План оккупации Крыма и войны на Донбассе готовился в Кремле. Это не было решением одного дня в ответ на протесты, - Ющенко
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Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Россия готовилась к оккупации Крыма и войне на Донбассе, сея пренебрежение ко всему украинскому. Агрессия против Украины не была ответом на протесты или иные процессы в нашей стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил отвечая на вопросы "Украинской правды" по случаю 30 лет Независимости Украины.
"Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле. Я не думаю, что это было решением одного дня, каким-то ответом на те процессы, которые начались в Украине. Очевидно, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год. Эта причина политическая, историческая, идеологическая", - считает Ющенко.
По словам Ющенко, в политике надо быть дальновидным и понимать, что "такие планы начинаются с распространения идей об одном народе, с сериалов, массового кино, российской попсы".
"Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось. В определенных областях, которые имеют самое большое геополитическое значение для России, и где они очень хорошо засеяли пренебрежение ко всему украинскому", – добавил бывший президент.
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