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На Буковине у умершего пациента подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, он не был привит

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Буковине у умершего пациента подтвердили

В Черновицкой области подтвердились еще 23 случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта", в том числе и у умершего 66-летнего мужчины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила и.о. директора Черновицкого областного центра по контролю и профилактике болезней Наталья Гопко.

"На днях мы получили результаты с подтверждением еще 23 случаев (инфицирования штаммом "Дельта". - Ред.) из 30 образцов, которые мы направляли. Среди буковинцев, у которых подтвердили дельта-штамм коронавируса, один умерший пациент, ему было 66 лет", - рассказала она.

Ранее в Черновицкой области зафиксировали 34 случая этого штамма. Тогда исследовали партию из 42 образцов.

По словам Гопко, новый штамм преобладает над другими. Случаи инфицирования им выявили почти во всех территориальных громадах. Только в горных районах Путильщины пока не подтвердили ни одного.

"Преобладают госпитализации. В частности, около 20 человек с этим вирусом до сих пор находятся в стационарах. Есть уже и выздоровевшие от этого штамма вируса. Среди всех выявленных случаев дельта-штамма нет ни одного, кто получил прививку", - добавляет главный санитарный врач Буковины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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25.08.2021 23:00 Ответить
 
 