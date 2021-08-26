РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 961 27
ВР (28721) Геращенко Ирина (1618) Крым (26014) Россия (91205) Крымская платформа (305)

Рада, по сути, была отстранена от подготовки и самой дискуссии "Крымской платформы", - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада, по сути, была отстранена от подготовки и самой дискуссии

Представительство Франции и Германии на "Крымской платформе", как стран "нормандской четверки" является очень важным.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в материале Цензор.НЕТ "Крымская платформа: умеренный успех или стратегический прорыв Украины?".

Нардеп отметила, что саммит "Крымской плафтормы" является очень важным.

"Конечно, хотелось бы высшего представительства от Франции, Германии, стран, которые для нас являются ключевыми в "нормандском формате". Но, тем не менее, действительно важно, что эти страны были представлены - и вопрос не столько в представительстве, как в наполнении "Крымской платформы". То, что есть такая инициатива - мы это всячески приветствуем. То, что есть итоговый документ - это тоже хорошо", - подчеркнула парламентарий.

Читайте также: Кулеба об "истерической реакции" РФ на "Крымскую платформу": Там пылает

В то же время, по словам Геращенко, было 3 темы, к которым было меньше всего внимания в контексте "Крымской платформы".

"Первая тема - блокада украинского морского пароходства в Керченском проливе и акватории Азовского моря. ... Вторая тема - это права человека в оккупированном Крыму и тема заложников. Она вообще исчезла с повестки дня. ... И третья важная тема - то, что Россия готовит очередные незаконные выборы в Госдуму на территории оккупированного Крыма.

Также читайте: "Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев

Этих тем на саммите мне не хватало. И последнее: мне показалось, что выступления украинской власти были более вялыми, чем заявления наших международных партнеров. Хотелось бы более жестких и понятным выступлений от украинской власти как организатора этой платформы", - добавила нардеп.

"Учитывая то, что парламент, по сути, был удален из подготовки и самой дискуссии Крымской платформы, важным было то, что парламент хотя бы послушал эту дискуссию - ведь там были наши международные партнеры. ... Вопрос деоккупации Крыма является общей задачей всей политической элиты Украины. И на международном уровне мы - то есть монобольшинство и оппозиция - всегда демонстрируем общую позицию. И было бы важно продемонстрировать нашим международным партнерам такое единство внутри страны", - подытожила она.

Мнения и мысли о "Крымской платформе" дипломатов и нардепов читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В рамках "Крымской платформы" будут проводиться встречи по вопросам энергетики и экономики, - "слуга народа" Ясько

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Нормальный думающий человек всегда настроен критически.Зеленым этого не понять.Им побольше лести и обожания и чтоб не мешали разводить лохов.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:51
+9
Ющенко вже розказав правду про Францію і Німеччину, а Геращенко продовжує тягнути застарілі тези про "нормандський формат". А по факту це звичайне "а баба яга проти" і намагання примазатись до кримської платформи.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:44
+9
Мадам- здоровий глузд.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ющенко вже розказав правду про Францію і Німеччину, а Геращенко продовжує тягнути застарілі тези про "нормандський формат". А по факту це звичайне "а баба яга проти" і намагання примазатись до кримської платформи.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:44 Ответить
А хто мішав Геращенко зробити саміт "Кримська платформа"
- ще до того, як до влади прийшов Янелох?
Для цього було цілих пять років, свій Президент і своя Рада...
Тодіб ми точно побачили на тому саміті і Меркель и Макрона...
показать весь комментарий
26.08.2021 11:18 Ответить
медведчук обиделся б

Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7466
показать весь комментарий
26.08.2021 11:21 Ответить
Samozřejmě...
показать весь комментарий
26.08.2021 11:44 Ответить
То він вибачився після того як її образив.
Зебня вмикає дурня наче цього не знає.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:02 Ответить
Зробити ЧТО чтобы ЧТО? очередной раз поговорить ни о чем???
Порох организовывал резолюции ООН и Совбеза, а это ДОКУМЕНТЫ, а не декларация крымской платформы! Куда ее пришьешь???
показать весь комментарий
27.08.2021 00:50 Ответить
...Этих тем на саммите мне не хватало.... вечно не довольная мадам , ищущая плохое во всем хорошем , только в этом случае наверно пусть начнет предъявлять свои претензии Мустафе Джемлеву , кстати -однопатийцу по парламенту.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:44 Ответить
а что, реально есть "что-то хорошее" за более чем 2 года зевласти, нвроду стало легче жить, снизили тарифы, повысили пенсии, снизили цены, улучшили экологию, обеспечили всем необходимым ВСУ, всех вакцинировали, в любой больнице есть все необходимое для лечения короны, есть все необходимое для борьбы с пандемией, перемирие соблюдается, сколько освободили территории Украины от оккупантов, война движется к победному концу и тд, по списку?
"Огласите весь список, пожалуйста"©
показать весь комментарий
26.08.2021 10:58 Ответить
Мадам негатив. Рада, по сути, была отстранена от подготовки и самой дискуссии "Крымской платформы", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6460
показать весь комментарий
26.08.2021 10:47 Ответить
Мадам- здоровий глузд.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:57 Ответить
И что в этом фото из здравого смысла?

Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7991
показать весь комментарий
26.08.2021 11:28 Ответить
Тільки зебіли не знають контекст цього фото.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:04 Ответить
Нормальный думающий человек всегда настроен критически.Зеленым этого не понять.Им побольше лести и обожания и чтоб не мешали разводить лохов.
показать весь комментарий
26.08.2021 10:51 Ответить
Рада, по суті, була відсторонена від підготовки і самої дискусії "Кримської платформи", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3381
показать весь комментарий
26.08.2021 10:56 Ответить
Редакция! Исправьте предложение - "Первая тема - блокада украинского морского пароходства в Керченском проливе и акватории" на "блокада украинского морского судоходства в Керченском проливе"
показать весь комментарий
26.08.2021 10:56 Ответить
Она права. Саммит прошел без особого интереса как украинцев, так и граждан других стран. Очередное разгильдяйство и фиаско "зеленой" власти, несмотря на все усилия Кулебы и еще нескольких вменяемых людей...
показать весь комментарий
26.08.2021 11:01 Ответить
Так там ничего и не было. Пустая болтовня за исключением того факта, что никто не признает Крым российским. Но никто не прекратит торговать с Россией. Все это было и так известно и без платформы. Ну Машка немного полаяла, да лошадка копытами искру высекла. И все. Очередной тупой пиар тупого криворожского клоуна .
показать весь комментарий
26.08.2021 11:06 Ответить
И попадалово нам в кругленькую сумму )
показать весь комментарий
26.08.2021 11:17 Ответить
Обиделась Ира - не пустили выгулять платья, себя показать... так можно выпасть из тусовки... Не выпадай из кадра, Ира!
показать весь комментарий
26.08.2021 11:15 Ответить
Що ти несеш , про які плаття йдеться , не соромно перед жінкою !
Де ви твльки такі недорозвинуті боти беретеся ?
показать весь комментарий
26.08.2021 11:18 Ответить
Не пустили Іру і тому вона і каже: "Рада, по сути, была отстранена от подготовки и самой дискуссии "Крымской платформы". На словах ніби за Раду абідно, а насправді за себе рідну і дорогу... Що зробиш - ДЕПУТАТ: на словах ніби за народ, а насправді за себе! P.S. Ви, Amber, таки бот/інформаційна тітушка: ховаєтесь за псевдо Amber і нападаєте на автора коментаря, який вказує своє ім'я, прізвище/ПІБ, переходячи на *********** "А хто ти такий". Це ж солідне видання, а не стіни огорожі, чи туалета на якому пишуть... ********...
показать весь комментарий
26.08.2021 12:27 Ответить
Обошли иришку, как так , она обиделась, губы надула.
показать весь комментарий
26.08.2021 11:20 Ответить
Сначала будут пиариться лучшие из лучших, просто надо дождаться своей очереди.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:58 Ответить
5 лет не хватило.....
показать весь комментарий
26.08.2021 14:30 Ответить
 
 