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Johnson & Johnson: после дополнительной дозы вакцины количество антител возрастает в 9 раз

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Johnson & Johnson: после дополнительной дозы вакцины количество антител возрастает в 9 раз

В компании Johnson & Johnson заявили, что после введения второй дозы их однодозной вакцины против коронавируса количество антител увеличивается в 9 раз.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В компании выяснили, что одна доза их препарата вызывает стойкий иммунитет к коронавирусу, сохраняющийся в течение 8 лет.

"Новые промежуточные данные наших исследований показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрый и устойчивый рост количества антител — в девять раз больше, чем через 28 дней после прививки первичной однократной вакцины", — говорится в сообщении.

Теперь компания ведет консультации с Всемирной организацией здравоохранения, а также профильными регуляторами ЕС и США о возможности введения людям дополнительной дозы.

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Пока регуляторы рекомендовали начать бустерную ревакцинацию только тех людей, которым вводили препараты Pfizer и Moderna.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Интересно, откуда такая уверенность, в стойкости 8 лет? Каким образом они єэто проверили, слетали в будущее?
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26.08.2021 05:54
+2
Чергова маячня. А якщо 5ту зробити? А давайте ще 6сту.
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26.08.2021 02:02
+2
Один человек вакцинировался два раза и заразился ковидом , вакцины не спасли . Дурдом .
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26.08.2021 02:52
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може й так, але пригадалось:
"курите, курите, это всего лишь марихуана"

вдягнув пиджак, пішов за третьою дозою в цілодобовий..... Johnson & Johnson: после дополнительной дозы вакцины количество антител возрастает в 9 раз - Цензор.НЕТ 9095
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26.08.2021 01:46 Ответить
Вчора зробили вихідний.
А сьогодні вже знову цілий день відпрацьовується повістка.
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26.08.2021 01:56 Ответить
Чергова маячня. А якщо 5ту зробити? А давайте ще 6сту.
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26.08.2021 02:02 Ответить
Только в Украину эту прививку вообще не завозят)
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26.08.2021 02:08 Ответить
Один человек вакцинировался два раза и заразился ковидом , вакцины не спасли . Дурдом .
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26.08.2021 02:52 Ответить
А одна девочка вакцинировалась три раза, и умерла.
А когда её хоронили - всем, кто вакцинировался, на поминках пришла СМС с числом 666.
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26.08.2021 10:12 Ответить
Это реальный случай из круга моих знакомых
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02.09.2021 01:23 Ответить
а после 93563 дозы - в 100500 раз
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26.08.2021 03:59 Ответить
Интересно, откуда такая уверенность, в стойкости 8 лет? Каким образом они єэто проверили, слетали в будущее?
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26.08.2021 05:54 Ответить
И если одна доза типа действует 8 лет, зачем колоть вторую?
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26.08.2021 08:05 Ответить
ну грубо как-то... просто предложить 3 (4,5,6...) дозу. надо проплатить пару страшных новостей, сюжет по ТВ о вымирающих антивакцинаторах... товар нужно продвигать умно! это все таки ваш профильный Бизнес.
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26.08.2021 08:17 Ответить
У меня всё больше создаётся впечатление, что подобные статьи публикуются на правах рекламы. Ибо по факту ничего общего результат с заявленным почти не имеет.
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26.08.2021 10:26 Ответить
Это и есть реклама. Самая натуральная
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26.08.2021 13:08 Ответить
 
 