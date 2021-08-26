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Новости Политика Украины
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арест (10376) Нацполиция (15727) суд (24693) Шевцов (45) штраф (1229) Устинова (110)

На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На жилье нардепа

На квартиру нардепа "Голоса" Александры Устиновой наложили арест, а автомобиль объявили в розыск, поскольку против нее были поданы иски от заместителя Главного следственного управления полиции Евгений Шевцова. Причиной этому стало, что Устинова сказала, что он недостоин носить звание офицера.

Об этом парламентарий сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Такие себе будни депутата И если что - это не первоапрельская шутка, а новый "привет" от нашей новой "реформированной" полиции. Все потому, что должна оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за причиненный моральный вред целому заместителю Главного следственного управления полиции! Помните некоего Евгения Шевцова - публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера! Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении.

По словам Устиновой, "обиделся" Шевцов из-за того, что она написала жалобу, чтобы проверили его возможное незаконное обогащение.

Также читайте: Главу Нацполиции Клименко не интересует, кто и почему подарил жене следователя Шевцова почти 600 кв. м в центре Киева, - адвокат Найем

"Так вот, вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой уважаемый человек не может звание офицера иметь! О том, что наш лучший Печерский суд вынес такое решение я даже не знала. Узнала я о том, что должна заплатить почти 3-месячную зарплату бедному, травмированному такой фразой, заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполу на крузаке я из "Дії", где мне пришло сообщение об исполнительном производстве в моем отношении. Пришло оно в июле, а суд оказывается был в феврале", - объяснила нардеп.

Как сообщалось, 2 марта 2020 студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд арестовал одного из нападавших на фотожурналиста Кужельного в Киеве, - прокуратура

На жилье нардепа Голоса Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову 01
На жилье нардепа Голоса Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову 02
На жилье нардепа Голоса Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+52
Почему хакеры, "взломав компютеры частных нотариусов", переписывают имущество только на высокопоставленных ментов?
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26.08.2021 11:36
+38
"Помните некоего Евгения Шевцова - публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера!
Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"!
Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net/ru/n3284618

Менты "провели розлідування", що їхній пахан не винуватий, то інопланетяни писали образи жінці-депутату. На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7651
Знає покидьок, що Устінова подала би зустрічний позов і майно мента, якого точно більше, ніж в Устінової, також могло бути заарешованим.
Реформована Аваковим поліція .....
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26.08.2021 11:40
+36
И что не так сказала Устинова что и требовалось доказать На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову - Цензор.НЕТ 3282
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26.08.2021 11:29
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И что не так сказала Устинова что и требовалось доказать На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову - Цензор.НЕТ 3282
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26.08.2021 11:29 Ответить
Особа, яка як суд при розгляді справи про захист честі і гідності позивача-суб'єкта владних повноважень не враховує положень частини другої статті 31 Закону України "Про інформацію", завдає шкоди авторитету правосуддя та не може обіймати суддівську посаду.

Частина друга статті 31 Закону України "Про інформацію":
"2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про себе І НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВИМАГАТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ. Це не позбавляє посадових і службових осіб права на захист честі, гідності та ділової репутації в суді."
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26.08.2021 13:51 Ответить
при Авакове такого не было ! 🙁
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26.08.2021 11:29 Ответить
в следующий раз сразу начинай с России кердык 😂

а все остальное - лишнее
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26.08.2021 12:13 Ответить
Такі в нас слідчі, ні хрена не працюють, тільки хабарі гребуть. А ше тупі як пробки.
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26.08.2021 11:34 Ответить
Жабогадюкінг !!!!
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26.08.2021 11:35 Ответить
На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову - Цензор.НЕТ 8320
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26.08.2021 11:36 Ответить
Маяковского знатно раздуло...
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26.08.2021 21:05 Ответить
Почему хакеры, "взломав компютеры частных нотариусов", переписывают имущество только на высокопоставленных ментов?
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26.08.2021 11:36 Ответить
В этом и проявляется их безмерное и не постижимое коварство)))
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26.08.2021 18:06 Ответить
На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 9249
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26.08.2021 11:37 Ответить
На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 6789
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26.08.2021 11:39 Ответить
не, ну притула еще куда ни шло, а агитация вакарчука однозначно будет под девизом "вы будете смеяться, но я опять иду в депутаты!"
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26.08.2021 16:23 Ответить
и куда ж именно тебе еще не шло Притуло? На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 9063 с его рыговской семейкой и свояком Хомутынником? тестем-донецким застройщиком и тёщей, которая давит джипом женщин и детей! На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7081
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26.08.2021 16:46 Ответить
мы на "ты"? ок, максимко, извини, я как-то его генеалогию не очень изучал. вроде помоев не слышно относительно его лично, но за тещу на джипе он, конечно, должен покаяться.
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26.08.2021 16:51 Ответить
У следователя этого полиции есть мораль и ей можно нанести вред ? Очень интересно…
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26.08.2021 11:37 Ответить
"Помните некоего Евгения Шевцова - публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера!
Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"!
Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net/ru/n3284618

