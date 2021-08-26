РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13802 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
3 156 20
Байден (2374) киберпреступление (753) Путин (29846) Россия (91205) США (23157) хакер (1115)

Российская власть знает, кто стоит за кибератаками и, где они находятся, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Российская власть знает, кто стоит за кибератаками и, где они находятся, - Байден
Фото: CNN

Президент США Джо Байден заявил, что у властей РФ есть данные о кибератаках с применением вирусов-вымогателей, а также о хакерах, которые стоят за ними.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом во время совещания по кибербезопасности.

По словам Байдена, Россия знает, кто стоит за масшатбными  кибератаками, а также об их местоположении.

"У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они", — сказал Байден.

Как сообщалось ранее, российские хакеры, которые были причастны к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали почтовые ящики одних из самых известных американских федеральных прокуроров.

В Минюсте США утверждают, что речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудниками четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным Минюста, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России

В частности, в этот перечень попали офисы в Лос-Анджелесе, Майами и Вашингтоне, а в двух округах Нью-Йорка, подвергшихся кибератаке, работают одни из самых известных прокуроров страны, пишет агентство.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Мокші вибрешуться. А підписанням закону орду не перемогти.
показать весь комментарий
26.08.2021 08:16
+5
Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 7118 Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 1137
показать весь комментарий
26.08.2021 08:29
+5
Вы можете себе представить ситуацию когда какая то группа айтишников в России зарабатывает миллионы $$$ на вымогательствах, ворует информацию с федеральных агентств и при этом не делится с ФСБ??? Это смешно.
показать весь комментарий
26.08.2021 08:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе. вчора забив цвях у кришку труни росіянський історії - підписавши закон що Україна спадкоємець Київської Русі та її історії та рахувати це все з часу заснування Київа, тому так волають на болотах тому що їх історії кінець. 360 років брехні закінчились.
показать весь комментарий
26.08.2021 07:59 Ответить
Мокші вибрешуться. А підписанням закону орду не перемогти.
показать весь комментарий
26.08.2021 08:16 Ответить
Таки цвяхи може забивати тільки людина котра ніколи не читала історії України.
показать весь комментарий
26.08.2021 08:34 Ответить
Звісно , російська влада знає хто стоїть за кібератаками в США , тому що іх очолює ФСБ росіі і особисто путлер ! )
показать весь комментарий
26.08.2021 08:03 Ответить
Х-ло даёт лично указания к этим атакам и оплачивают их. Надеюсь , Байден понимает это.
показать весь комментарий
26.08.2021 08:22 Ответить
Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 7118 Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 1137
показать весь комментарий
26.08.2021 08:29 Ответить
Блеать,да сама засрашка это и делает. Это есть коллективное зло. Кто-то пояснит это старому дураку?
показать весь комментарий
26.08.2021 08:29 Ответить
этому комуняке походу только черви могильные допомогут, если конечно не кремируют.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:14 Ответить
Так введи живительных санкций ещё, идиот, что ты с ними панькаешься
показать весь комментарий
26.08.2021 08:30 Ответить
Вы можете себе представить ситуацию когда какая то группа айтишников в России зарабатывает миллионы $$$ на вымогательствах, ворует информацию с федеральных агентств и при этом не делится с ФСБ??? Это смешно.
показать весь комментарий
26.08.2021 08:33 Ответить
ага, это всё Навальный, теперь он в тюрьме, ее переживайте
показать весь комментарий
26.08.2021 08:34 Ответить
Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 127
показать весь комментарий
26.08.2021 08:37 Ответить
Нужно срочно созвать саммит и посмотреть в глаза Тупину! Это реально помогает!😁😁😁😁
показать весь комментарий
26.08.2021 08:46 Ответить
Так може пора вже по сусалам давати, як в свій час поступив Рейган. А потім вже не добавляти "ніжками Буша".
показать весь комментарий
26.08.2021 09:13 Ответить
Проснулся белодомовец,они не только знают,они ими командуют.
показать весь комментарий
26.08.2021 09:29 Ответить
Опозорился в Афганистане и опять за свое. Миллионы вирусных атак по всему миру каждый день происходит.
показать весь комментарий
26.08.2021 09:34 Ответить
"У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они", - сказал Байден.

Ну прям капитан Очевидность. Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 6859
И что же, по его мнению хулио сам себя привлекать к ответу будет? ))
показать весь комментарий
26.08.2021 10:18 Ответить
Грёбаный пустомеля, обама-2, де-факто холуй путлера. Російська влада знає, хто стоїть за кібератаками і де вони перебувають, - Байден - Цензор.НЕТ 3336
показать весь комментарий
26.08.2021 10:56 Ответить
 
 