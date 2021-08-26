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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Санкции из-за оккупации Крыма устанавливают "красные линии" для России, - президент Эстонии Кальюлайд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции из-за оккупации Крыма устанавливают

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, международное сообщество в крымском вопросе продемонстрировало более скоординированную позицию, чем во время конфликта в Грузии. Все предпринимаемые шаги в отношении России имеют свой эффект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

Президент Эстонии считает, что введенные санкции помогают обозначить "красные линии", которые не позволят в дальнейшем аннексировать территории других государств.

"Все шаги, которые мы делаем, однозначно помогают - по крайней мере, дают понять, что свободный мир, который руководствуется определенными правилами, не будет делать вид, что все в порядке. После войны в Грузии у меня было ощущение, что, возможно, наше поведение создало ложное представление, что нет ничего плохого в том, чтобы испытывать свою силу на соседях. На этот раз, на мой взгляд, международное сообщество действовало более слаженно, демонстрировало более скоординированную позицию", – сказала Кальюлайд.

Читайте также: Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
За все эти годы они научились с этими санкциями жить, а многие, я уверен - обходить их. Нужны другие рычаги давления. Например отключить от swift. Но кто же это сделает ... Все довольны тем что они обеспокоены.
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26.08.2021 08:44
+3
Ну теперь подождем конфликта в Эстонии или где-то в Прибалтике что б посмотреть на какие-то красные линии.
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26.08.2021 08:49
+3
Поварота истории ))
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26.08.2021 09:06
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Эстония правильное государство, это радует
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26.08.2021 08:42 Ответить
За все эти годы они научились с этими санкциями жить, а многие, я уверен - обходить их. Нужны другие рычаги давления. Например отключить от swift. Но кто же это сделает ... Все довольны тем что они обеспокоены.
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26.08.2021 08:44 Ответить
Ну теперь подождем конфликта в Эстонии или где-то в Прибалтике что б посмотреть на какие-то красные линии.
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26.08.2021 08:49 Ответить
Поварота истории ))
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26.08.2021 09:06 Ответить
Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 5863 Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 1188
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26.08.2021 09:10 Ответить
Как всегда внезапного, но всегда повторяющего историю.
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26.08.2021 09:29 Ответить
Если оттяпают пол Эстонии проведем очередную линию и выразим озабоченность. Если больше половины, то глубокую. Да русне на эти линии наcрать.
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26.08.2021 09:14 Ответить
Кальюлайд - это тот, кто запретил эстонцам инвестировать в Украину?
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26.08.2021 09:29 Ответить
Не "тот" а "та"
И не запретила, просто не советует после некоторых случаев обмана
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26.08.2021 10:06 Ответить
Ще вона була юна революціонерка, в знак протесту у школі погано вчила російську мову. Хоча онуки зараз ходять до російськомовної школи, вивчають рюзкей езык.
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26.08.2021 10:42 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1629964353-ayder-muzhdabaev-kersti-peretelefonuy-putinu-i-zabud.html Вот все ответы на закидоны президента Эстонии Санкції через окупацію Криму встановлюють "червоні лінії" для Росії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3372
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26.08.2021 11:26 Ответить
 
 