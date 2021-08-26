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Афганистан (599) женщины (813) эвакуация (1750)

Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана

Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек из школы-интерната, а также пять женщин из афганской команды по робототехнике.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".

Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.

Учениц и сотрудников единственной в Афганистане школы-интерната для девочек SOLA, расположенной в Кабуле, вывезли в Руанду. Соучредитель школы Шабана Басидж-Расих сообщила, что всего вывезли 250 человек.

Читайте: Талибы призвали афганских женщин не выходить на улицу

Пять женщин из команды робототехники Afghan Girls Robotic Team прибыли в Мексику. До этого, 21 августа, в Катар эвакуировали девять участниц команды и их 25-летнюю учительницу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Хорошо что эвакуировали ,дикари талибы не дали бы им жить
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26.08.2021 00:13
+6
Чоловіки, які воюють із беззбройними жінками, не можуть вважатися людьми. І тваринами не можуть вважатися. Величезний лев, маленький кіт, небезпечний вовк ніколи не зачеплять самиць свого виду і не проявляють агресію, хіба що це скажені самці. Таліби - це однозначно скажені ні, не тварини - тварюки. Таке враження, що народила їх не жінка, а саме пекло.
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26.08.2021 00:31
+4
Ну и хорошо, что девочки умеют разрабатывать устройства с клапанами и кривошипшатунными механизмами, а не в 13 лет замуж выходить.
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26.08.2021 09:04
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Утечка мозгов. В бурках ходить на всю голову желания не имеют.
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26.08.2021 00:08 Ответить
Показывали этих "робототехников" в Мексике и их изобретение.
Оказывается они на коленке склепали типа аппарата ИВЛ - пластиковый баллон с клапанами, который сдавливается при помощи примитивного кривошипшатунного механизма.
Как же они сейчас счастливы что придумали эту хрень.
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26.08.2021 00:15 Ответить
Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана - Цензор.НЕТ 2610№66
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26.08.2021 00:20 Ответить
Не спится дятел
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26.08.2021 00:25 Ответить
Ну и хорошо, что девочки умеют разрабатывать устройства с клапанами и кривошипшатунными механизмами, а не в 13 лет замуж выходить.
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26.08.2021 09:04 Ответить
А талибану мозги в стране вообще не нужны им нужен безмозглый ислам.
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26.08.2021 08:04 Ответить
Хорошо что эвакуировали ,дикари талибы не дали бы им жить
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26.08.2021 00:13 Ответить
Афганской команды по робототехнике???? Фигасе! Там и такое было?
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26.08.2021 00:27 Ответить
Чоловіки, які воюють із беззбройними жінками, не можуть вважатися людьми. І тваринами не можуть вважатися. Величезний лев, маленький кіт, небезпечний вовк ніколи не зачеплять самиць свого виду і не проявляють агресію, хіба що це скажені самці. Таліби - це однозначно скажені ні, не тварини - тварюки. Таке враження, що народила їх не жінка, а саме пекло.
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26.08.2021 00:31 Ответить
Такий срач і бардак буде в кожній країні, де у віщу владу залізуть професійні грантожери типу Гані. Книжки про те як покращувати життя в бідних країнах він писати умів, але на практиці - ні хріна не робив роками і чкурнув з державною скарбницею як тільки запахло смажиним.
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26.08.2021 00:36 Ответить
ждал эту новость, переживаю , всей семьёй щас не спим , как там женская сборная афгана? спасибо цензор, по больше таких новостей
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26.08.2021 01:04 Ответить
- а "Динамо" бежит ?
- все бегут ! Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана - Цензор.НЕТ 2797
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26.08.2021 02:42 Ответить
В Руанду - это ПЯТЬ! Футболисток сборной и девочек из единственного в стране специнтерната эвакуировали из Афганистана - Цензор.НЕТ 7499
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26.08.2021 03:13 Ответить
У них таліби, а внас христануті зі своїми "традиційними цінностями" - москалі вже чистили кулемети, заправляли танки, шикувались ряди пятої колони, а вони бились об двері на Банковій бо "геї" з "лесбіянками" йдуть. Цінності виховуються, а хто там кого і куди чпокає чи лиже то не наша справа, головне який з нього громадянин і чи готовий він бити москалів.
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26.08.2021 08:18 Ответить
Интересно, а в Руанде уже лучше?
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26.08.2021 13:57 Ответить
 
 