Менты "провели розлідування", що їхній пахан не винуватий, то інопланетяни писали образи жінці-депутату. На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7651
Знає покидьок, що Устінова подала би зустрічний позов і майно мента, якого точно більше, ніж в Устінової, також могло бути заарешованим.
Реформована Аваковим поліція .....
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26.08.2021 11:40 Ответить
ото й добре...хай і слуги урода скуштують ментовского беспредела
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26.08.2021 11:40 Ответить
так вона з голосу
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26.08.2021 12:00 Ответить
Акакаяразница ?
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26.08.2021 12:29 Ответить
Той Шевцов так бідний страждав, аж 80 тис.
Непоганий такий собі заробіток - лежиш страждаєш, і тут тобі 80 тис. грн. А якщо страждати від 10-ьох, то 800 тис.
От те, що його сторінку у Фейсбуку начебто зламали, він не страждав, чи теж страждав?
Прямо не бравий полісмен, а професійний страждалець
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26.08.2021 11:45 Ответить
Не дно а дніще...ала будем чекати, коли почнеться. Пям'ять у нас гарна.
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26.08.2021 11:45 Ответить
хакеры взломали ФБ аккаунт мента, хакеры взломали компьютер нотариусов чтоб продать недвижимость этому менту, зачем нам такие менты которые не могут справится с хакерами?
а вобще это просто ментовский беспредел, как это сейчас происходит с Балашовым, с депутатом Устиновой, и многими другими о которых мы не слышали только из-за их непубличности.
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26.08.2021 11:46 Ответить
Балашов - українофобська гнида, яка будує будинок у охоронній зоні ЮНЕСКО!
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26.08.2021 12:23 Ответить
эта українофобська гнида единственная которая предлагает реальный план по выходу оставшегося населения Украины из ж-пы в которой аборигены живут уже как 30 лет
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26.08.2021 12:39 Ответить
Чомусь справжні економісти так не вважають...
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26.08.2021 12:41 Ответить
На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 4076
А могли бы послушать справжніх спецов в 1900 году которые боялись электричества и сидеть без электричества, телефона, интернета сейчас На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 6013 .
- кто не рискует тот не пьет шампанского, и продолжает сидеть на пальмах
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26.08.2021 15:53 Ответить
У пана є хоча б економічна освіта?

До речі, про електрику і балашова - його відео про Теслу прекрасно демонструє його рівень розвитку.)) Чувак реально ТУПИЙ ЯК ДВЕРІ!

