раз: менталітет закладений природою і ніякий совок його змінити не в змозі, як і жодного злочинця тюрма не виправила...
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25.08.2021 23:19 Ответить
пофіг як це було, але за що спортсменці давати квартиру за рахунок чужих грошей? нехай заробить і купить.
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28.08.2021 08:57 Ответить
"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам"
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25.08.2021 22:39 Ответить
В Германии такого благородного мера уже бы судили! Даже если 1 копейка была украдена из бюджета это преступление! Вот поэтому нет в Украине дорог, больниц, детсадов, школ нормальных! Потому что государственный служащий распоряжается деньгами из налогов как своими собственными. Люди вы хоть это понимаете???
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25.08.2021 22:44 Ответить
Ты в Германии совсем отупел? Написано же, что приближенные к мерскому телу коммерсы оплатили еще одну квартиру! Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 394
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26.08.2021 01:42 Ответить
ерез несколько часов после публикации, в которой Ирина рассказала, что отдаст свою квартиру тренеру, ей позвонили из горсовета Ирпеня и сказали, что дарят квартиру.Источник: https://censor.net/ru/n3284549
Сразу же созвали экстренное заседание?
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25.08.2021 22:45 Ответить
В Ирпене квартиры недорогие. Он же сказал, что совместно с бизнесменами скинулись.
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26.08.2021 10:57 Ответить
читайте внимательно- квартиру подарили предприниматели города-
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26.08.2021 20:40 Ответить
Пускай Коляденко отдаст эту квартиру тоже, какой-то многодетной семье, тем кто нуждается и посмотрим дальше развитие, насколько хватит мэра с предпринимателями, так можно обеспечить жильем еще несколько человек.
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25.08.2021 22:32 Ответить
Никакого городского бюджета не хватит. Тогда весь Ирпень на год может забыть о социальных проектах, зарплатах госслужащих ремонтах школ, больниц, дорог, детсадов и так далее.
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25.08.2021 22:36 Ответить
сложно сказать, но там похоже не бюджетные деньги, а предпрениматели скинулись
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25.08.2021 22:43 Ответить
Как-то оперативно они среагировали
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25.08.2021 22:46 Ответить
а **** там реагировать? перекинулись парой сообщений в месенджерах - и решили. минут 15 с перекуром. Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 8796
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26.08.2021 01:44 Ответить
"Решили с нашим городом (!!!), с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру.",- то есть 1%, 50% или 90% бюджетных денег было украдено у города.
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25.08.2021 22:48 Ответить
"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями...,,

Надо понимать прочитанное, а не сочинять небылицы. Деньги дал Бизнес....
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25.08.2021 23:21 Ответить
ага, я б ще добавив що Ірпіню з держбюджету недавати ніяких державних субвенцій, субсидій, допомог !
Нехай тоді громада питає з обранців чому держава вирішила що Ірпіню вже досить
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25.08.2021 23:16 Ответить
Афігєть! Ото "лайфхак"!
А прибиральниці з охматдиту таке прокатить? Чи може двірнику на печерську? О! Знаю! Охоронцю в Кончі-Заспі прокатить? А охороні дачи ЗЕ??
Най ця Коляденко віддає житло кому завгодно і отримує нове - так і буде вирішена проблема житла для малоймущих!
Вперед "уЗЕленськи" негайно, бо "смєтуни" на марші! Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну - Цензор.НЕТ 689
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25.08.2021 22:45 Ответить
- Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее! А то ведь фортуна может и ускользнуть! (с)
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25.08.2021 23:07 Ответить
це якось
по - человечески...
Слава Україні !
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25.08.2021 23:19 Ответить
Это не по человечески. Спортсменка итак не бедная и получает нормально денег призовых и за рекламу. Если-бы квартиру купили за счет ЧАСТНОГО меценната-я не против. Но тратить средства из местного бюджета на показуху это так по-украински и так-по дебильному
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25.08.2021 23:23 Ответить
хорошо шо ей отдали,
так бы стырили, или вымутили , для своих...
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25.08.2021 23:25 Ответить
хорошого там не більше того що у тебе між ногами...)))
