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Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек из школы-интерната, а также пять женщин из афганской команды по робототехнике.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".
Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.
Учениц и сотрудников единственной в Афганистане школы-интерната для девочек SOLA, расположенной в Кабуле, вывезли в Руанду. Соучредитель школы Шабана Басидж-Расих сообщила, что всего вывезли 250 человек.
Пять женщин из команды робототехники Afghan Girls Robotic Team прибыли в Мексику. До этого, 21 августа, в Катар эвакуировали девять участниц команды и их 25-летнюю учительницу.
Топ комментарии
+9 Азамат Тайотсуббаров
показать весь комментарий26.08.2021 00:13
+6 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий26.08.2021 00:31
+4 borneo ff
показать весь комментарий26.08.2021 09:04
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Оказывается они на коленке склепали типа аппарата ИВЛ - пластиковый баллон с клапанами, который сдавливается при помощи примитивного кривошипшатунного механизма.
Как же они сейчас счастливы что придумали эту хрень.
- все бегут !