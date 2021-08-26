Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет, - Минобороны
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За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в Минобороны.
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Президент Украины подтвердил получение вооруженными силами страны противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Петр Порошенко объявил об этом вечером 30 апреля. По его словам, получение нового оружия "значительно укрепило" боеспособность армии и безопасность государства.
И где хоть один случай использования?
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34