Не имеющие гаджетов и доступа к интернету украинцы смогут получить услуги в "Дії" в спецместах в ЦНАПах, - Минцифры

Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в "Дії" в специально оборудованных местах в ЦНАПах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Отмечается, что в свыше 1000 ЦНАПах администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дія", консультируют и помогают получить услуги онлайн.

Такие места есть в 612 ЦНАПах, 335 удаленных рабочих местах и ​​57 территориальных подразделениях.

По мнению Минцифры, подобные новации приведут к тому, что:

многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;

все будут иметь равный доступ к современным сервисам;

уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;

сохранится время администраторов и не будет очередей.

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