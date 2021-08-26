Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в "Дії" в специально оборудованных местах в ЦНАПах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Отмечается, что в свыше 1000 ЦНАПах администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн.
Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях.
По мнению Минцифры, подобные новации приведут к тому, что:
- многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
- все будут иметь равный доступ к современным сервисам;
- уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
- сохранится время администраторов и не будет очередей.
Топ комментарии
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий26.08.2021 11:01
+8 Привет
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+6 jklpqrs
показать весь комментарий26.08.2021 11:14
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(особенно по одиноким и немощным)
(и да...выборы - это второе что приходит на ум из-за зеленовошкиной возни последние два года)
У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
Ставиш лайк, - і ти упоро... тьху! - уколотий
Вы пожилым людям специально создаёте стрессовые ситуации, чтобы они быстрее ушли из жизни, таким образом вы решаете еще и проблемы дефицита Пенсионного фонда .... Вы не "слуги народа", ви винищувачі українського народу !!!
Пример цифровизации.
Спортлайф. Ретровилль, Киев.
Непонятно с какого перепугу - изменился пол на карточке супруги с женского на мужской. Перед этим - на некоторое время ее карту переписали на карту сына.
Срок действия абонемента меняется самопроизвольно по желанию спортлайфа.
И это не все проблемы.
Все что надо знать о реальности... цифровизации.