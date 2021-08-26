Санкции из-за оккупации Крыма устанавливают "красные линии" для России, - президент Эстонии Кальюлайд

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, международное сообщество в крымском вопросе продемонстрировало более скоординированную позицию, чем во время конфликта в Грузии. Все предпринимаемые шаги в отношении России имеют свой эффект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

Президент Эстонии считает, что введенные санкции помогают обозначить "красные линии", которые не позволят в дальнейшем аннексировать территории других государств.

"Все шаги, которые мы делаем, однозначно помогают - по крайней мере, дают понять, что свободный мир, который руководствуется определенными правилами, не будет делать вид, что все в порядке. После войны в Грузии у меня было ощущение, что, возможно, наше поведение создало ложное представление, что нет ничего плохого в том, чтобы испытывать свою силу на соседях. На этот раз, на мой взгляд, международное сообщество действовало более слаженно, демонстрировало более скоординированную позицию", – сказала Кальюлайд.

Читайте также: Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории