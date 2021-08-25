Медалистке Коляденко, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну

Теперь свое жилье будет и у Ирины Коляденко, и у ее тренера Владимира Яременко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".

Через несколько часов после публикации, в которой Ирина рассказала, что отдаст свою квартиру тренеру, ей позвонили из горсовета Ирпеня и сказали, что дарят квартиру.

"Решили с нашим городом, с нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам", - прокомментировал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Читайте: Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру: "Вы ее заслужили"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что бронзовая медалистка Олимпиады Ирина Коляденко решила отдать подаренную ей облсоветом квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.