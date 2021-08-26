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Новости Политика Украины
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Крым (26014) Потураев (135) Крымская платформа (305)

"Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поддержка Украины со стороны международного сообщества в деоккупации Крыма остается прочной и высокой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев в материале "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

"Надо помнить, что за резолюцию, осуждающую оккупацию Крыма, в ООН голосовало около 100 государств. То есть если сегодня мы имели в Киеве более 40 - это очень хорошо и свидетельствует о том, что на самом деле поддержка Украины в деоккупации Крыма остается прочной и высокой. Даже несмотря на давление, которое Россия оказывала как на те государства, которые прислали свои делегации, так и на те государства, которые из-за давления со стороны России не смогли присоединиться", - подчеркнул парламентарий.

По словам Потураева, повестка дня была выбрана абсолютно верно.

"Как и то, что по итогам первой части было принято решение создать три измерения Крымской платформы: это дает основания ожидать, что Крымская платформа сможет превратиться в международную организацию. Ведь именно таким образом были построены и остальные международные организаций вроде ОБСЕ, ПАСЕ, НАТО. Эти организации также имеют три измерения", - объяснид он.

Подробнее читайте в материале "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
скоро нічєво нє будєт: ні ООН, ні ОБСЄ, ні НАТО...
будєт одна сплошная "Кримская платформа"!
і на чолі - найвеличніший лідер нашої епохи!
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26.08.2021 09:38
+7
И Остапа понесло...
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26.08.2021 09:28
+6
Крымская платформа и преЗедента может заменить - любая платформа, даже ж/д, умнее и порядочнее зе!
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26.08.2021 09:36
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"Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 910
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26.08.2021 09:28 Ответить
И Остапа понесло...
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26.08.2021 09:28 Ответить
точно идиот!)).....в ютубе на пике эту платформу смотрело 712 человек......и не тысяч....а штук!
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26.08.2021 10:07 Ответить
Нью Васюки будет
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26.08.2021 09:32 Ответить
Як би ви карету в гарбуз не перетворили.
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26.08.2021 09:33 Ответить
Буде КВН на новий лад.
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26.08.2021 09:34 Ответить
Даешь межгалактическую платформу! "Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1853
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26.08.2021 09:35 Ответить
И без кацапов !!!

Кацапы были соорганизаторами ОБСЕ , ООН - чтобы засадить там своих КГБшников и проталкивать свои интересы.
А ТУТ без них народ собрался😀😀😀то-то скабеева скоро от жёлчи захлебнётся
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26.08.2021 09:35 Ответить
Кримська платформа - це Будапештський меморандум 2.0.
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26.08.2021 09:36 Ответить
После БМ все эти ОБСЕ, пасе, ООН, НАТО крымская платформа. Посидели потрындел и ничего не изменилось и в таком качестве не изменится.
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26.08.2021 09:46 Ответить
Крымская платформа и преЗедента может заменить - любая платформа, даже ж/д, умнее и порядочнее зе!
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26.08.2021 09:36 Ответить
идиот
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26.08.2021 09:37 Ответить
скоро нічєво нє будєт: ні ООН, ні ОБСЄ, ні НАТО...
будєт одна сплошная "Кримская платформа"!
і на чолі - найвеличніший лідер нашої епохи!
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26.08.2021 09:38 Ответить
Понятно!Опять будут одни ОЗАБОЧЕЕОСТИ и очень глубокие тоже!
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26.08.2021 09:42 Ответить
Господин Потураев, а что на данный момент родила Крымская платформа? Какой результат?Потратили несколько миллионов гривен на тусовку и что?Где эта мышь, которую должна была родить гора?
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26.08.2021 09:46 Ответить
ви вже дерева почали садити?
під особистий контроль Зе-чучело взяло?
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26.08.2021 09:51 Ответить
"Кримська платформа" зможе перетворитися на міжнародну організацію типу ОБСЄ, ПАРЄ і НАТО, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 3101
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26.08.2021 09:57 Ответить
Президент Украины проинформировал премьер-министра Израиля об саммите Крымской платформы и пригласил Израиль присоединиться к декларации, подписанной по его результатам. В ответ глава израильского правительства поздравил Украину с юбилеем, что в переводе с ближневосточного означает Хрен вам а не моя подпись .На что Зеленский ответил, что украинцы (!) благодарны за такое проявление солидарности со стороны Израиля и пригласил Беннета в Украину.Что в переводе на украинский означает Тихо утёрся после плевка.
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26.08.2021 10:01 Ответить
Канабіс
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26.08.2021 10:04 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Как и все ЗЕбильное скоро уйдет в небытие...
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26.08.2021 10:05 Ответить
Дурень думкою богатіє.
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26.08.2021 10:33 Ответить
... а потом и в межгалактический шахматный турнир.
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26.08.2021 11:16 Ответить
"Кримська платформа" зможе перетворитися на міжнародну організацію типу ОБСЄ, ПАРЄ і НАТО, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5665
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26.08.2021 11:34 Ответить
Потураев совсем зебилов за идиотов держит???
Порох в ООН собрал голоса 100 стран (при мощном противодействии кацапни), а вы собрали только 40 из них---и это УСПЕХ????
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27.08.2021 01:07 Ответить
 
 