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Новости За рубежом
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Польша (7463) Дуда (633)

Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать

Президент Польши Дуда считает, что сложные вопросы в польско-украинских отношениях нужно решать так же, как когда-то с Германией.

Об этом он заявил в эфире TVP Info, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому", - сказал Дуда.

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Он добавил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня и будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Дуда, как и многие другие, не знает что Западная цивилизация основана на принципе индивидуальной, а не коллективной ответственности за преступления.
Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
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26.08.2021 02:21
+20
Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать

Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
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26.08.2021 02:11
+12
вибачення за антипольські акції УПА - можливо
зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
навіть хай не сподіваються !
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26.08.2021 02:24
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Ну то, якщо як з Германією - то Польща повинна влити в Україну кілька мільярдів зелених за за пару років, і менше триндіти, що відношення погані. Особливо з огляду на те, скільки українців працює на економіку Польщі. Й назад їхати дуже не хочуть.
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26.08.2021 02:06 Ответить
Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать

Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
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26.08.2021 02:11 Ответить
ото ж бо !
скільки поляки українців замордували за час з Люблінської унії ?
про матеріальні збитки я мовчу

не брати нам поляки і навіть не друзі - не треба ілюзій
щойно почитав польські коментарі стосовно фото вчорашнього дня із польським пілотом.
скільки ж вони там бруду на українців вилили
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26.08.2021 02:22 Ответить
вибачення за антипольські акції УПА - можливо
зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
навіть хай не сподіваються !
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26.08.2021 02:24 Ответить
Дуда, бідака, нічого не чув про пацифікацію.
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26.08.2021 10:28 Ответить
Будь ляхи більш толерантними до українців та православ*я після унії,то не Польщу б московити ділили з німчурою,а поляки з нами ділили б московію.І була б рЯсея від Волги до ЄнісЄя
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26.08.2021 08:17 Ответить
Дуда, как и многие другие, не знает что Западная цивилизация основана на принципе индивидуальной, а не коллективной ответственности за преступления.
Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
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26.08.2021 02:21 Ответить
УПА воювала проти: німців, поляків, совєтів
АК воювала проти: німців, українців, совєтів

всі воювали проти всіх
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26.08.2021 02:26 Ответить
Именно так.
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26.08.2021 02:34 Ответить
З слів знайомої, як розказувала її мама: поляки і українці завжди ходили один до одного в гості, на свята до церкви і костелу. Тобто були спільні молитви як в церкві так і в костелі. І ось одного разу перед тими подіями, так званою "волинською різнею", стоячи в на молитві в костелі з сусідами поляками, почула з вуст ксьондза слова, що українців потрібно виганяти і вказав рукою на її маму-українку, яка стояла в костелі і вигнав з костелу під час відправи. Тобто все тоді почались з закликів ксьондзів до вигнання українців.
Спочатку було слово, ну а потім в діло пішла зброя.
Етнічна чистка здійснювалась лиш з одного боку - з польського - з метою очистити якомога більше етнічних українських теренів від Українців, оскільки польські урядові кола в Великобританії розуміли, що кордони Польщі будуть там, де живуть поляки.

