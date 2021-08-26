Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать

Президент Польши Дуда считает, что сложные вопросы в польско-украинских отношениях нужно решать так же, как когда-то с Германией.

Об этом он заявил в эфире TVP Info, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому", - сказал Дуда.

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Он добавил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня и будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков".