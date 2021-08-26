Большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "дельта"-штаммом, - анестезиолог Дубров
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Главную угрозу сейчас представляет "Дельта"-штамм коронавируса. Он попал в Украину как минимум два месяца назад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.
По его словам, сейчас в стране далеко не все случаи заражения проходят секвенирование на разновидность штамма.
"Но те исследования, которые проводятся, показывают достаточно большое количество варианта "Дельта". Исходя из этого, большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно "Дельта"-штаммом. Секвенирования, которые проводились, выявляют этот вариант в каждой области", – сказал врач-анестезиолог.
Ранее сообщалось, что осенью ситуация с COVID в Украине может повторить прошлогодний сценарий.
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ПС )))) Здається ода лабораторія (Київ ) на всю країну !?
Так у кожного організму свій імунітет з яким і бодаєця ця *зараза .*