На жилье нардепа "Голоса" Устиновой наложили арест: Суд требует оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за моральный вред следователю полиции Шевцову
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На квартиру нардепа "Голоса" Александры Устиновой наложили арест, а автомобиль объявили в розыск, поскольку против нее были поданы иски от заместителя Главного следственного управления полиции Евгений Шевцова. Причиной этому стало, что Устинова сказала, что он недостоин носить звание офицера.
Об этом парламентарий сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Такие себе будни депутата И если что - это не первоапрельская шутка, а новый "привет" от нашей новой "реформированной" полиции. Все потому, что должна оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за причиненный моральный вред целому заместителю Главного следственного управления полиции! Помните некоего Евгения Шевцова - публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера! Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении.
По словам Устиновой, "обиделся" Шевцов из-за того, что она написала жалобу, чтобы проверили его возможное незаконное обогащение.
"Так вот, вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой уважаемый человек не может звание офицера иметь! О том, что наш лучший Печерский суд вынес такое решение я даже не знала. Узнала я о том, что должна заплатить почти 3-месячную зарплату бедному, травмированному такой фразой, заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполу на крузаке я из "Дії", где мне пришло сообщение об исполнительном производстве в моем отношении. Пришло оно в июле, а суд оказывается был в феврале", - объяснила нардеп.
Как сообщалось, 2 марта 2020 студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.
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Частина друга статті 31 Закону України "Про інформацію":
"2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про себе І НЕ МАЮТЬ ПРАВА ВИМАГАТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ. Це не позбавляє посадових і службових осіб права на захист честі, гідності та ділової репутації в суді."
а все остальное - лишнее
Так вот - после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"!
Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад", - говорится в сообщении."
Источник: https://censor.net/ru/n3284618
Менты "провели розлідування", що їхній пахан не винуватий, то інопланетяни писали образи жінці-депутату.
Знає покидьок, що Устінова подала би зустрічний позов і майно мента, якого точно більше, ніж в Устінової, також могло бути заарешованим.
Реформована Аваковим поліція .....
Непоганий такий собі заробіток - лежиш страждаєш, і тут тобі 80 тис. грн. А якщо страждати від 10-ьох, то 800 тис.
От те, що його сторінку у Фейсбуку начебто зламали, він не страждав, чи теж страждав?
Прямо не бравий полісмен, а професійний страждалець
а вобще это просто ментовский беспредел, как это сейчас происходит с Балашовым, с депутатом Устиновой, и многими другими о которых мы не слышали только из-за их непубличности.
А могли бы послушать справжніх спецов в 1900 году которые боялись электричества и сидеть без электричества, телефона, интернета сейчас .
- кто не рискует тот не пьет шампанского, и продолжает сидеть на пальмах
До речі, про електрику і балашова - його відео про Теслу прекрасно демонструє його рівень розвитку.)) Чувак реально ТУПИЙ ЯК ДВЕРІ!
А за те, що він про українську мову говорить, його треба виперти звідси назавжди!
а пан видимо знает все и про всех
или ты как раз из тех "справжніх економістив", "крепких хозяйственников" и т.п. шушеры?
но в Украине не принято читать программы политиков, по этому "маемо то что маемо" Л.Кравчук.
Тебе пора собственный WikiLeaks вести с такими способностями, а не тут с муд-ками общаться.
это самое главное следственное управление в упор ничего не замечает.
потому что солидные люди попросили не замечать
а тут на тебе. целая внутренняя безопасность работает.
Устинова молодец , поддерживаю.