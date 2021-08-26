"Самое безумное": Навальный рассказал, что в тюрьме его заставляют смотреть российское госТВ и патриотические фильмы по 8 часов в день

Известный оппозиционер российский власти Алексей Навальный вынужден смотреть в тюрьме государственное телевидение в качестве психологического насилия в тюрьме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил изданию The New York Times в своем первом интервью после заключения.

"Но, пожалуй, самое безумное - это принуждение к просмотру российского государственного телевидения и избранных пропагандистских фильмов более восьми часов в день, в рамках программы, которую власти называют "просветительской", она заменила каторжные работы для политзаключенных", - сказано в интервью.

По словам Навального, читать, писать или делать что-либо еще запрещено во время просмотра фильмов и передач. Если заключенный засыпает, охранники его будят.

"Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне, или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев", - отметил оппозиционер.

Он также добавил, что "все организовано так, что я нахожусь под максимальным наблюдением 24 часа в сутки".

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Ранее сообщалось, что Навальный содержится в колонии строгого режима в Покрове, в 100 км к востоку от Москвы. Его арестовали в январе после возвращения в Россию из лечения в Германии. Он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Западные спецслужбы с высокой степенью вероятности оценили, что сотрудники ФСБ отравили диссидента, однако Кремль отрицает отравление Навального и утверждает, что его тюремный приговор не носит политического характера.