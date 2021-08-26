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Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения

Соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC) Павел Ковтонюк допускает, что всплеск эпидемии возможен либо уже в сентябре, либо немного позже - в октябре-ноябре. В Минздраве оперируют похожими прогнозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года. По его оценке, всплеск заражений возможен примерно в октябре-ноябре. Хотя министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что самый большой рост случаев "ковида" ожидается в зимний период.

"Несмотря на то, что страна все еще остается в "зеленой" зоне, уже есть превышение уровня заболеваемости в некоторых областях. Минздрав ожидает пиковые нагрузки примерно в октябре. Некоторые ученые прогнозируют всплеск на сентябрь-октябрь. Данные ЕС и ВОЗ совпадают с этими сроками", - рассказал изданию глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, власти в целом и Минздрав в частности готовятся к тому, что значительное ухудшение ситуации пойдет уже в сентябре-октябре.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Новая вспышка коронавируса запланирована в Украине ...
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26.08.2021 09:28
+8
За те коронавірус переміг сезонні ОРВІ і грипп. Я таких слів уже півтора роки не зустрічав у ЗМІ
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26.08.2021 09:14
+7
Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 468
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26.08.2021 08:58
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Правила форума Совет форумчан
Трусковецких єкспертов????
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26.08.2021 08:50 Ответить
Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 3241 Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 6631
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26.08.2021 08:54 Ответить
Нужно успеть должникам свет отключить перед новым лохдауном
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26.08.2021 08:56 Ответить
Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения - Цензор.НЕТ 468
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26.08.2021 08:58 Ответить
Данунаф, не может біть! Вот прям как обьічньій сезонньій грипп?
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26.08.2021 08:57 Ответить
"Испанка" поначалу тоже казалась обычным сезонным гриппом.. А оказалась и необычным и не сезонным.
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26.08.2021 11:21 Ответить
Опять эксперды
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26.08.2021 08:58 Ответить
За те коронавірус переміг сезонні ОРВІ і грипп. Я таких слів уже півтора роки не зустрічав у ЗМІ
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26.08.2021 09:14 Ответить
они вместе действуют
но на грипп тупо перестали обращать внимание
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26.08.2021 09:28 Ответить
да, по сценарию годичной давности, но со сдвигом на примерно месяц раньше
поэтому карантин будет не с 15 октября, а с конца сентября
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26.08.2021 09:27 Ответить
Как раз после того, как распространят заразу беснующиеся в Умани хасиды
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26.08.2021 09:43 Ответить
Новая вспышка коронавируса запланирована в Украине ...
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26.08.2021 09:28 Ответить
Жаль, что ожидают только вспышку вируса и уже никто не ждёт вспышки экономики как в было в Польше.
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26.08.2021 09:58 Ответить
у нас вспышек экономики не бывает... у нас только затухания...
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26.08.2021 10:42 Ответить
Так это и понятно - после стольких то шумных вечеринок и мероприятий...
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26.08.2021 10:41 Ответить
Посмотрим что будет через две недели после МАССОВОГО празднования без элементарной
предосторожности и потери инстинкта САМОСОХРАНЕНИЯ
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26.08.2021 10:44 Ответить
 
 