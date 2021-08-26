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Германия эвакуировала из Афганистана порядка 5 тыс. человек, - Минобороны страны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Германия эвакуировала из Афганистана порядка 5 тыс. человек, - Минобороны страны

ФРГ вывезла из Афганистана 5 тыс. 193 человека.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минобороны страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В общей сложности с начала миссии по эвакуации бундесвер перевез в безопасность 5 тыс. 193 человека - только вчера было эвакуировано 539 человек", - отметили в Минобороны ФРГ.

Сообщается, что в 7.15 (8.15 по Киеву) в Кабул из Ташкента, который немцы используют как промежуточный пункт для эвакуации, стартовал очередной рейс военно-транспортного A400M.

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Автор: Ірина Дашківська
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Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
😀
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26.08.2021 10:41 Ответить
Германия эвакуировала из Афганистана порядка 5 тыс. человек, - Минобороны страны - Цензор.НЕТ 6856
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26.08.2021 10:56 Ответить
Кулема, а не Кулеба
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26.08.2021 11:15 Ответить
Неуклонно растёт населения Германии. Німеччина евакуювала з Афганістану приблизно 5 тис. осіб, - Міноборони країни - Цензор.НЕТ 3655
Німеччина евакуювала з Афганістану приблизно 5 тис. осіб, - Міноборони країни - Цензор.НЕТ 7797
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26.08.2021 12:05 Ответить
Из этих 5193 человек ровно 5193 составляют военнослужащие Бундесфера и посольские служащие.
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26.08.2021 13:55 Ответить
 
 