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26.08.2021 01:04 Ответить
уважуха и +
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25.08.2021 23:20 Ответить
В Ирпене нет нормальной канализации и очистных сооружиний. Фекальные воды из новостроек перекачиваются нелегально в речку Ирпень ночью. Вместо того чтобы сделать новую систему очистки сточных вод,расширить дороги и перекрестки(в Ирпене и Буче в час пик-транспортный коллапс)-вместо этого деньги налогоплательщиков,местные налоги идут на покупку квартир спортсменам за НАС СЧЕТ-а почему МЕНЯ никто не спросил куда тратить народные деньги? Лучше расширьте дороги и постройте очистные сооружения!!!!
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25.08.2021 23:21 Ответить
безграмотное чучело - ты писать не умеешь без ошибок! зачем тебе канализация? Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 7656
откуда у тебя счет, да еще такой, за который можно покупать квартиру? Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 8421
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26.08.2021 01:47 Ответить
Дурень ты. Я 3 нед назад купил квартиру в новостройке в Буче(Буча и Ирпень это фактически один город)-и хорошо знаю насчет канализации. Во время строительного бума очень многие покупали квартиры в Ирпене и Буче-поскольку недалеко от Киева и существенно меньше цена+чище воздух поскольку Буча,Ирпень,Ворзель-это курортные города еще со времен СССР и в них нет промышленности а та что была-давно закрылась. Настроили несколько СОТЕН многоквартирных домов за последние 15 летнавскидку жилой фонд этих городов увеличился вдвое. За счет этих инвестиций город получил прилично денег и построил несколько отличных парков-и это хорошо. А вот с канализацией и дорожной инфраструктурой-беда. В новостройках обычно центральной канализации нет а есть индивидуальный септик из которого должны выкачиватся фекальные води переодически и вывозится на переработку. Вместо переработки их по ночам спускают в речку Ирпень-это вам скажет любой кто живет в Ирпене или Буче. Как и о том что количество автомобилей выросло раза в 3 за 20 лет а дороги как были узкие однополосные так и остались. Когда у даунов типа тебя нет аргументов-тогда дауны переходят на грамматику. Я не говорю что Ирпень это плохой город,я говорю что глупо тратить народные деньги которые в оом числе платил Я в виде налогов покупая недвижимость -глупо тратить на спортсменов тогда когда в городе есть более важные проблемы
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26.08.2021 22:20 Ответить
Вважаю що міська влада в Ірпені продемонструвала наявність совісті і це особливо збентежило мерів від "слуг". Той факт що українські спортсмени живуть і тренуються за власні кошти загальновідомий. Але праця тренерів взагалі повністю замовчується. Олімпійська медаль у нас це колосальна праця і служіння обраній дисципліні спортсмена при мінімальному фінансуванні. І що ж ми по факту бачимо? Бідна як церковна миша українка Коляденко шляхетно віддає своєму тренеру такому ж бідному українцеві Яременко зароблену нею на Олімпіаді нагороду. Від такої шляхетності стає соромно навіть Маркушину і чиновникам міськради і вони змушені доводити громаді що в них теж є совість... І мене така ситуація тішить. Особливо "виття на болотах" тих хто нічого в своєму життя не досяг, нічого не прагнув і ким ніхто не пишається... Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 6948
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25.08.2021 23:45 Ответить
Отдам или подарю бэушную квартиру любому тренеру, что бы подарили квартиру в новострое, можно без подземного гаража .мэру пожелаю успехов в работе и долгих лет жизни Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 6263
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26.08.2021 00:41 Ответить
шутка Медалістці Коляденко, яка віддала свою квартиру тренеру, подарували ще одну - Цензор.НЕТ 6289
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26.08.2021 00:41 Ответить
Маркушин,Коляденко-великi люди з великоi лiтери! Хай квiтне рiдна Украiна з гарними людьми! Слава Украiнi!
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26.08.2021 05:32 Ответить
Кому ще квартири потрібні, налітай 😀
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26.08.2021 05:46 Ответить
по моему такие "подарки" тянут на нехилый такой срок.
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26.08.2021 09:17 Ответить
Люблю наш народ за объективность - всегда сумеет обос*ать всё, хоть положительное, хоть отрицательное.
Складывается впечатление, что главное процесс💩, а не тема
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26.08.2021 20:13 Ответить
 
 