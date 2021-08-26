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Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - пять нарушений "тишины", боевых потерь нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вражеский БПЛА

За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в Минобороны.
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Як за%?ав цей дєцкий сад - "наблюдали пролет, пересекал, пролетал, обнаружили". Начальника ППО сухопутних на мило. Ну збивати нічим або задорого, а де вундервафлі на котрих вже розпиляли мільярди, усякі РЕБи і "новітня електромагнітна зброя"
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26.08.2021 08:04 Ответить
А що може зробити "начальник ППО", коли є наказ Главкома - проста пєрєстать стрєлять?!!!
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26.08.2021 11:48 Ответить
І що завадило дати команду на його ліквідацію? Любов фельдмаршала до фуйлових очей?
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26.08.2021 10:14 Ответить
Пролетал- это все-равно,что зашел-посмотрел.А завтра прилетит снаряд.Наши околовоенные говоруны какбы даже красуются своей дуростью.
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26.08.2021 10:59 Ответить
Пересек- разведал- ждите мин и обстрелов. Надо сбивать . При порохе был огонь на упреждение. По факту перемирия нет уже давно . Есть белые дорожки в ноздрях и мир в очке *****.
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26.08.2021 11:24 Ответить
ишак, а где там наши Байрактары? был бы в Украине президент на должности, уже бы расхерячили всю эту ****...ту в хлам, как азербайджанцы.
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26.08.2021 14:08 Ответить
Порошенко не использовал полученное от США оружие, даже мобильный госпиталь за миллионы долларов подаренный не развернул. Что ты от актера дешевого шоу хочешь?
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26.08.2021 14:47 Ответить
ты ударился об телевизор, или он упал тебе на голову? =не использовал полученное от США оружие. какое оружие Украина получила от США? автомобили, радары, системы связи. все использовалось. где должен быть мобильный госпиталь, на передовой, 10 км, 50, 100??? до Днепра и Запора 200.
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26.08.2021 16:32 Ответить
Вы идиотами рождаетесь или читать не умеете?
Президент Украины подтвердил получение вооруженными силами страны противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Петр Порошенко объявил об этом вечером 30 апреля. По его словам, получение нового оружия "значительно укрепило" боеспособность армии и безопасность государства.



И где хоть один случай использования?
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26.08.2021 18:59 Ответить
ты, задрот тупорылый! на какой помойке тебя быдло откопали! военная техника и вооружение, разницу понимаешь, лох. у Турции ядерное оружие, которое находится на складах под контролем США. Украине дали на определенных условиях, может таких же.
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26.08.2021 20:23 Ответить
Вот почему Украину нельзя победить
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34
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26.08.2021 14:56 Ответить
І що, ніхто в того орлана не зміг поцілити, чи він занєсьон в нашу красную (тепер, мабуть, вже зєльоную) кнігу? Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1349
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26.08.2021 19:56 Ответить
 
 