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Греция с 13 сентября вводит ограничения для непривитых от коронавируса граждан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Греция с 13 сентября вводит ограничения для непривитых от коронавируса граждан

Минздрав Греции принял решение ужесточить антикоронавирусные требования в стране, чтобы ускорить темпы вакцинации граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает газета "Еkathimerini".

"Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил, что с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года будут действовать меры общественного здравоохранения в отношении невакцинированных граждан", - говорится в сообщении.

Так, лицам без сертификата вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 будет запрещен вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие заведения общепита, а также развлекательные центры. Непривитые могут посетить театры, кино, музеи, а также тренажерные залы, если предоставят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до мероприятия.

Кроме того, правительство заявило, что прекращает бесплатное тестирование своих граждан на коронавирус, чтобы побудить их вакцинироваться и предотвратить очередной всплеск числа заражений. Непривитые работники туриндустрии должны будут сдавать по два экспресс-теста в неделю за свой счет.

Отмечается, что стоимость экспресс-тестов составит 10 евро, сдать тест в лаборатории можно примерно за 20 евро.

"Бесплатные тесты будут доступны только лицам, которые сделали прививку или у которых есть очевидные признаки заражения коронавирусом. Также во всех общественных местах туристы и жители страны обязаны носить маски", - пишет издание.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Правильно. Все люди, которые считают что их тело - их дело, то есть свободные люди, должны стать изгоями в будущем цифровом концлагере.
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25.08.2021 23:37
+5
Жесть. Людство сходить з розуму. Потім про це напише наступник Оруела - як людину можна заставити жерти лайно і сказати, що це смачно. Експеримент про те, як можна взяти під контроль мільярди людей
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26.08.2021 06:54
+2
Всіх невакцинованих змусять носити жовту зірку.
Для безпеки вакцинованих, звісно.

Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 3113
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26.08.2021 00:43
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Правила форума Совет форумчан
молодцы, правильно делают.
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25.08.2021 23:22 Ответить
Антивакцинаторы, фас!
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25.08.2021 23:30 Ответить
Правильно. Все люди, которые считают что их тело - их дело, то есть свободные люди, должны стать изгоями в будущем цифровом концлагере.
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25.08.2021 23:37 Ответить
я після вакцинації модерни став роздавати інтернет 6G
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25.08.2021 23:38 Ответить
модерною*
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25.08.2021 23:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2rmMq7LWI
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25.08.2021 23:51 Ответить
ну ти ж дятел не зрозумів навіть, що це не шутка, а сарказм. через таких зебілів як ти не скоро цей масочний режим закінчиться
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27.08.2021 01:20 Ответить
правильно роблять
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25.08.2021 23:37 Ответить
Всіх невакцинованих змусять носити жовту зірку.
Для безпеки вакцинованих, звісно.

Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 3113
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26.08.2021 00:43 Ответить
клиника...
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26.08.2021 01:01 Ответить
Згоден з вами. Капець, що роблять з правами людей...
Скоро в концтабори будуть заганяти.
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26.08.2021 22:51 Ответить
вали к Стремоусову на канал, от куда ты родом, и там неси свою чепуху. Понял меня хорошо, житель ссср?))))
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26.08.2021 22:59 Ответить
Хаміш, парніша? Ти шо, кацап?
Тіпічний Вася, однако. Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 9448
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26.08.2021 23:06 Ответить
тебя сейчас моргеллоны съедят
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27.08.2021 00:17 Ответить
Греція з 13 вересня вводить обмеження для нещеплених від коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 9371
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27.08.2021 00:35 Ответить
это у тебя шапочка конспиролога из фольги?
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27.08.2021 07:28 Ответить
секта правакценироавных наступает. Превращает людей в стадо.
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26.08.2021 06:51 Ответить
Жесть. Людство сходить з розуму. Потім про це напише наступник Оруела - як людину можна заставити жерти лайно і сказати, що це смачно. Експеримент про те, як можна взяти під контроль мільярди людей
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26.08.2021 06:54 Ответить
 
 