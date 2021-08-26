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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 августа в мире зарегистрировали 718 997 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 299 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 214 771 681 случай инфицирования, из них 718 997 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 477 241 человек, из них 11 299 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 192,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 70-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 22-ю, по летальным случаям - 47-ю и 10-ю позицию соответственно.
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн - Цензор.НЕТ 6209
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26.08.2021 10:15 Ответить
Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 214,7 млн, число жертв - более 4,4 млн - Цензор.НЕТ 5396
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26.08.2021 10:16 Ответить
А предусмотрено в тысячу раз больше,отстают черти от графика.
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26.08.2021 10:19 Ответить
Уже всем ходом болеют люди по второму разу... Не смотря на то что подтверждено переболели ковидом 3-4 месяца назад. Так что сказки о " коллективном иммунитете" можно слить в унитаз. Болеют все, и переболевшие, и вакцинированные и не переболевшие и не вакцинированные. При чем даже даже тяжесть протекания заболевания на второй раз оказывалась сильнее чем первый. А что пели по началу - болеют только старики или хронически больные, дети и здоровые переносят заболевание не заметно для себя, да к осени 2020 мир забудет что подобная болезнь существовала, что достаточно значительной массе переболеть или вакцинироваться ( один, потом стало два, уже три раза) и мир спасен... и многое другое. В общем вывод такой, никто ничего не знает, медицина она работает "на повезет или нет", наука больше занята протиранием штанов , фармацевтика зарабатывание бабла . Ну в общем дела не очень, скажем мягко.
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26.08.2021 10:44 Ответить
Сказки Андерсена всегда были мрачные. Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 214,7 млн, жертв - понад 4,4 млн - Цензор.НЕТ 159
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26.08.2021 10:47 Ответить
ну почему же.. Как говорится умрут миллионы, возможно десятки миллионов.. но для человеческой популяции, как вида это сущий пустяк.. Гибель одного это трагедия, гибель миллионов это статистика...
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26.08.2021 10:55 Ответить
Поки два роки спеціалісти і журналісти всіх мастей істерично малюють жахливої майбутньої смертності ( які так ніколи і не здійснилися, мільйони людей втратили роботу і бізнесів розорилося. За даними ВООЗ лише за 2021 від алкоголю і цигарок померло більше 11 мільйонів. Алко та тютюнова індустрія, як священна корова не зачеплена карантином. Ця історія не про здоров'я людей
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01.09.2021 08:45 Ответить
 
 