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Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно

Главную угрозу сейчас представляет "Дельта"-штамм коронавируса. Он попал в Украину как минимум два месяца назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

По его словам, сейчас в стране далеко не все случаи заражения проходят секвенирование на разновидность штамма.

"Но те исследования, которые проводятся, показывают достаточно большое количество варианта "Дельта". Исходя из этого, большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "Дельта"-штаммом. Секвенирования, которые проводились, выявляют этот вариант в каждой области", – сказал врач-анестезиолог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине у умершего пациента подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, он не был привит

Ранее сообщалось, что осенью ситуация с COVID в Украине может повторить прошлогодний сценарий.
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Топ комментарии
+3
А куда пропал старый добрый ковид-19? токо не говорите шо мутировал, потому что не может он одновременно мутировать у миллионов человек..)
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26.08.2021 08:28
+2
Практически Ванга!)
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26.08.2021 08:30
+2
Мы не знаем но наверна
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26.08.2021 08:59
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А куда пропал старый добрый ковид-19? токо не говорите шо мутировал, потому что не может он одновременно мутировать у миллионов человек..)
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26.08.2021 08:28 Ответить
Так мутація ..в організмі кожного захворівшого .
ПС )))) Здається ода лабораторія (Київ ) на всю країну !?
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26.08.2021 08:31 Ответить
Тогда было бы и миллионы новых штампов, а не с десяток как сейчас, а если так, то и предыдущая форма старины ковида девятнадцатого, самого первого, не могла бы полностью выродиться, логично? Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 8854
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26.08.2021 08:34 Ответить
Логічно ..
Так у кожного організму свій імунітет з яким і бодаєця ця *зараза .*
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26.08.2021 08:37 Ответить
Практически Ванга!)
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26.08.2021 08:30 Ответить
Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 5415 Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 1292
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26.08.2021 08:33 Ответить
Привезли зубожілі туристи.
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26.08.2021 08:34 Ответить
Нет шоб собирать деньги на оплату комуналки уже сейчас - они поперлись на курорты, втомились наверно Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров - Цензор.НЕТ 3271
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26.08.2021 08:43 Ответить
Мы не знаем но наверна
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26.08.2021 08:59 Ответить
В сенсі "скорєє всєго"? Ви що не можете виявити що це за штам? Ви ж бабками направо й наліво кидаєтесь.
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26.08.2021 09:22 Ответить
это анестезиолог. надо послушать, шо скажет уборщица Ассоциации уборщиц. то будет информация стопроцентная.
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26.08.2021 09:47 Ответить
 
 