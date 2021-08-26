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Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество

Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в

Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в "Дії" в специально оборудованных местах в ЦНАПах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Отмечается, что в свыше 1000 ЦНАПах администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и ​​57 территориальных подразделениях.

По мнению Минцифры, подобные новации приведут к тому, что:

  • многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
  • все будут иметь равный доступ к современным сервисам;
  • уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
  • сохранится время администраторов и не будет очередей.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
киберпреступность активируется с удвоенной силой..
(особенно по одиноким и немощным)
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26.08.2021 11:01
+8
Хотел бы я посмотреть на этот цирк...как какой нить чел стоит перед камерой в цнапе и крутит годовой во все мтороны что бы сделать цифровую подпись...😀

У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
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26.08.2021 11:07
+6
особенно по потенциальным выборам президента и рады. немощные - просто ничто по сравнению с потенциалом фальсификаций диджитализированных выборов.
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26.08.2021 11:14
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киберпреступность активируется с удвоенной силой..
(особенно по одиноким и немощным)
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26.08.2021 11:01 Ответить
особенно по потенциальным выборам президента и рады. немощные - просто ничто по сравнению с потенциалом фальсификаций диджитализированных выборов.
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26.08.2021 11:14 Ответить
просто иногда немощным и одиноким кроме своих квадратных метров больше терять нечего..
(и да...выборы - это второе что приходит на ум из-за зеленовошкиной возни последние два года)
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26.08.2021 11:20 Ответить
Хотел бы я посмотреть на этот цирк...как какой нить чел стоит перед камерой в цнапе и крутит годовой во все мтороны что бы сделать цифровую подпись...😀

У меня сосед уже третий день крутит башкой перед смартфоном что бы активировать дия подпись и получить ковидный сертификат...😀
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26.08.2021 11:07 Ответить
Они пусть в села съездят и посмотрят на уровень сельской диджитализации. На старушек с"бабушкофонами".
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26.08.2021 12:07 Ответить
Так вже Шмаркля додаток розробило - "вакцина в смартфоні"
Ставиш лайк, - і ти упоро... тьху! - уколотий
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26.08.2021 11:11 Ответить
Научат 70-80 летних людей???? Это будет очередное издевательство над стариками...😡 Они еле "бабафоны" осилили... и для них освоить смартфон - это как полететь в космос ...
Вы пожилым людям специально создаёте стрессовые ситуации, чтобы они быстрее ушли из жизни, таким образом вы решаете еще и проблемы дефицита Пенсионного фонда .... Вы не "слуги народа", ви винищувачі українського народу !!!
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26.08.2021 11:24 Ответить
Просто Федоров и его клика выполняют заказ найвэлычнишого. Пиар и пиар, а шо там с людьми будет--"какая разница"!
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26.08.2021 11:33 Ответить
Угу .в пенсионном при мне бабулька искала личный кабинет в который её послали - посмотрите в личном кабинете
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26.08.2021 11:40 Ответить
Українці, які не мають гаджетів і доступу до інтернету, зможуть отримати послуги в "Дії" в спецмісцях у ЦНАП, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 7413
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26.08.2021 11:33 Ответить
в нем даже зарегится низзя не барыге да и вообще телефон старый нищему не зачем развлечения богатых
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26.08.2021 11:46 Ответить
Придурки, какие услуги в спецместах в ЦНАПах ? В большинстве украинских сел нет ни одного банкомата. Пенсионеры вынуждены ехать на автобусе 50-100км чтобы обналичить пенсию с ощадбанка. Потом простоять пол-дня в пересувном отделении укрпочты и заплатить за коммуналку.
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26.08.2021 12:00 Ответить
Этот дебилизм когда-нибудь закончится? Издеваются по полной программе. Для стариков вобще прекрасно! А чё сразу эвтаназию не предложить, чтоб не мучились. А то уже не знают как их до инфаркта довести, чтоб повыздыхали
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26.08.2021 12:26 Ответить
Угу.
Пример цифровизации.
Спортлайф. Ретровилль, Киев.
Непонятно с какого перепугу - изменился пол на карточке супруги с женского на мужской. Перед этим - на некоторое время ее карту переписали на карту сына.
Срок действия абонемента меняется самопроизвольно по желанию спортлайфа.
И это не все проблемы.

Все что надо знать о реальности... цифровизации.
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26.08.2021 12:42 Ответить
Що це за українці такі , що немають доступу до гаджетів та інтернету ? У мене два варіанти : "українці" циганського походжіння або наші полярники в Антарктиді .
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26.08.2021 13:22 Ответить
уявляю які там будуть черги, щоб отримати Зе-1000. А потім знову зростання кількості хворих на COVID
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16.11.2021 09:57 Ответить
 
 