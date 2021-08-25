Греция с 13 сентября вводит ограничения для непривитых от коронавируса граждан

Минздрав Греции принял решение ужесточить антикоронавирусные требования в стране, чтобы ускорить темпы вакцинации граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает газета "Еkathimerini".

"Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил, что с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года будут действовать меры общественного здравоохранения в отношении невакцинированных граждан", - говорится в сообщении.

Так, лицам без сертификата вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 будет запрещен вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие заведения общепита, а также развлекательные центры. Непривитые могут посетить театры, кино, музеи, а также тренажерные залы, если предоставят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до мероприятия.

Кроме того, правительство заявило, что прекращает бесплатное тестирование своих граждан на коронавирус, чтобы побудить их вакцинироваться и предотвратить очередной всплеск числа заражений. Непривитые работники туриндустрии должны будут сдавать по два экспресс-теста в неделю за свой счет.

Отмечается, что стоимость экспресс-тестов составит 10 евро, сдать тест в лаборатории можно примерно за 20 евро.

"Бесплатные тесты будут доступны только лицам, которые сделали прививку или у которых есть очевидные признаки заражения коронавирусом. Также во всех общественных местах туристы и жители страны обязаны носить маски", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черногория с 24 августа усиливает ограничения на въезд в страну из-за распространения COVID-19