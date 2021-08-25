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Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство. ФОТОрепортаж

Президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица-Луганская осуществил передачу 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает посольство Швейцарии в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 миллионов швейцарских франков Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.

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Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство 01
Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство 02
Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство 03
Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Нада просто перестати перетинати лінію розмежування . Нєх..уй шастать .
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26.08.2021 06:46 Ответить
 
 