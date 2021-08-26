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Новости За рубежом
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Россия (91205) ТВ (1858) Навальный (825)

"Самое безумное": Навальный рассказал, что в тюрьме его заставляют смотреть российское госТВ и патриотические фильмы по 8 часов в день

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Известный оппозиционер российский власти Алексей Навальный вынужден смотреть в тюрьме государственное телевидение в качестве психологического насилия в тюрьме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил изданию The New York Times в своем первом интервью после заключения.

"Но, пожалуй, самое безумное - это принуждение к просмотру российского государственного телевидения и избранных пропагандистских фильмов более восьми часов в день, в рамках программы, которую власти называют "просветительской", она заменила каторжные работы для политзаключенных", - сказано в интервью.

По словам Навального, читать, писать или делать что-либо еще запрещено во время просмотра фильмов и передач. Если заключенный засыпает, охранники его будят.

"Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне, или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев", - отметил оппозиционер.

Он также добавил, что "все организовано так, что я нахожусь под максимальным наблюдением 24 часа в сутки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Путин - психически нездоровый человек

Ранее сообщалось, что Навальный содержится в колонии строгого режима в Покрове, в 100 км к востоку от Москвы. Его арестовали в январе после возвращения в Россию из лечения в Германии. Он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Западные спецслужбы с высокой степенью вероятности оценили, что сотрудники ФСБ отравили диссидента, однако Кремль отрицает отравление Навального и утверждает, что его тюремный приговор не носит политического характера.
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Топ комментарии
+23
Підожди, вони ще "Сватів" не "крутили".
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26.08.2021 07:26
+14
"Найбільш божевільне": Навальний розповів, що у в'язниці його змушують дивитися російське держТБ і патріотичні фільми по 8 годин на день - Цензор.НЕТ 8628
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26.08.2021 08:48
+8
Навальний давно сам на неонацистські марші ходив?
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26.08.2021 07:14
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Навальний давно сам на неонацистські марші ходив?
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26.08.2021 07:14 Ответить
Есть промывка мозгов, а есть - деликатно выражаясь, - загрязнение.
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26.08.2021 07:19 Ответить
Підожди, вони ще "Сватів" не "крутили".
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26.08.2021 07:26 Ответить
Это уже пытки.
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26.08.2021 09:45 Ответить
Це ще якщо "Папіка" добавлять.
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26.08.2021 09:55 Ответить
А что лес валить лучше...глупость какая то... санаторий, а не зона.. как тяжко смотреть ТВ и фильмы можно смотреть и не видеть можно слушать и не слышать..
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26.08.2021 07:28 Ответить
Більш-менш розумній освіченій людині важко дивитись те пропагандистське лайно, де в серіалах головні герої кидають репліки на кшталт:
"... не нашего это ума дело. Им там наверху виднее. Наше дело оборону держать....."
"...русские свАих не брАсают...."
"...мы же сАветская сборная...""