Польща мріяла про відновлення в середньовічних кордонах, а ще краще щоб "од можа до можа"! Тому всі пріоритети Польщі були скеровані на окупацію теренів сусідніх народів: Українців, Білорусів, Литвинів, яких поляки вважали "неісторичними народами, що не мають права на державність". Так, з огляду поляків, Українці, Білоруси, Литвини, а ще Чехи і Словаки - не мали права ні на державність, ні на свою землю, ні на існування взагалі! Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать - Цензор.НЕТ 115
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26.08.2021 07:28 Ответить
Всё понятно: команда пришла из Ватикана. Там решили в очередной раз расширить свою "зону абсолютного влияния".
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26.08.2021 12:46 Ответить
Команда прийшла з Лондона від уряду Польші у вигнанні, бо прагнули після війни, як учасники-переможці застовбити східний кордон якомога далі, мотивуючи, що на теренах живуть лише поляки, витіснивши українців за лінію Керзона, з Холмщини, Надсяння, Любачівщини. А костел завжди був засобом вирішення проблеми. Ватікан тут не при справах. Все почалось з грабунків і побиття українських селян. Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати - Цензор.НЕТ 6681
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26.08.2021 16:39 Ответить
Moже й так
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27.08.2021 16:06 Ответить
Интересно, что в немецком языке есть слово "Шляхтерай" - производное от польского "шляхта" и обозначает "резня".
Вот я и всегда думаю, что ж вытворяла польская шляхта, чтобы такой след оставить.
Видать, сложные отношения в средневековье, действительно, между Польским королевством и Германскими княжествами были...
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26.08.2021 02:22 Ответить
Уточню: основное слово, наверное, "шляхтер" - мясник.
Прямая аналогия, получается, с тюркским словом "kasap".
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26.08.2021 02:26 Ответить
Но, возможен, другой поворот.
В немецком есть глагол "шлаген/шляген" (бить), возможно, шляхта заимствовала красивое слово из германских языков.
Короче, всё очень сложно...
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26.08.2021 02:33 Ответить
Польща мріяла про відновлення в середньовічних кордонах, а ще краще щоб "од можа до можа"! Тому всі пріоритети Польщі були скеровані на окупацію теренів сусідніх народів: Українців, Білорусів, Литвинів, яких поляки вважали "неісторичними народами, що не мають права на державність". Так, з огляду поляків, Українці, Білоруси, Литвини, а ще Чехи і Словаки - не мали права ні на державність, ні на свою землю, ні на існування взагалі!
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26.08.2021 07:28 Ответить
пихатість, жадібність та мстивість - три речі, які згубили і ******* Польщу
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26.08.2021 02:32 Ответить
Польшу згубили Катька, Фрідріх та Марія Терезія.
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26.08.2021 02:38 Ответить
угу, а еще и право вето, от любого шляхтича в сейме.
брякнул - недозволям! и похерил законы.
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26.08.2021 02:49 Ответить
Бажали справжню Річ Посполіту - Спільну Справу зробити. Багато саме польських ініціатив наповнили світовий досвід демократії та державності.
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26.08.2021 02:56 Ответить
то была не демократия, а беспредел, не зря Генрих III, как только освободилось место на троне Франции, сдрыснул оттуда, прихватив с собой (по рассеяности наверное) королевские регалии и казну))
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26.08.2021 03:00 Ответить
то все наслідки, а причини вказані вище.
і Богдан пропонував полякам Триєдиний союз, і Виговський, а їм все було мало і "не позволям"
"донепозволялись" до Трьох поділів і Катині
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26.08.2021 02:56 Ответить
как внук поляка воевавшего в Войске Польском, могу сказать.
вы блин не хорошие люди, очень любите "забывать" свои преступления против украинцев и других народов, выпячивая свои обиды, которые получили как обратку.
забыли блин объявления - собакам и украинцам вход запрещен?
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26.08.2021 02:44 Ответить
Але наш духовний батько Тарас Шевченко заповів нам примирення з ляхами:

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.

Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
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26.08.2021 02:49 Ответить
если бы поляки выполняли договора с Богданом, то возможно Речь Посполита и сейчас бы существовала, как союз Польши, Княжества Литовского и княжества Руського.
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26.08.2021 02:51 Ответить
другий раз Триєдиний союз пропонував полякам Виговський - Гадяцкий договір
закінчилось тим самим що і з Богданом
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26.08.2021 02:58 Ответить
ну так понятно, ведь у шляхты было два мнения, их и не правильное.
я знаю, мой дед из таких был...шляхтич итить)))
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26.08.2021 03:05 Ответить
Адекватні поляки й сьогодні розуміють, що не бажали вони надати рівні права в Річі Посполітій українцям із-за релігійного питання. А це був шлях в тупік, в якому були усі в програші.
Тобто декларація була красива: Спільна Справа, а на справді була гра в одні ворота. Виснажену Тридцятирічною війною Польшу Московія просто добила.
А змогли би зробити релігійну терпимість - це була б конфедерація Речі Посполітой (трьох народів) з протестантською Швецією та наймогутня держава у світі.
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26.08.2021 03:15 Ответить
не, со Швецией бы не срослось, и там и там вроде на престолах из династии Ваза сидели, тянули бы одеяло на себя.
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26.08.2021 03:32 Ответить
Почалося...зекрыса -великий стратег,поэтому теперь его будут мордой елозить даже наши союзники -и это после парада ,платформы и заказухи на Порошенко двух суток не прошло
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26.08.2021 03:16 Ответить
Дуда упомянул о пацификации, операции "Висла" или может о том, как национальный герой Польши Пилсудский украинцев вообще за людей не считал? Или он как кацапоид, только обвинять умеет?!
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26.08.2021 05:38 Ответить
Поляки многовековыми преступлениями против Украины и украинцев сами довели до ситуации, результатом которой была волынская резня.
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26.08.2021 05:38 Ответить
...у украины проблема: цензура прёт. И логики невидно - страна иа не открываеться, а редстар - газета Красная Звезда орган ВСУ России пожалуте!
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26.08.2021 05:49 Ответить
Коли Дуда каже, що "проблєми нужно рєшать", то має на увазі, що Україна має визнати і прийняти польський погляд на українську історію і ніщо інше.
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26.08.2021 06:14 Ответить
Це все почав підступний злодій та мерзотник Хмельницький. Саме він посварив братів Українців та Поляків і домовився про анексію України московією. Після цього нашу історію переписали багато разів.
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26.08.2021 06:22 Ответить
Пан єстем Ярема ? 😂
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26.08.2021 11:47 Ответить
Дуде в смоленск слетать надо, чтоб чушь не нес.
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26.08.2021 06:30 Ответить
И чего хочет Дуда, что им еще не хватает, уже просили прощения. Если так дальше будут жевать эту тему то допрыгаются, что будут посланы далеко и надолго.
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26.08.2021 06:33 Ответить
Польша это недоимперия, всё ещё мечтающая о Польше "от моря, до моря".
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26.08.2021 06:39 Ответить
Не звинувачую Байдена,Меркель,і Дуду за зміну політики щодо України.Вони відстоюють інтереси власних країн і працюють на виборця.
Звинувачую дебілів,що обрали наркомана-руйнівника.
Україна ,внаслідок політики Єрмака-Зєлєнского,перетворилася на прокажену країну.Зруйновані всі союзи,налагоджені Порошенком.Зруйновані цілеспрямовано.
Добре про цю тенденцію написав Чорновіл.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477367342627790&id=100010636159003
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26.08.2021 07:15 Ответить
можливо,я тупий і не зрозумів ! виходтить нам впарюють що згвалтована винувата в тому що вона захищалася і заподіяла якусь шкоду насильнику ? чи може Дуда не знае історіі до Світової війни ?
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26.08.2021 07:28 Ответить
Отличная аналогия! В самую точку!
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26.08.2021 09:35 Ответить
Гітлер з Сталіним за три тижні поставили раком ту Польщу, але претензії у поляків чомусь до України.
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26.08.2021 07:44 Ответить
это у вас в бошке сложные у меня нормальные
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26.08.2021 07:57 Ответить
другими словами Украина должна заплатить Польше, как Германия ?
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26.08.2021 08:13 Ответить
ещё и за крым москве надо откашлять ...
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26.08.2021 08:31 Ответить
С Зелей он нарешает !
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26.08.2021 08:35 Ответить
500 лет не решали проблемы а только накапливали!
И теперь решим за пару лет? Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати - Цензор.НЕТ 6910
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26.08.2021 09:32 Ответить
Операция "Висла", не слышал?
Пацификация украинцев- не слышал?
Сотрудничество Армии Крайовой с немцами и большевиками против УПА- не слышал?
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26.08.2021 09:34 Ответить
С учетом что многие районы нынешней восточной Польши это исторические и этнические земли Украины и украинцев то оно конечно да... Хотя Украина и признает международно признанные границы. Да и история мягко говоря тоже "смотря как подать" не поляки боролись все время за независимость от Украины, а украинца от Польши. Так что у кого больше претензий это еще можно поспорить. Поэтому нужно все простить и забыть и начинать жить по новым реалиям. Будем копаться в истории , так и будем коситься друг на друга. Хотя с польским гонором это сделать сложно. У них же со всеми соседями ( почти) не простые исторические отношения, это не только Украина, это и Германия, и Раша, и Литва, даже в свое время Чехословакия.. т.е. по всему периметру. Есть такая мысль " Почему поляки так не любят Россию,... потому что она смогла стать тем чем не удалось стать Польше .. Империей.." В этом выражении что то есть. ( а империи что Раши что Польши без Украины как известно нет,поэтому к Украине и есть "постоянные претензии" со стороны этих соседей, и " обиды")
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26.08.2021 10:22 Ответить
Как обычно ляхи не говорят ни слова, о десятках тысячах убитых украинцах в Украине армией краевой, не говорят об операции Висла с десятками тысяч жертв, не говорят о пилсудском, который был дружбаном гитлера и тд. Поэтому ляхам предлагаю пойти нахер!
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26.08.2021 10:39 Ответить
Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать.
Источник: https://censor.net/ru/n3284574

Как неся такое он собирается что-то решать. И это первое лицо государства, а не какой-то одиозный второстепенный депутат-националист.
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26.08.2021 11:22 Ответить
 
 