А за те, що він про українську мову говорить, його треба виперти звідси назавжди!
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26.08.2021 15:57 Ответить
«Я знаю, что ничего не знаю» Сократ,
а пан видимо знает все и про всех На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 1008
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26.08.2021 16:58 Ответить
Пан має червоний диплом магістра кращого універу України...
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26.08.2021 17:06 Ответить
смысл иметь "червоний диплом магістра кращого універу України" если нигде в мире он не котируется?, абы було?
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26.08.2021 17:12 Ответить
У вас є такий?
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26.08.2021 23:52 Ответить
Балашов - популіст, на кшталт зелених. Тільки на роялі не грає.
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26.08.2021 23:51 Ответить
ну так рискни - отдай все свои деньги Балашову! На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 2772 он за твое здоровье шампанского выпьет! На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 2772 Гена кидает людей по жизни, начиная с ваучерной приватизации, и заканчивая инвесторами своих строек На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 3823
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26.08.2021 16:50 Ответить
Гы, что по сути поста?
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26.08.2021 16:59 Ответить
Чувак, навчись спочатку коми у своїх постах розставляти, а потім уже будеш корчити із себе фахівця з економіки! Бісить, коли люмпени вважають, що вони найрозумніші, а самі навіть грамотно писати не вміють!
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26.08.2021 15:22 Ответить
кроме ком, по сути поста есть что сказать?,
или ты как раз из тех "справжніх економістив", "крепких хозяйственников" и т.п. шушеры?
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26.08.2021 15:56 Ответить
Як мінімум, я грамотніший? Цікаво, що за утворення у тебе? На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 9779
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26.08.2021 16:20 Ответить
рад за тебя На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 7567
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26.08.2021 16:48 Ответить
Так яке утворення, а?)) Просто цікаво...
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26.08.2021 16:54 Ответить
ты про какое из 3 значений слова утворення спрашиваешь?
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26.08.2021 17:05 Ответить
Про злоякісне у твоїй голові!
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26.08.2021 17:07 Ответить
так ты прекрасно и сам об этом знаешь зачем спрашивать? На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 3980
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26.08.2021 17:13 Ответить
На кацапізм провіряю, бо ти підтримуєш людину, яка ненавидить українську мову!
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26.08.2021 17:14 Ответить
Сколько политиков - столько реальных планов. Только придя к кормушке эти ребята про свои планы забывают. Умных много. Порядочных мало.
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26.08.2021 16:10 Ответить
если вчитываться в эти планы то реальных там практически нет и сразу видно, что ребята рвутся к кормушке,
но в Украине не принято читать программы политиков, по этому "маемо то что маемо" Л.Кравчук.
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26.08.2021 17:08 Ответить
никакой план он не предлагает, не кизди! он мечтает слить всю свою недвигу - и катапультировать в США к сыну и дочке! а пока транслирует кремлевские нарративы одновременно с другими кремлевскими консервами На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 6829
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26.08.2021 16:48 Ответить
Да ты мысли людей читаешь!
Тебе пора собственный WikiLeaks вести с такими способностями, а не тут с муд-ками общаться. На житло нардепки "Голосу" Устінової наклали арешт: Суд вимагає сплатити майже 80 тис. грн компенсації за моральну шкоду слідчому поліції Шевцову - Цензор.НЕТ 2765
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26.08.2021 17:02 Ответить
Выход один - пытаться доказать в ЕСПЧ, что ты не "бродячее животное" и не "тупая овца", и ни один адвокат тебе в этом не поможет.
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26.08.2021 12:05 Ответить
А вот постраждавшим від незаконних дій поліціянтів чомусь повинна платити держава за рахунок платників податків.
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26.08.2021 12:13 Ответить
Поскудство, которое тянется с 2014. В 2016 подарили квартиру в пол тыщ кв м с явными признаками уголовщины и тишина в мусарне при авакове
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26.08.2021 12:45 Ответить
має бути подана апеляція, і в судовому засіданні першим питанням взагалі розглядається, чи була Устінова належним чином повідомлена про цей цивільний позов мента. Якщо ні - апеляційний рішення скасовує і направляє до першої інстанції на новий розгляд. Якщо була повідомлена - то, що називається, "поїзд пішов"
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26.08.2021 12:58 Ответить
Ніт. Якщо вона не була повідомлена, то подається заява про перегляд Заочного рішення. Якщо ж знала про суд, то вже все.