Від цього в людини трапляються психічні розлади(якщо подивитись на більшість росіян і частину українців)
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26.08.2021 08:06 Ответить
А Меркель хороша: то с Навальным встречалась, то с Путиным - и всё нормуль. Никаких угрызений совести.
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26.08.2021 07:47 Ответить
совість? ха-ха-ха! у політиків поняття "совість" нема; є поняття "доцільність". а щодо таваріща нєбутерброда, то й нехай ковтає своє імпєрскає вєлічіє.
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26.08.2021 08:12 Ответить
меркель кремлевская ************
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26.08.2021 08:50 Ответить
Меркель акционер газпрома и наблюдатель от Германии. Официальный.
Неужели это ни о чем не говорит - Германия фашистская страна, как и Рашка.
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26.08.2021 09:46 Ответить
Целыми днями заключённые не работают, а смотрят телевизор ? Что-то слабо верится. Скорее всего, это в выходные дни такая опция. Или для группы "избранных". Ну а наблюдение и видеофиксация 24 часа в сутки, - это реальная необходимость : пациент известный, случись что - скандал на весь мир...
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26.08.2021 07:58 Ответить
Якщо щось трапиться. то саме в цей момент "...был сбой в работе АбАрудАвания..." Це ж кацапєтія
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26.08.2021 08:08 Ответить
Ну смотря, что случится ? Если Навальный получит какую-нибудь бытовую травму, то никакого сбоя в работе оборудования не будет. А неправомерно применять к нему физическое воздействие строго запрещено.
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26.08.2021 08:24 Ответить
Бытовая проникающая рана в область груди. 33 раза. Или, вот, ещё человек сидит на скамейке и захлебывается собственной рвотой. Так захлебывается, что патологоанатом пишет в результатах вскрытия про пять переломов ребер. Бывает. Российские реалии. Там и не в тюрьмах всякая дичь творится, а что говорить про закрытые зоны.
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26.08.2021 11:24 Ответить
а с бутылки овальному вставать не разрешают 24/7? или все же изредка разрешают?
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26.08.2021 08:14 Ответить
Ну сто там Алексей бутербродов накушался?
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26.08.2021 08:37 Ответить
Горите в аду кривавые чекисты. Лучше демократические пытки в Гуантанамо!
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26.08.2021 08:46 Ответить
Ха, сравнили кацапоблогера и отборных террористов в Гуантанамо.
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26.08.2021 09:14 Ответить
Зачем амерам ловить кого попало и везти на Кубу? Ясно что у всех кто там, рыльце в пушку.
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26.08.2021 09:24 Ответить
Вот когда, при очередном теракте, пострадает кто то из твоих родных, тогда и расскажешь о правильных и неправильных пытках)
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26.08.2021 13:16 Ответить
Там повно людей, яким роками не висувають звинувачень. А при Бушові з Рамсфельдом до них ще й тортури застосовували. Є навіть художній фільм "Мавританець", заснований на справжній історії вязня Гуантанамо.
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26.08.2021 09:48 Ответить
Я даже знаю за кого вы голосовали в 19-м году, посмотрев настоящую историю Голобородька)))
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26.08.2021 13:18 Ответить
ну і за кого я голосував у 2019-му?
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26.08.2021 14:04 Ответить
"Найбільш божевільне": Навальний розповів, що у в'язниці його змушують дивитися російське держТБ і патріотичні фільми по 8 годин на день - Цензор.НЕТ 8628
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26.08.2021 08:48 Ответить
Тепер зрозуміло хто був прототипом Альонушки.
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26.08.2021 09:56 Ответить
Бог шельму метит. Я дивуюся, гібридна війна, мета " один нарот" і такий персонаж. Дійсно " один нарот"
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26.08.2021 10:48 Ответить
Ну вот, проговорился Леха. Сидит в тюрьме и от нечего делать телик смотрит.
Это он типа боролся с коррупцией в рашке, потом его типа отравили, и типа посадили.
А выйдет- сразу в президенты.
Навальный это законспирированный х-ло новая версия, такой же как и старый х-ло.
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26.08.2021 09:21 Ответить
Я все жду, когда он на выборы зарегистрируется. Пора бы. Подготовка к выборам идеальная. Сиделец, страдалец, дважды отравленный - идеальная оппозиция. Насчёт президента - вряд ли. Выборы в президенты нескоро.
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02.09.2021 06:29 Ответить
І шо? Тепер кожного дня Навального переконують, що "кримнаш"? Так він і сам в цьому переконаний, а тепер буде ще переконаніше. Зомбоящик на московії то є головне джерело "знань". Руссо-Зомбо апокаліпсис. Не інакше, як москалі з ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ передивились американський фільм Стенлі Кубрика - "Заводной апельсин" та вирішили взяти собі на озброєння цю методику зомбування.
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26.08.2021 09:37 Ответить
Оруэлл сегодня.
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26.08.2021 10:26 Ответить
про крым ему два раза в день
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26.08.2021 10:45 Ответить
Он же при смерти был - а сейчас ничего, живчиком уже. Интересно, да?
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26.08.2021 10:49 Ответить
ага, очень, не хочешь оказаться на его месте?
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26.08.2021 11:05 Ответить
Нет, спасибо, у меня на империализм аллергия.
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28.08.2021 16:53 Ответить
Бедняга...
Лично я не раз пытался смотреть зобоящик - больше десяти минут ни разу не выдержал.
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26.08.2021 10:51 Ответить
против Навального пишет лахта и полезные кремлю идийоты.
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26.08.2021 20:57 Ответить
А чё, Навальному не комфортно смотреть патриотические фильмы?

Особый душевный комфорт создаёт "Проводница" на украинской железной дороге. Два сезона на https://kinotochka.co/16751-provodnica-2-sezon-2021.html
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01.09.2021 15:39 Ответить
Видите, даже Навальный смотрит сериалы, а лучшие среди них на https://russkieseriali.net/, без глупой рекламы.
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17.01.2022 18:11 Ответить
 
 