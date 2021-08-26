Российская власть знает, кто стоит за кибератаками и, где они находятся, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что у властей РФ есть данные о кибератаках с применением вирусов-вымогателей, а также о хакерах, которые стоят за ними.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом во время совещания по кибербезопасности.

По словам Байдена, Россия знает, кто стоит за масшатбными кибератаками, а также об их местоположении.

"У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они", — сказал Байден.

Как сообщалось ранее, российские хакеры, которые были причастны к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали почтовые ящики одних из самых известных американских федеральных прокуроров.

В Минюсте США утверждают, что речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудниками четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным Минюста, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.

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В частности, в этот перечень попали офисы в Лос-Анджелесе, Майами и Вашингтоне, а в двух округах Нью-Йорка, подвергшихся кибератаке, работают одни из самых известных прокуроров страны, пишет агентство.