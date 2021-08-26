В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксирован 1 581 новый случай заражения, 1 269 человек выздоровели

По состоянию на утро четверга, 26 августа, в Украине зафиксирован 1 581 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 269 человек, умерли 45.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"За сутки 25 августа 2021 в Украине зафиксирован 1581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 104, медработников - 38)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 464 человека, зафиксировано 45 летальных случаев, выздоровели 1269 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 23120 человек, методом ИФА - 7427 человек, экспресс-тестами - 21 880 человек.

В ведомстве отметили, что за все время пандемии в Украине заболели - 2 278 171 человек, выздоровели - 2 203 429 человек, летальных случаев - 53 566; проведено ПЦР-тестов - 11 880 472.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

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Напомним, днем ранее, 25 августа сообщалось о 727 новых случаях инфицирования и 20 летальных случаях.