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26.08.2021 22:23 Ответить
ну дно же. в полиции лежат уголовные дела , не расследованные по 5 лет.
это самое главное следственное управление в упор ничего не замечает.
потому что солидные люди попросили не замечать
а тут на тебе. целая внутренняя безопасность работает.
Устинова молодец , поддерживаю.
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26.08.2021 13:14 Ответить
Справи Автомайдана під сукном. Хто палив авто учасникам акцій? Більше 7 років пройшло...
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26.08.2021 14:03 Ответить
Саша Устинова - адекватная и прямая, а ахвицер шевцов - типичное мелочное д.е.р.ь.м.о., чмошник))) Саша справится, не сомневаюсь - а ты, пыль лагерная, уйдешь в небытие
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26.08.2021 13:19 Ответить
Высказывания этого Шевцова напоминают высказывания Портнова - "тупые овцы", "бродячие животные". Видно, выкормыш Портнова. При зеленой власти только таких мразей-коррупционеров и назначают.
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26.08.2021 13:35 Ответить
Все як у кацапів.
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26.08.2021 13:47 Ответить
Тупе мусорське соціофобне хамло. Через таких "кадрів" всіх ментів вважають покидьками.
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26.08.2021 13:48 Ответить
Хитрожопая власть давит все украинское. Но 73% дебилов этого не видят...
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26.08.2021 13:49 Ответить
Мусорно-судебный беспредел цветет зеленью.
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26.08.2021 13:51 Ответить
Та невже?! Суд таки визнав депутанину Т-Ю В-ЦЕЮ???!
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26.08.2021 13:57 Ответить
Якби було нормальне адекватне керівництво, цього ментяру давно б вже звільнили у законний спосіб. Але ми маємо корумповану систему, яка покриває своїх. Зелена влада, як і попередні, нічого з цим не робить, хоч і має парламентську монобільшість і очолює всі міністерські посади. Нікчеми. А найбільш сумно через те, що ймовірно зелених оберуть на другий термін, тож наступні 5 років після переобрання теж не буде змін.
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26.08.2021 14:23 Ответить
типичный для Украины судебно-мусорской беспредел. но тут может быть какой-никакой резонанс, потому как задействован целый депутат ВР.
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26.08.2021 14:46 Ответить
Я так вижу, что тест читали не внимательно. Полиция рассматривает дело о введении денег из общественной организации, которую возглавлял Устинова. В ответ на это она стала наезжать на полицию.
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26.08.2021 14:58 Ответить
Ви теж читали неуважно - про нерухомість розповіла не Устінова, а Бігус... І так, коп не навів жодних доказів, що його акаунт в фейсбуку зламали!
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26.08.2021 16:37 Ответить
Це напевно новий спосіб отримання хабара - через печерний суд. Майно у начальніка й без розпиляної громадської організації, пре з усіх щілин, а тут потрібно оприбуткувати терміново ще лімон готівки. Ну, хоч вистачило клепки прикрити якоюсь соткою той лімон.
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26.08.2021 15:30 Ответить
Какой бедный мусор! В общаге прописан бедолага.
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26.08.2021 15:34 Ответить
Нормальная страна,что сказал про полицая- и у тебя уже арестована квартирка,машина и остальное имущество.
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26.08.2021 16:13 Ответить
Зебильная страна...
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26.08.2021 20:36 Ответить
***** такое мог написать только януковощ на зоне и то вертухаи за такое творчество ******** бы вломили --- неужели это написал офицер --- не может такого быть . это ж наша ..элита.. чему его там в академии учили . как таких животных в училища офицерские принимают ---- настоящий мусор
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26.08.2021 17:02 Ответить
Януковоч нервово рве собі залишки волосся навколо свого анусу : виявляється "ТАК БИЛО МОЖНА!!" А він ще й "цяцькався" з усіма тими хто казав - "зека-геть!", та присвоював йому інші цікаві епітети, замість взяти та й подати на них усіх до суду! То за подібним прецедентом - він би відсудив в українців все що в них не встигли відібрати інші його кривосісі! Зробив би усіх хто щось проти нього бовкнув своїми довічними боржниками рішенням найсправедливішого з усіх судів - "печерного суду", може тоді і в ростов не довелось би драпати, сидів би собі й далі "царював" - знову ж таки за рішенням якогось вовчого суду з окружної! Тож "зацініть" у якій цікавій країні ми з вами живемо : Революція Гідності відбулась, Небесна Сотня віддала свої життя за те, на що ПЛЮВАТИ З ВИСОКОЇ ГОРИ хотіли наші "судді" - на нашу гідність!
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26.08.2021 17:58 Ответить
по всем признакам этот ахвицер психопат-нарцисс-быдло. ещё и мстительное.
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26.08.2021 21:09 Ответить
Вышла из "Голода" и почалось.
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26.08.2021 21:37 Ответить
 
 