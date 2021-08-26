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Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон

Пентагон принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для американских военных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, вакцинация станет обязательной для всех действующих военнослужащих, которых в США около 1,3 миллиона.

"Мы готовим инструкции для Вооруженных сил. Сроки завершения вакцинации, то есть, как быстро мы хотим ее провести - мы работаем над этими инструкциями прямо сейчас", - подчеркнул он.

Объявление Пентагона прозвучало после того, как Управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.

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Президент Байден ранее объявил, что все федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.

Автор: Ольга Лузан
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26.08.2021 00:21 Ответить
Не пий боярку!
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26.08.2021 01:08 Ответить
Все вірно - хто, хто а армія США, знає що таке пандемія, на прикладі "іспанки", все чітко, і похер на цих кончених плоскоземельщиків, тому вони давно вже забули про туберкульоз та інш.
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26.08.2021 01:07 Ответить
Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2995 Добре, спробую інакше: йєс, вакцинка - "добровільна". Лише "за бажанням". Вакцинация для военнослужащих США стала обязательной, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9052
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26.08.2021 01:59 Ответить
Нюрбергский кодекс подразумевает добровольную вакцинацию.
Любое принуждение в этой области считается международным преступлением.
Это для тех,кто не в курсе.
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26.08.2021 08:44 Ответить
Ага! Начинаем с армии. Потом обязательно для учителей и врачей. Потом для всего населения в целом. А потом (мечта производителей сбылась) принудительная вакцинация за бешенные деньги 2-3 раза в год. Несогласных - штрыкать насильно, чтоб не отлынивали от оплаты вакцинирования
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26.08.2021 13:19 Ответить
 
 