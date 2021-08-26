Рада, по сути, была отстранена от подготовки и самой дискуссии "Крымской платформы", - Ирина Геращенко

Представительство Франции и Германии на "Крымской платформе", как стран "нормандской четверки" является очень важным.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в материале Цензор.НЕТ "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

Нардеп отметила, что саммит "Крымской плафтормы" является очень важным.

"Конечно, хотелось бы высшего представительства от Франции, Германии, стран, которые для нас являются ключевыми в "нормандском формате". Но, тем не менее, действительно важно, что эти страны были представлены - и вопрос не столько в представительстве, как в наполнении "Крымской платформы". То, что есть такая инициатива - мы это всячески приветствуем. То, что есть итоговый документ - это тоже хорошо", - подчеркнула парламентарий.

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В то же время, по словам Геращенко, было 3 темы, к которым было меньше всего внимания в контексте "Крымской платформы".

"Первая тема - блокада украинского морского пароходства в Керченском проливе и акватории Азовского моря. ... Вторая тема - это права человека в оккупированном Крыму и тема заложников. Она вообще исчезла с повестки дня. ... И третья важная тема - то, что Россия готовит очередные незаконные выборы в Госдуму на территории оккупированного Крыма.

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Этих тем на саммите мне не хватало. И последнее: мне показалось, что выступления украинской власти были более вялыми, чем заявления наших международных партнеров. Хотелось бы более жестких и понятным выступлений от украинской власти как организатора этой платформы", - добавила нардеп.

"Учитывая то, что парламент, по сути, был удален из подготовки и самой дискуссии Крымской платформы, важным было то, что парламент хотя бы послушал эту дискуссию - ведь там были наши международные партнеры. ... Вопрос деоккупации Крыма является общей задачей всей политической элиты Украины. И на международном уровне мы - то есть монобольшинство и оппозиция - всегда демонстрируем общую позицию. И было бы важно продемонстрировать нашим международным партнерам такое единство внутри страны", - подытожила она.

Мнения и мысли о "Крымской платформе" дипломатов и нардепов читайте здесь.

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