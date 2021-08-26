В рамках "Крымской платформы" будут проводиться встречи по вопросам энергетики и экономики, - "слуга народа" Ясько

Относительно практических достижений, то первой пользой "Крымской платформы" стала очень нервная реакция России.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько, говорится в материале Цензор.НЕТ "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

"Вторая польза: Международное сообщество приехало сюда - и это очень практично. Это совсем не то, если бы они где-то себе сидели по своим странам. Нет, они приехали сюда - и на уровне министров достаточно серьезно было представлено много стран. Определенную пользу мы получили практически в каждой отрасли", - объяснила парламентарий.

По словам Ясько, на данный момент известно, что будет создан офис поддержки "Крымской платформы".

"Как часто будут происходить такие большие системные встречи, как саммит - пока неизвестно, но в целом такие встречи на разных уровнях - например, по энергетике, дипломатии экономических вопросов - будут планироваться. Но это уже зависит от людей, которые приехали, и от нашей стороны. Не знаю, будет ли это с периодичностью раз в год", - добавила нардеп.

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