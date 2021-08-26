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Новости Политика Украины
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Елизавета Ясько (78) Крымская платформа (305)

В рамках "Крымской платформы" будут проводиться встречи по вопросам энергетики и экономики, - "слуга народа" Ясько

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В рамках

Относительно практических достижений, то первой пользой "Крымской платформы" стала очень нервная реакция России.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько, говорится в материале Цензор.НЕТ "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

"Вторая польза: Международное сообщество приехало сюда - и это очень практично. Это совсем не то, если бы они где-то себе сидели по своим странам. Нет, они приехали сюда - и на уровне министров достаточно серьезно было представлено много стран. Определенную пользу мы получили практически в каждой отрасли", - объяснила парламентарий.

По словам Ясько, на данный момент известно, что будет создан офис поддержки "Крымской платформы".

"Как часто будут происходить такие большие системные встречи, как саммит - пока неизвестно, но в целом такие встречи на разных уровнях - например, по энергетике, дипломатии экономических вопросов - будут планироваться. Но это уже зависит от людей, которые приехали, и от нашей стороны. Не знаю, будет ли это с периодичностью раз в год", - добавила нардеп.

Мнения других политиков и дипломатов о "Крымской платформе" читайте здесь.

Также читайте: "Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
замечательный тост © кино

а можно еще по вопросам урожайности рапса встретиться
и по вопросу качества косметики "мэри кей"
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26.08.2021 10:21
+3
Опять Ясько вылезла , работу в ПАСЕ она завалила . Теперь хремль проучил ей завалить крымскую платформу 😀😀😀
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26.08.2021 10:21
+2
P.S. но билеты станут дороже
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26.08.2021 10:25
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Ираиль послал Зеленского с его саммитом по известному адресу. Это означает что политика Израиля в отношении Украины остаётся прежней-пророссийской.
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26.08.2021 10:18 Ответить
А может раша изнутри скупила Израиль ?
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26.08.2021 10:22 Ответить
Может. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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26.08.2021 10:26 Ответить
Украине надо отменить пенсии израильским пенсионерам. Пусть Россия платит пенсионерам уезжающим на ПМЖ в Израиль по 2000 дол в месяц.
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26.08.2021 10:36 Ответить
"Как часто будут происходить такие большие системные встречи, как саммит - пока неизвестно, но в целом такие встречи на разных уровнях - например, по энергетике, дипломатии экономических вопросов - будут планироваться."

Так это Крымская платформа или платформа обо всем что угодно? Или сделали представление и все, концерт окончен?
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26.08.2021 10:21 Ответить
Так квартал95 же не только концерты устраивает,они и кино снимают,и мультики рисуют..будет ещё веселее
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26.08.2021 10:24 Ответить
P.S. но билеты станут дороже
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26.08.2021 10:25 Ответить
Опять Ясько вылезла , работу в ПАСЕ она завалила . Теперь хремль проучил ей завалить крымскую платформу 😀😀😀
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26.08.2021 10:21 Ответить
замечательный тост © кино

а можно еще по вопросам урожайности рапса встретиться
и по вопросу качества косметики "мэри кей"
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26.08.2021 10:21 Ответить
Любовница саакашвили уже пришла в себя после "трагедии" как Михо её кинул?!
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26.08.2021 10:26 Ответить
ещё одна корабельная сосна В межах "Кримської платформи" проводитимуться зустрічі з питань енергетики та економіки, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 1137
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26.08.2021 10:31 Ответить
Кароче, зелень створила ще один КВН.
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26.08.2021 10:35 Ответить
Цитируешь Скабееву? И почему я не удивлён? В межах "Кримської платформи" проводитимуться зустрічі з питань енергетики та економіки, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 5668
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26.08.2021 11:02 Ответить
Компании четырех стран-участниц "Крымской платформы" - Германии, Люксембурга, Бельгии и Австрии работают в оккупированном Крыму. С кем будем обсуждать вопросы экономики?
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26.08.2021 11:18 Ответить
 
 