Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США
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Постпред Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) запрос на проверку в рамках расследования истоков пандемии COVID-19 работы лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Письмо, направленное главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам на расследование деятельности этих учреждений в США. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.
Форт-Детрик (штат Мэриленд) является центром биологических исследований военных США, и главный их участник - Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID).
Напомним, в совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, был сделан вывод о том, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". В докладе говорилось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.
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кацап, с геры слезь !
во дают, хамье!
Трампа на вас нет !
В Китае меньше всего болеют на КОВИД. hВсе пруфы смотреть можно тут, Китай остановил Корону на 80 тысячах, сейчас 90к и болеют единицы!!!! Похоже Китайцы были к КОВИДУ готовы, правда видимо Ковид вылез чуть раньше чем было задумано.... worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2Rpppox3RvSQD1nkIuFZ8RLPScFWTP7qOz1loy9P0a4hFF33dT_Bymzj0#countries