Президент Польши Дуда: Наши отношения с Украиной исторически сложные. Проблемы в них нужно решать
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Польши Дуда считает, что сложные вопросы в польско-украинских отношениях нужно решать так же, как когда-то с Германией.
Об этом он заявил в эфире TVP Info, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
"Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому", - сказал Дуда.
Он добавил, что "в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня и будущее впереди, - дела наших детей, дела наших внуков".
Пожалуйста, подождите...
Однако не украинцы были колонизаторами, а поляки.
Украинцы, как угнетенный народ, сопротивлялись.
скільки поляки українців замордували за час з Люблінської унії ?
про матеріальні збитки я мовчу
не брати нам поляки і навіть не друзі - не треба ілюзій
щойно почитав польські коментарі стосовно фото вчорашнього дня із польським пілотом.
скільки ж вони там бруду на українців вилили
зречення самого УПА і Бандери - ніколи !
навіть хай не сподіваються !
Украина поступила очень правильно с делом по Голодомору: в решении суда обвиняются не какая-то страна и не народ, а группа лиц: Сталин, Молотов, Косиор и т.д.
Если поляки хотят и дальше педалировать эту тему, пусть назовут группу лиц, виновных, по их мнению, в перечисленных Дудой событиях. А Украина перечислит АКовцев, виновных в преступлениях против украинцев. На сим можно будет поставить точку: пусть мёртвые судятся с мёртвыми, если хотят.
Отравлять жизнь нынешнего и будущих поколений событиями 80-летней давности - значит ослаблять и Украину, и Польшу.
АК воювала проти: німців, українців, совєтів
всі воювали проти всіх
Спочатку було слово, ну а потім в діло пішла зброя.
Етнічна чистка здійснювалась лиш з одного боку - з польського - з метою очистити якомога більше етнічних українських теренів від Українців, оскільки польські урядові кола в Великобританії розуміли, що кордони Польщі будуть там, де живуть поляки.
Польща мріяла про відновлення в середньовічних кордонах, а ще краще щоб "од можа до можа"! Тому всі пріоритети Польщі були скеровані на окупацію теренів сусідніх народів: Українців, Білорусів, Литвинів, яких поляки вважали "неісторичними народами, що не мають права на державність". Так, з огляду поляків, Українці, Білоруси, Литвини, а ще Чехи і Словаки - не мали права ні на державність, ні на свою землю, ні на існування взагалі!
Вот я и всегда думаю, что ж вытворяла польская шляхта, чтобы такой след оставить.
Видать, сложные отношения в средневековье, действительно, между Польским королевством и Германскими княжествами были...
Прямая аналогия, получается, с тюркским словом "kasap".
В немецком есть глагол "шлаген/шляген" (бить), возможно, шляхта заимствовала красивое слово из германских языков.
Короче, всё очень сложно...
брякнул - недозволям! и похерил законы.
і Богдан пропонував полякам Триєдиний союз, і Виговський, а їм все було мало і "не позволям"
"донепозволялись" до Трьох поділів і Катині
вы блин не хорошие люди, очень любите "забывать" свои преступления против украинцев и других народов, выпячивая свои обиды, которые получили как обратку.
забыли блин объявления - собакам и украинцам вход запрещен?
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
закінчилось тим самим що і з Богданом
я знаю, мой дед из таких был...шляхтич итить)))
Тобто декларація була красива: Спільна Справа, а на справді була гра в одні ворота. Виснажену Тридцятирічною війною Польшу Московія просто добила.
А змогли би зробити релігійну терпимість - це була б конфедерація Речі Посполітой (трьох народів) з протестантською Швецією та наймогутня держава у світі.
Звинувачую дебілів,що обрали наркомана-руйнівника.
Україна ,внаслідок політики Єрмака-Зєлєнского,перетворилася на прокажену країну.Зруйновані всі союзи,налагоджені Порошенком.Зруйновані цілеспрямовано.
Добре про цю тенденцію написав Чорновіл.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477367342627790&id=100010636159003
И теперь решим за пару лет?
Пацификация украинцев- не слышал?
Сотрудничество Армии Крайовой с немцами и большевиками против УПА- не слышал?
Источник: https://censor.net/ru/n3284574
Как неся такое он собирается что-то решать. И это первое лицо государства, а не какой-то одиозный второстепенный депутат-националист.