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Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США

Постпред Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) запрос на проверку в рамках расследования истоков пандемии COVID-19 работы лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Письмо, направленное главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам на расследование деятельности этих учреждений в США. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.

Форт-Детрик (штат Мэриленд) является центром биологических исследований военных США, и главный их участник - Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID).

Читайте: Распространение COVID-19 стабилизировалось на очень высоком уровне, - ВОЗ

Напомним, в совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, был сделан вывод о том, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". В докладе говорилось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Узкоглазые ниразу не палятся
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26.08.2021 01:02
+13
Кстати, я не удивлюсь, если с потрохами купленная ВОЗ, действительно начнет расследовать эту муру
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26.08.2021 01:04
+8
Це ці кончені, які випустили зі своєї лабораторії корону, а потім купили з патрохами бюрократичне ВОЗ? Не дивно чому вони один у одного сосуть з північною кореєю.
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26.08.2021 01:27
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Узкоглазые ниразу не палятся
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26.08.2021 01:02 Ответить
Кстати, я не удивлюсь, если с потрохами купленная ВОЗ, действительно начнет расследовать эту муру
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26.08.2021 01:04 Ответить
А я удивлюсь.
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26.08.2021 01:22 Ответить
Ага "сам дурак" (с)
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26.08.2021 01:07 Ответить
Надеюсь политики в США наконец осознают свою ошибку из за которой два коммунистических монстра не только пережили Вторую мировую войну, но и получили огромное количество технологий.
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26.08.2021 01:15 Ответить
и право вето в ООН
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26.08.2021 01:39 Ответить
Це ці кончені, які випустили зі своєї лабораторії корону, а потім купили з патрохами бюрократичне ВОЗ? Не дивно чому вони один у одного сосуть з північною кореєю.
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26.08.2021 01:27 Ответить
Пока караван идет, все больше северо американцев получают дозу Файзера и Модерны. В сша армию обяжут привиться. Печально. Сам Файзер пробивает себе под предлогом короновируса не иссякаемый источник доходов. Ведь уже в сша и Канаде проходит компания по вакцинации третьей дозой. Мне кажется, что после третьей дозы точка невозврата будет пройдена и люди обречены принимать тот Файзер до конца жизни, что бы выжить и защититься от любой инфекции. Имунная система будет иметь "помощника" без которого будет вообще не обойтись. Мое мнение и только.
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26.08.2021 01:34 Ответить
что после третьей дозы точка невозврата будет пройдена и люди обречены принимать тот Файзер до конца жизни


кацап, с геры слезь ! Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 3228
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26.08.2021 01:41 Ответить
Пфайзер это даже не кока-кола, это прививка, дурик ! Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 4468
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26.08.2021 01:42 Ответить
утекло в США, а бахнуло в Поднебесной !
во дают, хамье!
Трампа на вас нет ! Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 2438
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26.08.2021 01:38 Ответить
Империя наносит ответный удар 2
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26.08.2021 05:13 Ответить
Тупорилий тролінг в рашка стилі. Вірус з'явився біля Уханю, але перевірити треба лабу в США. 🙄
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26.08.2021 05:16 Ответить
Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку COVID-19 c военной базы в США - Цензор.НЕТ 3470
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26.08.2021 05:54 Ответить
Ухань (откуда пошел короновирус,и где есть институт вирусологии)-это конечно же очень американский город)).Что китайцы,что кацапы - одно зло
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26.08.2021 06:48 Ответить
Таааак.....обменялись? А теперь оба и Китай, и США направьте общий запрос на проверку всех лабораторий планеты......
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26.08.2021 06:59 Ответить
Китай стрелки переводит - не красиво как то.
В Китае меньше всего болеют на КОВИД. hВсе пруфы смотреть можно тут, Китай остановил Корону на 80 тысячах, сейчас 90к и болеют единицы!!!! Похоже Китайцы были к КОВИДУ готовы, правда видимо Ковид вылез чуть раньше чем было задумано.... worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2Rpppox3RvSQD1nkIuFZ8RLPScFWTP7qOz1loy9P0a4hFF33dT_Bymzj0#countries
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26.08.2021 08:48 Ответить
В сущности, факты это подтверждают: желтые начали активно строить больницы на тысячи мест за недели именно в Ухане, потом, незаметно и довольно быстро их демонтировали, а СИНОВАК уже тогда активно готовилась к массовому производству миллионов доз вакцин. Мир ещё ничего не знал о новых вакцина. Совпадение? Нет! На Китае клейма ставить негде! Подлейшая нация.
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25.10.2021 19:58 Ответить
ооо, это очень по-русски. А потом ещё с десяток таких тем запустить, чтоб история вообще не нашла концов
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26.08.2021 08:58 Ответить
Красножопые твари везде одинаковы,что в Китае, что в кацапии.
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26.08.2021 13:12 Ответить
Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США - Цензор.НЕТ 7886 І 25 млн. китайців знають де ця лабораторія знаходиться і чим вона займається.
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26.08.2021 14:15 Ответить
С таким же успехом эта нация рабов могла бы по команде компартии предоставить сотни миллионов подписантов
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25.10.2021 20:00 Ответить
 
 