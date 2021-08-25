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Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу

Террористическая организация "ДНР" будет организовывать бесплатные поездки в Ростовскую область для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ.

Об этом заявила руководитель одной из организаций террористов, центра "357" Анна Гайворонская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По ее словам, дончане с российскими паспортами могут подать заявки на бесплатный проезд к участкам голосования в Ростовской области. Такие заявки принимают 255 "информцентров", "общественные приемные главы ДНР", а также центр "357".

"Мы регистрируем, записываем данные людей, а в дальнейшем им перезвонят и скажут, откуда и в какое время будет отправляться автобус. Проезд будет бесплатным", – уверяет Гайворонская.

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Она уточнила, что поездки организуются для людей, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать заочно через российский портал Госуслуг.

Гайворонская добавила, что выезды планируются в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, когда будет проходить голосование.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
ДоМадурились...Венесуэла осталась без программы «нефть в обмен на еду»
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25.08.2021 22:58
+2
Лугандони там потрібні як корові сідло.
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25.08.2021 22:59
+2
Там і без них намалюють 147%.
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25.08.2021 23:12
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ДоМадурились...Венесуэла осталась без программы «нефть в обмен на еду»
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25.08.2021 22:58 Ответить
Лугандони там потрібні як корові сідло.
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25.08.2021 22:59 Ответить
ну в данной ситуации для "каруселе" может и пригодятся...
по принципу : приехали - проголосовали - поехали нах...сгодятся ))) не более..
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25.08.2021 23:02 Ответить
Там і без них намалюють 147%.
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25.08.2021 23:12 Ответить
Бункерфюрер молодец. Все делает для того чтобы эти "выборы" были признаны нелегитимными (если такое слово можно применить к выборам в рабсее). Официально присоединить ссцыться, а вот голосовать то это типа "наши". Кукуха отлетела напрочь у бункерного сидельца... Один сумасшедший в 45 тоже прятался в бункере.
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25.08.2021 23:34 Ответить
пихуй едут бетонировань рашку едросами !
чем хуже им, тем лучше нам !
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26.08.2021 02:49 Ответить
Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу - Цензор.НЕТ 1952 фуйло абесчает автобусы в рай -
езжай- выбирай, приезжай - умирай ! Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу - Цензор.НЕТ 3338
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25.08.2021 23:03 Ответить
Забирайте сепаров (граждан Расеи) в один конец, назад возвращать не нужно
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25.08.2021 23:03 Ответить
Оккупанты на Донбассе обещают автобусы в РФ для голосования на выборах в Думу - Цензор.НЕТ 7823
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25.08.2021 23:04 Ответить
Херней занимаются,имитируют выборы.Могли бы просто списки всех,кто получил паспорт собрать и наставить галочек,существенно ничего не поменялось бы.
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25.08.2021 23:11 Ответить
Щоб дамбаси відчували себе теж кацапами.
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25.08.2021 23:14 Ответить
"по тем или иным причинам не смогут проголосовать заочно через российский портал Госуслуг" - вот точно так же зеленая бубочка себе будет рисовать 74% в 2024-м году
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25.08.2021 23:37 Ответить
Окупанти на Донбасі обіцяють автобуси в РФ для голосування на виборах у Думу - Цензор.НЕТ 442у них есть шанс сбежать с автобуса и смытся с оккупированных територий
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25.08.2021 23:55 Ответить
Вот это МОМЕНТ... Мона будет возвращать территории,мирных как бэ нетути,они за поребриком будут голосовать,оркам прятаться будет не за кем.
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26.08.2021 02:07 Ответить
Штангенциркуль со своими выборами автоматически отпадает !
на Дамбассе скоро не будет украинских граждан Окупанти на Донбасі обіцяють автобуси в РФ для голосування на виборах у Думу - Цензор.НЕТ 8332
теперь нам нужно озаботиться видом на жительство для неграждан в ОРДЛе
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26.08.2021 02:52 Ответить
135% или 147% за *****
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26.08.2021 06:36 Ответить
це елементи громадянської війни
нада панімать глубіну іх глубін!
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26.08.2021 09:06 Ответить
 
 